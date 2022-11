Otro cripto crash: el CEO de la empresa casi quebrada que sacude a Bitcoin pidió disculpas y prometió hacer todo lo posible por sus usuarios

Sam Bankman-Fried, CEO de FTX

Sam Bankman-Fried, CEO de FTX, el exchange en problemas que puso patas para arriba al mercado cripto y empujó a Bitcoin a tocar su menor valor en dos años recurrió a las redes sociales para pedir disculpas. El conductor de una de las plataformas más importantes del mundo cripto dijo que sus errores llevaron a la empresa a la situación actual y que mantiene contactos con distintos actores para conseguir la liquidez necesaria como para permitir a sus usuarios retirar las tenencias que quedaron atrapadas.

“Lo siento. Eso es lo más importante. La jodí, y debería haberlo hecho mejor”, se disculpó el egresado del MIT que supo ser una de las estrellas del mundo cripto y que, en la actualidad, es blanco de todo tipo de críticas por la potencial insolvencia de su empresa.

En un extenso hilo publicado en Twitter, Bankman-Fried (o SBF, por las siglas de su nombre), repasó 22 puntos respecto a la situación actual del exchange en problemas que tuvo que interrumpir las extracciones de sus usuarios, que ahora corren el riesgo de perder todas sus inversiones.

El pedido de disculpas de Sam Bankman-Fried

“También debería haberme comunicado más recientemente. Transparentemente, mis manos estaban atadas durante la duración del posible acuerdo con Binance; no se me permitía decir mucho públicamente. Pero, por supuesto, es culpa mía que hayamos acabado allí en primer lugar”, se excusó el empresario cripto.

Hasta ayer, SBF exploraba la posibilidad de una compra por parte de su principal rival, Binance. La negociación era un intento de la industria por evitar una debacle que dejara a a miles de usuarios con millones de dólares en pérdidas. Pero Binance comunicó en la noche del miércoles que cancelaba la operación luego del proceso de due diligence. Para Binance y otros grandes jugadores un rescate tenía sentido, dado que los temores que genera la caída de un gigante pueden contagiar a los usuarios de otras plataformas similares. Pero un hueco financiero estimado en USD 7.000 millones pareció ser demasiado.

Tras el pedido de disculpas, lo primero que aclaró Bankman-Fried es que Así que ael problema está concentrado en FTX internacional. “Los usuarios de FTX Estados Unidos están bien”, dijo.

“FTX International tiene actualmente un valor total de mercado por activos/colaterales superior a los depósitos de los clientes (¡se mueve con los precios!) Pero eso es diferente de la liquidez para la entrega”

Luego, se puso a detallar la situación de FTX internacional.

“FTX International tiene actualmente un valor total de mercado por activos/colaterales superior a los depósitos de los clientes (¡se mueve con los precios!) Pero eso es diferente de la liquidez para la entrega, como se puede ver en el estado de las extracciones. La liquidez varía ampliamemte, desde mucha hasta muy poca”, dijo.

“A la historia completa todavía estoy tratando de precisarla en cada detalle pero, a muy grandes rasgos, la jodí dos veces. La primera vez, un mal etiquetado interno de las cuentas relacionadas con bancos hizo que me equivocara sustancialmente en mi percepción del margen de los usuarios. Pensé que era mucho más bajo”, se disculpó.

Sam Bankman-Fried,a sus 30 años, supo ser uno de los principales millonarios del mundo cripto. (foto: Heraldo Binario)

SBF dijo que su creencia previa a la corrida contra FTX era que el apalancamiento era nulo y que la liquidez disponible era de 24 veces las extracciones promedio diarias.

Sin embargo, esa percepción era errada. En realidad, admitió, el apalancamiento era de 1,7 veces y la liquidez disponible alcanzó apenas para cubrir 0,8 veces las extracciones del domingo pasado.

“Porque, por supuesto, cuando llueve, diluvia. El domingo se produjeron retiros por aproximadamente USD 5.000 millones, los mayores por un gran margen”, contó.

“Y por eso estuve errado dos veces. Lo que me dice un montón de cosas, tanto específicas como generales, en las que fui una mierda. Y una tercera vez, en no comunicar lo suficiente. Debería haber dicho más. Lo siento... estaba atascado con cosas que hacer y no los puse al día a todos”, se lamentó Bankman-Fried.

“En cualquier caso, ahora mismo mi prioridad número uno, por lejos, es hacer lo correcto para los usuarios. Y voy a hacer todo lo que pueda para conseguirlo. Asumir la responsabilidad y hacer lo que pueda”, dijo.

Entre esas acciones, dijo que la empresa está utilizando esta semana para recaudar liquidez, tarea para la que dijo estar dispuesto a hacer todo lo necesario para que funcione.

El logotipo de FTX en una ilustración tomada el 8 de noviembre de 2022. REUTERS/Dado Ruvic

“Cada centavo de eso -y de la garantía existente- irá directamente a los usuarios, al menos hasta que hayamos hecho lo correcto para ellos. Después, los inversores -viejos y nuevos- y los empleados que han luchado por lo que es correcto para su carrera, y que no fueron responsables de ninguna de las cagadas”, dijo.

Por último, amitió que no sabe si sus intentos por recaudar liquidez tendrán o no éxito, aunque salió a aclarar que no está haciendo ningún movimiento para que fondos a disposición de FTX se utilicen para rescatar a Alameda, su fondo de inversión, muy golpeado por la actualidad de las crypto. En el mercado circularon todo tipo de rumores al respecto. Pero todo eso no sin antes pedir disculpas una vez más.

“Al final del día, yo era el CEO, lo que significa que yo era el responsable de que las cosas salieran bien. Yo, en última instancia, debería haber estado al tanto de todo. Claramente fallé en eso. Lo siento.”, escribió.

