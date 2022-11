Cuántos salarios mínimos se necesitan para pagar un alquiler en Buenos Aires y en otras ciudades de América Latina

El Parque Rivadavia y cercanías en el barrio de Caballito. En esta zona relevada en un informe privado se detectó que para pagar un alquiler de una vivienda de 3 ambientes se necesitan dos o tres salarios mínimos según como sea la propiedad

En 13 de las 18 ciudades del continente que analizó un informe privado el alquiler promedio de un departamento en un sector residencial de clase media supera el valor de un salario básico. En la Argentina, la situación de las 3 ciudades relevadas va de un extremo al otro.

En el barrio de Caballito, en Buenos Aires, el alquiler mensual es de USD 512, que demandaría entre dos y tres salarios mínimos ($57.900) para abonarlo. En Córdoba y Rosario, el alquiler insume entre uno y dos salarios mínimos. Esos valores resultan de tomar el tipo de cambio libre, que este viernes cerró a $ 306, aunque el trabajo originalmente hacía las conversiones al tipo oficial, que no difiere en otros países, pero sí -y más del 100%- en la Argentina.

El informe consideró departamentos de 3 y 4 ambientes disponibles en alquiler entre mayo y octubre de 2022. El portal eligió sectores (comunas, barrios, distritos o colonias, según se llaman en cada país) definidos como residenciales, donde viven personas con ingresos medios y utilizó el salario mínimo determinado para 2022 por las autoridades oficiales de la Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.

El barrio Alberdi (Córdoba) y Nuestra Señora de Lourdes (Rosario) trazan una renta media por debajo de los USD 290 por mes, mientras que Lima (Perú), Monterrey (México), Arequipa (Perú) y Cali (Colombia) son ciudades que superan en porcentaje de gasto en alquiler a CABA. Montevideo (Uruguay), Santiago, Valparaíso (Chile), Bogotá y Medellín (Colombia) presentan equivalencias de gasto similares a Buenos Aires, respecto al salario mínimo de cada país (ver gráfico).

Ariana Cafferata, de Properati y Proppit en la Argentina, dijo a Infobae que en 13 de las 18 ciudades analizadas “el salario mínimo establecido en 2022 no alcanza para pagar el alquiler mensual promedio en un barrio de clase media”. Dentro de ese grupo, agregó, se encuentra CABA, representada por el barrio de Caballito. “El mercado inmobiliario en la capital argentina exige a un inquilino de un barrio de clase media un nivel adquisitivo que supere el de un ingreso básico”, subrayó Cafferata.

Argentina con más inquilinos

En Latinoamérica una de cada 5 personas (20%) alquila, en promedio, según el Banco Interamericano de Desarrollo. En la Argentina, la cifra es más alta: 34%, según la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, una de cada tres personas es inquilina.

“En 13 de las 18 ciudades analizadas el salario mínimo de 2022 no alcanza para pagar el alquiler mensual promedio en un barrio de clase media. Dentro de ese grupo se encuentra Caballito, en CABA” (Cafferata)

“El alquiler se convierte en la opción más viable cuando no hay créditos hipotecarios accesibles, la moneda no brinda seguridad y la capacidad de ahorro es nula. El hecho de que el 34% de la población en Argentina alquile una vivienda muestra que comprar una es mucho más difícil que hace unos años, ya que éstas se venden en dólares y a medida que aumenta el dólar, la posibilidad de adquirir un inmueble es cada vez más lejana dado que el valor de las propiedades no bajan en la misma proporción. Ésta tasa viene creciendo en las últimas décadas (en 2006 el porcentaje era del 26% según la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad). Además, sumado a los hábitos de millennials y generaciones jóvenes, el adquirir una deuda considerable, como es comprar una propiedad, se ha convertido en una decisión que se piensa mucho antes de tomarla”, detalló Cafferata.

Debido a la inflación registrada a lo largo de 2022, los precios de bienes y servicios comienzan a recortar los ingresos de los hogares.

Más comparaciones

Quito, Cuenca y Guayaquil (Ecuador), al igual que Córdoba y Rosario, tienen alquileres promedios, en sectores de ingresos medios que no llegan al 100% del ingreso mínimo impuesto por los Gobiernos.

Monterrey, en México, una de las ciudades que tiene los alquileres más caros en la región (Getty Images)

Entre tanto, los niveles de gasto más altos se registran en México. En México DF (colonia de Narvarte) y en Guadalajara (colonia de Chapalita) la renta de una propiedad de 3 a 4 ambientes se encuentra entre los USD 861 y USD 742, respectivamente. Este valor de alquiler equivale a alrededor de 3 salarios mínimos mensuales en México. El Cangrejo, una zona de Ciudad de Panamá, es el sector de clase media más caro de todos los analizados: USD 900 o 2,5 salario mínimos en el país centroamericano.

Cada país y al mismo tiempo, cada ciudad, tienen detalles que las diferencian unas de otras. La economía actual y la forma de enfrentarla es diferente.

Cafferata, amplió que “el barrio de Caballito se asemeja en el nivel de gasto en alquiler promedio a Parque Batlle (en Montevideo), La América (Medellín) y Viña del Mar (en Región de Valparaíso). En los cuatro sectores se necesita un poco más de un salario mínimo para pagar un alquiler mensual (entre 105% y 143% del salario mínimo). Consideremos que este porcentaje permite comparar valores unificados en dólares tanto del alquiler como del salario básico en cada país. Si profundizamos en las cifras, el costo del alquiler en Caballito implica un esfuerzo mayor que los sectores de Montevideo y Valparaíso porque el ingreso mínimo en ambos países (USD 484 y USD 440) supera al argentino (USD 370).

Ingreso ideal, según el alquiler promedio

También se investigó el nivel de ingreso ideal en cada ciudad según el precio de los alquileres. El cálculo parte de la premisa de que el nivel de renta promedio debería ocupar el 40% de los ingresos de un hogar (cifra utilizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). La diferencia en el nivel adquisitivo hipotético supera el salario mínimo en todos los países.

En CABA, para vivir en Caballito y que el alquiler no se lleve más que el 40% del salario (individual o combinado), el ingreso debería ser de 1.280 dólares. En Rosario (en Nuestra Señora de Lourdes), se debería ganar 705 dólares. Y en Córdoba (en Alberti), donde el alquiler promedio es el más bajo de las ciudades analizadas, se requeriría embolsar 600 dólares .

En la capital de Panamá, el ingreso ideal se acerca a los USD 2.250, el más alto de todas las ciudades relevadas.

