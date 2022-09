Cómo ingresar fondos al Blanqueo para la construcción y cuales son algunos de los proyectos que aplican

Un proyecto que marcha y aplica para el Blanqueo ubicado en Fitz Roy al 800, en el barrio de Chacarita

Hay gran expectativa en el sector de la construcción de viviendas por la prórroga del Blanqueo que impulsó el Congreso Nacional. En las desarrolladoras y constructoras han recibido muchas consultas en estos días, algo que no ocurrió tanto en 2021 cuando se demoró su articulación y no fue productivo como lo esperaban en el segmento.

La prórroga para la construcción fue sancionada partir de la ley N° 27.679. Consiste en adecuar las nuevas fechas de adhesión, con las diferentes alícuotas del impuesto que habrá que abonar.

Mediante el decreto 522/2022, publicado en Boletín Oficial el 30/08/2022 y denominado Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda se permitirá Blanquear moneda extranjera y/o moneda nacional en el país y/o en el exterior, que no hubiese sido declarada antes del 12/03/2021; siempre y cuando pertenezcan a residentes fiscales argentinos al 22/08/2022.

Para blanquear estos fondos se abonará, dependiendo la fecha que se lleve a cabo la operación, “un impuesto que será depositado en la Cuenta Especial de Depósito y Cancelación de la Construcción Argentina (Cecon.ar)”, dijo a Infobae Yanina Beade, titular del estudio contable homónimo.

Del 22/08/2022 al 19/11/2022, el impuesto especial será del 5%; del 20/11/2022 al 17/02/2023, será de 10%, y del 18/02/2023 al 16/08/2023, del 20 por ciento.

Para determinar la base imponible se considera la cotización del dólar Banco Nación (tipo comprador) del momento en que se deposita la moneda extranjera en la cuenta especial. Por lo que no es posible pagar el impuesto especial con los fondos blanqueados.

Los fondos blanqueados podrán ser utilizados: si es como inversión inmobiliaria hasta el 31/12/2024.

Las obras de construcción privadas nuevas (construcciones, ampliaciones, instalaciones, entre otras) que aplican son las que se realizan en el país desde el 12 de marzo de 2021, y para las que, a esa misma fecha, poseen un grado de avance inferior del 50 por ciento.

Beade, amplió: “El dinero declarado en el blanqueo quedará eximido de todos los reclamos impositivos que pudiera realizar la AFIP y de las sanciones previstas en la Ley Penal Cambiaria y Aduanera. No quedan eximidas las sanciones vinculadas con las infracciones por lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de los otros delitos previstos en leyes no tributarias. Tampoco quedan liberadas las sanciones impositivas vinculadas con retenciones o percepciones practicadas, pero no fueron ingresadas”.

En cuanto a aspectos fiscales, si es por bienes personales y se adhieren al blanqueo, se pierde la eximición en el mencionado impuesto. Beade formuló a manera de pregunta: ¿ITI o Impuesto a las Ganancias? “Para los inmuebles adquiridos antes del 2018 seguirá rigiendo el ITI (Impuesto a la Transferencia de Inmuebles), en donde el escribano debe retener al vendedor el 1,5% sobre el valor de la escritura en la medida que no reemplace ese bien dentro del plazo de un año de realizada la venta. Sigue vigente la opción de excepción para los que reemplazan su único inmueble. Este sería el caso, si una persona recibe como herencia un inmueble que fue adquirido por el donante antes del 2018, y luego el heredero lo vende debería pagar el 1,5% de ITI y no el Impuesto a las Ganancias”.

En varios barrios ubicados en Puertos, en Escobar, también se podrá blanquear

Se considera configurada la operación de venta, que estará alcanzada por el Impuesto a las Ganancias (Cedular) partir del 1° de enero de 2018, inclusive, cuando: se otorga la escritura traslativa de dominio; se suscribe el boleto de compraventa u otro compromiso similar, siempre que se entregue la posesión; se concede la posesión, aun cuando el boleto de compraventa u otro compromiso se hubiere celebrado con anterioridad; se adquiere el boleto de compraventa u otro compromiso similar, sin la posesión, o de otro modo se hubiesen adquirido derechos sobre inmuebles; o se produce el ingreso al patrimonio del causante o donante, en caso de bienes recibidos por herencia, legado o donación.

