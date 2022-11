La UIA recibe a Massa en la Conferencia Industrial con el foco en los dólares para producir

El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, durante una visita del funcionario a la sede de la entidad en septiembre

Sin la presencia del presidente, Alberto Fernández, por su viaje a Francia, pero con el acompañamiento presencial del ministro de Economía, Sergio Massa, la UIA hará hoy su 28° Conferencia Industrial en Parque Norte, en el que se debatirá sobre la problemática macroeconómica actual pero con una visión de futuro positiva, en base a las oportunidades que hoy el mundo ofrece para la Argentina. Bajo el lema “Producir transforma”, los empresarios también harán foco en la necesidad de buscar consensos para generar políticas de Estado en materia económica e industrial. Todo esto, en un contexto de creciente incertidumbre en materia de divisas, con problemas de falta de insumos que en muchos casos ya afectan la producción, y con un nivel de suba de costos que escala a pasos agigantados y que no encuentra su techo. El todavía buen nivel de actividad compensa, en parte, este malestar, pero el 2023 se presenta como un gran desafío y con grandes dudas sobre cómo evolucionarán las variables económicas.

La apertura del evento estará a cargo del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien compartirá el escenario junto a Isaías Drajer y Silvana Roitman, presidente y presidenta Joven de la conferencia. También estará presente el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en momentos en que arde la interna dentro de Juntos por el Cambio de cara al escenario electoral del año próximo.

El siguiente panel estará moderado por el economista Miguel Peirano y se concentrará en abordar los “desafíos de un escenario dinámico para las cadenas de valor regionales”. Participarán los empresarios Hugo Sigman, fundador del Grupo Insud, y Javier Madanes Quintanilla, de Aluar; que compartirían el escenario junto al presidente de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), Josué Christiano Gomes da Silva, pero a último momento avisó a la entidad que no podrá asistir.

Sobre cómo abordar una política de desarrollo federal hablarán los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de San Juan, Sergio Uñac; y de Río Negro, Arabela Carreras. Y luego llegará el momento de la política productiva y las pymes: cómo complementar las urgencias de corto plazo con la estrategias de largo plazo. De este debate, participarán el vicepresidente PyMI de la UIA, Matías Furió; Karina Leis, miembro de la Junta Directiva de la institución, y el secretario de Industria y gran conocedor de la casa, José Ignacio De Mendiguren.

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, será uno de los presentes en la Conferencia Industrial

El plato fuerte de la conferencia llegará, sin embargo, luego del almuerzo. Primero expondrá sobre la coyuntura macroecómica y las propuestas que ha elaborado la UIA para el desarrollo industrial sostenible e inclusivo el economista y director ejecutivo Diego Coatz, para luego dar lugar a una charla que mantendrá el secretario de la central fabril, Miguel Angel Rodríguez, con el ministro Massa. En esta oportunidad, el industrial le pedirá al funcionario que exponga sobre lo mediato y lo inmediato para poder tener una idea de cómo cerrará este 2022 y qué proyecciones deben hacer los empresarios para el 2023. Lo que más preocupa al sector manufacturero hoy es la falta de divisas y los problemas que ello está generando en los procesos productivos. Qué pasará con las aprobaciones de los permisos de importación (SIRA) y los respectivos plazos de pago (la gran mayoría sale a 180 días) es la pregunta que todos los presentes estarán esperando que el ministro responda.

Desde el Gobierno se viene transmitiendo al sector privado que el sistema tiene poco menos de un mes y que se irá acomodando con el curso de las semanas, pero los problemas crecen día a día y ya son muchas las empresas que han tenido que frenar las plantas, o alguna línea productiva, por falta de insumos importados. La preocupación de los industriales no sólo pasa hoy por cómo cerrarán el 2022, que igualmente finalizará con un nivel de actividad superior al previsto, sino fundamentalmente cómo prevé el equipo económico encarar el año próximo, que ya de por sí se pronostica, en el mejor de los casos, con un leve repunte.

La inflación, que cerrará este año en torno al 100%, será otro de los temas que surgirán como preocupación en el marco de la conferencia. No sólo será expuesto por Coatz, con lo que implica en términos de costos para las empresas e imposibilidad, muchas veces, de trasladar a precios, sino que también será tópico de conversación, casi con seguridad, en los coffee breaks de la reunión. “El principal problema está en la falta de dólares”, dijo, no obstante, un miembro de la UIA. Pero al mismo tiempo remarcó que “esto se produce todavía en un contexto en el que la actividad recién se está amesetando, por lo que el clima no se percibe tan negativo en el sector”.

Por la tarde le seguirán otros paneles en los que se hablará de las distintas cadenas de valor que tiene la industria y sus oportunidades estratégicas, para finalmente hacer el cierre con un panel que recreará la mesa tripartita de la que tanto habla la UIA para la generación de consensos. El comité organizador del evento modificó la última parte de la conferencia a partir de la ausencia del Presidente y convocó, para esta mesa, a Héctor Daer, de la CGT; la ministra de Trabajo, Kelly Olmos; y el presidente del Instituto del Diálogo Interreligioso, Guillermo Marcó. Funes de Rioja participará por la UIA.

“Como no está Alberto, se recreará con una mesa de diálogo a modo de cierre. El objetivo va en la misma línea de los encuentros que mantuvimos con Felipe González (ex presidente español) esta semana y en los que buscamos que transmita su experiencia con los Pactos de la Moncloa, en 1977, y cómo pudo España establecer políticas de Estado que llevaron al país a la modernización”, afirmaron desde la UIA.

