Elon Musk no pagará los viajes de los ejecutivos de Twitter previos a su compra y se acumulan las deudas REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, se negó a pagar las facturas de viajes que Twitter había realizado antes de su adquisición.

Los empleados actuales y antiguos de Twitter dijeron a The New York Times que “los ejecutivos de la compañía acumularon cientos de miles de dólares en facturas de viajes antes de la adquisición por parte del multimillonario a finales de octubre. Twitter tenía previsto pagar estas facturas, dijeron las personas”.

Sin embargo, según Business Insider, “cuando Musk se convirtió en el propietario de Twitter, se negó a pagar estas facturas. Los que trabajaban para el multimillonario dijeron que la anterior dirección de Twitter autorizó los gastos de viaje, no Musk”.

En este sentido, se indicó que “desde que cambió la propiedad de Twitter, el personal de Musk ha evitado responder a las llamadas de los proveedores de viajes”.

Elon Musk ingresando a las oficinas de Twitter. (foto: Actualidad RT)

The New York Times “no reveló una cifra exacta del importe total de las facturas de viajes”. Por su parte “Twitter ha puesto en marcha nuevas directivas para los viajes relacionados con el trabajo”, según Business Insider.

El mail dice que los viajes del personal de Twitter deben ser para “propósitos críticos de negocio”, y los gerentes tienen que aprobar el viaje y los costos estimados antes de que se haga cualquier arreglo.

Al respecto, indicó que los vicepresidentes senior o los miembros del “personal del CEO pueden gastar 20.000 dólares en un viaje relacionado con el trabajo, mientras que un vicepresidente puede gastar 10.000 dólares, un director 5.000 dólares y un gerente 500 dólares”.

En particular, “Twitter dejó claro en el correo electrónico enviado al personal que estaba recortando gastos. La compañía dijo que había suspendido una serie de ventajas, como el WiFi en casa, el bienestar y las actividades trimestrales del equipo”.

“Los almuerzos gratuitos, que Musk dijo que costaban más de 400 dólares por comida en los últimos 12 meses, también podrían ser recortados ya que la compañía dijo que estaba pasando a un modelo parcialmente pagado”, indicó BI.

Al respecto, Twitter dijo en el correo electrónico que se enfrentaba a “un clima económico desafiante en el que una mayor atención a la gestión de los costos es esencial”.

Más polémica

Mientras tanto, Musk sigue provocando controversia en Twitter Inc. luego de publicar un video en el que se burlaba de camisetas viejas del servicio de redes sociales que se refiere a los primeros días del movimiento Black Lives Matter.

Otro tuit polémico de Musk

Musk escribió que encontró las camisetas impresas con el hashtag #StayWoke en un armario en la sede de la empresa en San Francisco. En una publicación que luego eliminó, dijo que las camisetas provienen de las protestas en Ferguson, Misuri, que siguieron al tiroteo policial fatal de Michael Brown, de 18 años, en 2014, indicó Bloomberg.

“En la publicación eliminada, Musk se refirió a un informe de 2015 del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la muerte de Brown y escribió que ‘Manos arriba, no disparen’ fue una invención”.

“Los tuits presentan el riesgo de inquietar aún más a los anunciantes, que se ven presionados a mantenerse alejados de Twitter debido a las preocupaciones sobre el discurso de odio y la información errónea en la plataforma”.

General Motors, ausente

En este sentido, según Bloomberg, “General Motors Co. no solo detuvo la publicidad en Twitter después de que Elon Musk compró la red social”, sino que también “la directora ejecutiva del fabricante de automóviles de Detroit y las marcas de vehículos no han twitteado desde entonces”.

Mary Barra de GM (Photo by Roy Rochlin/Getty Images)

“Mary Barra publicó por última vez el 27 de octubre, el mismo día que Musk cerró su compra de US$44.000 millones. Ese día, la líder de GM retuiteó un mensaje de la startup de vehículos autónomos Cruise LLC y desde entonces, las cuentas de marcas de vehículos de consumo de Barra y GM, incluidas Chevrolet, Cadillac, Buick y GMC, han estado notoriamente tranquilas”, se indicó.

“Su ausencia en Twitter sugiere que la retirada de GM de la plataforma habría sido más drástica que la anunciada cuando se unió a otras marcas que pausaron la publicidad el mes pasado”.

En aquel momento, “el fabricante de automóviles dijo que detendría temporalmente los anuncios pagados al tiempo que intentaba comprender mejor la dirección del sitio bajo su nuevo propietario”.

“La situación para los fabricantes de automóviles en Twitter podría ahora ser más complicada porque Musk dirige también Tesla inc., el fabricante líder de vehículos eléctricos”, afirmó Bloomberg.