Las obras tienen que estar 50% realizadas o realizarse dentro 360 días de la vigencia. En caso de no poder determinarse el valor de adquisición, se considerará el valor de plaza del bien a la fecha de incorporación al patrimonio del enajenante o donante, el que deberá surgir de una constancia emitida y suscripta por un corredor inmobiliario matriculado, por otro profesional matriculado cuyo título habilitante le permita dentro de sus incumbencias la emisión de tales constancias o por una entidad bancaria perteneciente al Estado Nacional, Provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para los casos de inmuebles ubicados en el exterior, las transferencias estarán gravadas también, la valuación deberá surgir de dos constancias emitidas por un corredor inmobiliario o por una entidad aseguradora o bancaria de ese país.

En qué proyectos

Desde la comercializadora del Palacio Roccatagliata, desarrollo ubicado en Coghlan que se divide en dos torres Premium, sostienen que el Blanqueo acarreará mejores perspectivas que afectaran positivamente al Real Estate. “Siempre es bueno una herramienta que despierte interés en un mercado que venía cauteloso. Se podrá destinar el dinero no declarado e invertirlo en ladrillos como refugio de capital”, comentaron a Infobae.

En el proyecto que sumará 45.000 metros cuadrados de obra donde hay una construcción centenaria que también forma parte del desarrollo la gente podrá armar su propio departamento a medida; ya que se pueden unificar unidades de 45 a más de 300 m2.

Cuentan con unidades de USD 2.000 por m2 o se puede optar por un valor financiado con un 25% al boleto y el saldo en 24 cuotas ajustadas por el Índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC.) También se toman propiedades de menor valor en parte de pago.

Si se quiere blanquear dinero, “el instrumento a utilizarse es un boleto de compra-venta donde se puede abonar contado o financiado en la moneda que el cliente haya realizado el deposito en su cuenta Cecon.ar. Las facilidades son amplias ya que al momento de la posesión se le entrega el inmueble y si hubiere alguna cuota pendiente, el comprador la sigue abonando pero viviendo en el propiedad”, comentaron desde la comercializadora.

Desarrollo que actualmente se construye en Coghlan

Por su parte, desde Consultatio, además de viviendas ubicadas en edificios proponen lotes y casas en barrios privados.

Diego Schwengber, director comercial de la compañía, dijo a Infobae que “es todo muy reciente, se acaba de reglamentar la prórroga esta semana y la confianza juega un rol preponderante. Entendemos que, si el Gobierno logra mantener cierta estabilidad económica y política, se generará un ambiente propicio para la adhesión. Somos optimistas, los clientes comienzan a hacer consultas y eso, por supuesto, es positivo. Venimos trabajando con nuestros equipos técnicos y con asesores impositivos, y tenemos todos los proyectos administrativamente aptos. Este blanqueo es barato, vale la pena aprovecharlo, principalmente si se entra en los primeros 90 días, en los que se presenta alícuota más baja”.

Hasta el momento entre los desarrollos que aplican se encuentran la torre Huergo 475 (ubicada en el Paseo del Bajo con unidades que van desde USD 113.668 a USD 294.483) y los barrios Amarras, Riberas y Nativas en Puertos, Escobar.

Desde el sector esperan que redunde en un fortalecimiento general, sobre todo si hay claridad en la información, reglamentación e implementación, argumentan.

“No hay que perder de vista que la construcción es un motor para la economía, que impulsa a otro gran número de industrias y que para nuestra sociedad, los ladrillos siempre representaron un destino tentador, un refugio para la inversión”, comentaron a Infobae desde el desarrollo Mirabilia ubicado en Fitz Roy al 800.

También tienen otras propuestas en ejecución en Migueletes al 1600 y Soler y Bonpland, que se comercializan a razón de USD 2.500 y USD 3.500 por m2.

El interesado deberá depositar los fondos en la Cecon.ar y luego tendrá que transferir los fondos declarados al desarrollador del emprendimiento. “Con esa operación, el comprador está en condiciones de firmar una reserva o boleto de compraventa. Una vez que el emprendimiento está finalizado y la unidad en condiciones de ser entregada, se firma la escritura y se otorga la posesión”, concluyeron desde la firma que construye entre Palermo y Chacarita.

