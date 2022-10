Furia de los inmobiliarios contra el proyecto para prohibir la “vivienda vacía”: “Es otro ataque irracional contra la propiedad privada”

"El Proyecto buscaría crear un sistema de acusación y denuncia por parte de vecinos, administradores y hasta organismos y empresas", dijeron los inmobiliarios (NA)

“Una vez más grupos que se arrogan la representatividad de los inquilinos sin tener ningún conocimiento de cómo funciona realmente el mercado inmobiliario, pretenden avanzar por sobre los derechos de propiedad, específicamente sobre los de las denominadas ‘viviendas ociosas’”.

Así comienza el comunicado del Colegio Profesional Inmobiliario con el que manifiesta son total rechazo al proyecto de ley que presentó en la legislatura porteña días atrás la agrupación Inquilinos Agrupados y que propone la prohibición de viviendas vacías por más de 90 días y la creación del Sistema de Alquiler Protegido.

“Es ilegal e ilegítimo”, aseguraron.

“El Proyecto que se busca impulsar por parte de ese minúsculo grupo quiere forzar a los propietarios de viviendas sin uso a alquilarlas, bajo la amenaza de quitárselas para ser cedidas al Estado (representado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, IVC). En la práctica, esto conllevaría a una eliminación de la propiedad privada, lo que convierte a este Proyecto en algo absolutamente inviable y decididamente inconstitucional”, señalaron, los inmobiliarios.

“Esto conllevaría a una eliminación de la propiedad privada, lo que convierte a este Proyecto en algo absolutamente inviable y decididamente inconstitucional”

“Como si esto no fuera suficiente avance en contra de toda legalidad, el Proyecto buscaría crear un sistema de acusación y denuncia por parte de vecinos, administradores y hasta organismos y empresas. Se trata, a todas luces, de una idea que seguramente no tendrá cabida en un sistema republicano y democrático como el nuestro, pero no deja de llamar la atención la pretensión de ponerlo en agenda”, dijeron.

Los inmobiliarios afirmaron que la intervención estatal en el mercado solo tuvo como consecuencia “la asfixia del mismo” y remarcaron que quienes impulsan la norma son quienes impulsaron la “nefasta y fallida Ley de Alquileres”. “Paradójicamente quienes más lo sufren son los propios inquilinos a quienes, supuestamente, se dice querer beneficiar”, expresaron.

“La sola mención de una iniciativa de este tipo genera pánico entre los propietarios, espanta la inversión y produce más incertidumbre de la que ya venimos viviendo desde la puesta en marcha de la Ley de Alquileres. Desde el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) de la Ciudad estimamos que, de aprobarse, este proyecto generaría una caída libre de la oferta locativa de CABA, lo que provocaría un mayor aumento de los valores locativos”, aseguraron desde el Colegio desde donde condenaron “enérgica y absolutamente esta iniciativa”.

El proyecto

El proyecto que Inquilinos Agrupados le presentó al IVC porteño detalla que en 1991 había 40.000 viviendas vacías y que en 2010 eran 341.000, y propone:

1 - Vivienda vacía: toda vivienda vacía por más de 90 días ingresa de forma obligatoria al Sistema de Alquiler Protegido.

2 - Alquiler protegido: Las viviendas que ingresen al alquiler protegido serán alquiladas y administradas por el IVC (Instituto de la Vivienda). El precio del alquiler será equivalente al 1% del valor fiscal.

3 - Herencia vacante: las viviendas con herencia vacante deberán ingresar al Sistema de Alquiler Protegido.

“Cuando el mercado plantea que la demanda supera la oferta, nada dice de las 340.000 viviendas vacías, siendo esta la causa fundamental junto con el alquiler turístico. Hemos decidido presentar un proyecto que soluciona en 90 días el problema de oferta de vivienda en la ciudad. Ahora, comienza la campaña de juntada de firmas en todos los barrios porteños en donde los inquilinos y las inquilinas podrán sumarse”, dijo Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.

“Necesitamos 38.000 firmas para que nuestro proyecto sea tratado en la legislatura. Hoy, somos 1.2 millones de inquilinos en la Ciudad y estamos convencidos que así como logramos que la comisión la pague el dueño en el 2017, y en el 2020 la ley de alquileres nacional, vamos a lograr terminar con la especulación de aquellos que tienen decenas de viviendas vacías”, cerró Muñoz.

