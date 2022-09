Los empresarios pymes le piden al Gobierno un blanqueo para pagar importaciones con dólares no declarados

Sectores productivos piden poder usar dólares no declarados para el pago de importaciones

Luego de los reclamos de varias cámaras empresarias por las dificultades para acceder a los dólares para las importaciones, desde la Confederación General Empresaria (Cgera) presentarán esta tarde una propuesta al Gobierno para que les permiten exteriorizar activos —dólares “en el colchón” o no declarados— para que sean destinados al pago de importaciones de insumos esenciales y bienes de capital para la producción.

“Se propone que se otorgue a la industria los mismos beneficios para la exteriorización de activos externos, que por la Ley 27.613 se le ha brindado a la construcción y al desarrollo inmobiliario. Es decir, la posibilidad de exteriorizar activos externos para que sean destinados al pago de importaciones de insumos esenciales, bienes de capital, y de aquellos productos que sean necesarios para sustituir compras externas”, explicaron desde la confederación.

La propuesta será presentada por las autoridades de Cgera al secretario de Comercio Matías Tombolini, que está a cargo de las áreas de comercio exterior e interior. “La idea es que el empresario que consiga dólares, declarados o no declarados y que no sean mal habidos, que los puedan usar para el pago de importaciones, dado la escasez actual y hasta que el Banco Central regularice su situación”, indicó Marcelo Fernández, presidente de la confederación empresaria a Infobae.

“El empresario hoy no quiere parar de producir por eso pedimos que se pueda pagar materiales, repuestos, compra de bienes de capital. No estamos hablando de bienes terminados sino de insumos para la producción y que el empresario pueda poner sus propios dólares porque hoy, por ley, las importaciones tienen que pasar sí o sí por el Banco Central”, agregó.

Las medidas del Banco Central restringieron el acceso de las empresas a los dólares para importaciones

Según Fernández, esta posibilidad llevaría alivio al sector productivo ante las restricciones para acceder a los insumos requeridos para mantener sus niveles de producción frente a la caída de reservas del Banco Central. “Obviamente que esto sería un alivio porque hoy hay mucha incertidumbre y no sabemos qué va a ocurrir. Hemos consultado con algunos legisladores y lo vieron como algo posible”, advirtió.

En caso de aprobarse alguna medida que permita el uso de dólares no declarados, luego se debería implementar algún mecanismo similar al del blanqueo para la construcción para poder destinar esos dólares a la compra de insumos importados previo pago de algún impuesto o no. “No estamos hablando solo de dólares no declarados sino también de los que el empresario pueda conseguir o los que están en una caja de seguridad o bajo el colchón”, indicó Fernández.

La semana pasada, varias entidades empresarias del sector industrial y de las pymes solicitaron al Gobierno que se tomen medidas para que la salida de dólares a través del turismo al exterior, en particular frente al Mundial de Fútbol de Qatar, no afecte la necesidad de divisas de las empresas para la importación de insumos destinados a la producción.

“Ante la escasez de dólares, solicitamos se privilegie a los sectores productivos”, señaló un comunicado conjunto de la Unión Industrial (UIPBA), la Federación Económica (FEBA), la Confederación Económica (CEPBA) y la Asociación de Industriales (ADIBA), todas de la provincia de Buenos Aires.

