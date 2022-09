La Colisión de Charkhi Dadri: el accidente aéreo más mortífero ocurrido en pleno vuelo

La Colisión aérea de Charkhi Dadri es conocido como el accidente de aviones más mortífero en pleno vuelo. (Photo by Sondeep Shankar/Getty Images)

El 12 de noviembre de 1996 tuvo lugar uno de los accidentes aéreos trágicos e impresionantes de la historia de la aviación: dos aviones que sobrevolaban la India impactaron entre sí en el aire, lo que provocó centenares de muertes.

Todo comenzó cerca de las seis y media de la tarde en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi, en la India. El vuelo 763 de Saudi Arabian, un Boeing 747-100, estaba listo para despegar hacia Dhahran, en Arabia Saudtia, en su interior llevaba 289 pasajeros y 23 tripulantes, un total de 312 vidas.

El Boeing 747 de Saudi Arabian Airlines involucrado en el siniestro. (Andy kennaugh / Wikipedia)

Cerca de las 18:32 horas, el vuelo 763 despegó y comenzó las maniobras de ascenso. Pero al mismo tiempo, otro vuelo, el número 1907, de Kazakhstan Airlines, procedente de Shymkent, iniciaba la fase de aproximación para aterrizar en Nueva Delhi. Había sido autorizado por la torre de control local a descender hasta los 15.000 pies de altura (4.572 metros) por la aerovía G-452.

La nave del vuelo 1907 era un avión Il-76, originalmente creado para uso militar pero adaptado para llevar pasajeros. Llevaba en su interior 37 personas: 27 pasajeros y 10 tripulantes.

Una foto del Ilyushin Il-76 de Kazakhstan Airlines tomada antes de la tragedia. (Felix Goetting / Wikipedia)

Los aviones no vuelan por el cielo libremente, las torres de control del tráfico aéreo monitorean constantemente por donde están volando los aviones, y les habilitan nuevas altitudes, vías aéreas y más pautas de aeronavegación para que no haya accidentes. Normalmente, más de un avión comparte aerovía con otra aeronave, ya que cada una yendo a distinta altitud, puede pasar por la misma aerovía sin generar ningún tipo de inconvenientes. En aquel caso, ambas naves involucradas tenían asignada la aerovía G-452. Mientras el vuelo 1907 de Kazakhstan Airlines descendía hasta los 15.000 pies, el vuelo 763 ascendía superando la altitud de los 10.000 pies.

En determinado momento, la torre de control le indica al vuelo 763 que tome una altitud de 14.000 pies,ya que el vuelo 1907 había sido asignado para volar a los 15.000 pies. La diferencia de altitud era así de poco más de 300 metros de distancia.

Sin embargo, y pese a que la torre de control notificó a ambas aeronaves que tenían tráfico delante, el avión kazajo continuó con el descenso. Para empeorar la situación, aquel fatídico 12 de noviembre el cielo sobre esa zona de la India estaba nublado y el sol comenzaba a ponerse. Ninguna de las dos tripulaciones tenía visibilidad de la otra aeronave.

Los dos aviones se acercaron cada vez más uno al otro. Mientras el vuelo 763 mantenía su altitud asignada de 14.000 pies, el vuelo 1907 comenzó a descender desde los 15.000 pies. A las 18:40 horas sucedió lo peor: el ala izquierda del 1907 colisionó con la sección trasera del 763, este se desintegró inmediatamente mientras el Il-76 descendió íntegro hasta estrellarse contra el suelo. Todas las personas que iban a bordo de los aviones fallecieron, dejando un saldo de 349 muertos.

Lugar exacto en dónde se produjo la colisión de las aeronaves. (Wikipedia)

Este es el accidente de aviones más mortal que haya tenido lugar en pleno vuelo, y es el tercero más fatal de la historia, superado únicamente por el accidente de Los Rodeos de 1977, con 583 muertos, y el del vuelo 123 de JAL de 1985 en el que perdieron la vida 520 personas.

La investigación de la tragedia fue llevada a cabo por la Oficina de investigación de accidentes de aviación de India junto a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB por sus siglas en inglés), quienes determinaron que la causa principal del accidente fue el descenso no autorizado del Il-76 al nivel de vuelo de 14.000 pies, el mismo que mantenía el vuelo 763.

Las 449 personas que iban a bordo de ambos aviones fallecieron en el acto. (Photo by Robert Nickelsberg/Getty Images)

Entre las razones, se adjudicó una buena parte a que la tripulación kazaja no tenía buen manejo del inglés y no habría comprendido bien las indicaciones del tráfico aéreo indio, probable causa de la fatal confusión.

Además, se determinó que la infraestructura aérea de Nueva Delhi también tuvo responsabilidad en el hecho: los radares de control de la ciudad estaban obsoletos y no medían la altitud de las aeronaves, solo su posición aproximada.

Debido a eso, el controlador aéreo no pudo ver en su pantalla que los aviones estaban a punto de colisionar. Los vio acercarse, pero no pudo siquiera imaginar que la aeronave de Kazakhstan no había seguido sus instrucciones y se encontraba a la misma altitud que el 747.

Este accidente trajo consigo un aprendizaje, y la incorporación de de un nuevo elemento de seguridad obligatorio. Se trata del Traffic Collision Avoidance System (TCAS), un sistema independiente que se instala en los aviones, y se comunica automáticamente con otros para notificar posibles amenazas de colisión y sugerir acciones correctivas en caso de peligro.

Si el TCAS detecta que una aeronave ingresa a su área de seguridad y existe la probabilidad de una colisión, el sistema establece un área de precaución y luego un área de alerta. Esto es porque se predice el tiempo de una posible colisión entre las aeronaves. Este sistema hubiera evitado la Colisión de Charkhi Dadri, pero entonces ninguna de las dos aeronaves estaba equipado con esa tecnología, que hubiera impedido la tragedia.

