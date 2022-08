Darío Epstein, de Research for Traders: “El Gobierno necesita los dólares del campo para estabilizar el frente cambiario”

Dario Epstein (Lihue Althabe)

El Director de Research for Traders, Darío Epstein, afirmó que, dada la situación financiera crítica que vive el país, el Gobierno debe apostar a mejorar los incentivos para que el campo liquide USD 10.000 millones hasta fin de año para estabilizar el mercado cambiario.

En este sentido, en diálogo con Infobae, Epstein, especialista en mercados de capitales con un MBA Universidad de Michigan, afirmó que “la situación que dejó Guzmán es desastrosa” y que “Massa puede estabilizarla si cuenta con los dólares del campo, porque lo que puede venir de afuera es simbólico”.

Epstein estará a cargo de un evento que se realizará el 1ro de septiembre en el Hotel Alvear, llamado “Latam Economic Forum”. Lo recaudado será donado a La Fundación de Acción Social de Jabad y a la Cooperadora Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

El encuentro contará con importantes oradores como el jefe de gabinete, Juan Manzur, la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, el ex presidente del BCRA Martín Redrado, la economista Marina Dal Poggetto y los analistas Claudio Zuchovicki, Sergio Berensztein, Gustavo Marangoni y el propio Epstein.

“Todos los años organizamos el evento y todo lo que se recauda es para entidades que ayudan a los chicos que están en hogares vulnerables y siempre buscamos armar un grupo de oradores de alto poder de fuego, atractivos, donde vienen más de 500 empresas y hacen networking; todo el dinero va directo a la fundación que ayuda a los chicos, nosotros no intermediamos en nada”, aclaró.

El próximo 1 de septiembre en el Hotel Alvear tendrá lugar el 8° Latam Economic Forum

— ¿Cómo evalúa la situación actual?

— Es una situación crítica, el cambio de Guzmán demoró mucho, dejó un desastre; vamos a ver si Massa lo puede estabilizar y para eso necesita dólares y, sin crédito internacional, el lugar es el campo. Por eso, hay que negociar con el campo y si no van a entrar naturalmente de 6 a 10 mil millones de dólares, comprando 10 millones todos los días. Pero no hay dólares fuera del campo, que observa la situación igual que el resto de los argentinos, que perdimos la confianza en el peso, porque es una moneda transaccional pero no sirve para ahorrar. El campo retiene porque es su forma de ahorrar para las próximas cosechas. Hay que incentivarlos y encima está el problema de que el campo compra maquinarias e invierte; no hace depósitos a plazo fijo, pero por la restricción cambiaria tampoco pueden hacer esas compras. Para el campo no hay incentivo salvo que les mejoraran el tipo de cambio. Hoy reciben cerca de 90 pesos, mucho menos que el tipo de cambio libre. Y encima con tantas versiones de que si esto sale mal se va a una devaluación, el incentivo es a quedarse con los recursos.

— ¿Optará entonces por devaluar el Gobierno?

— Massa fue muy claro de que no va a devaluar y no tengo por qué no creerle, pero pueden hacerle un mix mejor que el que armaron desde el Banco Central o con una baja temporal de las retenciones.

— ¿Pueden conseguir financiamiento externo?

— Si uno ve los jugadores que tiene Massa, como Cleri o Marx, son buenos, puede ser que consigan algo; igual el REPO sería poco dinero, USD 1.000 o 2.000 millones y eso no mueve el amperímetro.

— ¿Cuánto necesitaría el Gobierno para no devaluar más en el mercado oficial?

— Si se sigue pisando las importaciones más las liquidaciones, no creo que llegues a la meta del FMI, pero puede ser que se mantenga esta calma precaria. Pero es muy difícil que el segundo semestre no sea recesivo con este panorama, eso hay que tomar en cuenta porque lo que recibió Massa es muy malo.

Sergio Massa y Martín Guzman, otros tiempos

— ¿Cómo está el mercado de la deuda en pesos tras el canje que armó el Economía?

— Está feliz porque lo dejaron dolarizarse con el bono dual. Igual me llama la atención que no haya bajado más el dólar billete con la suba de tasas que adoptaron. Puede ser porque hay expectativas de devaluación, o que están esperando que se implementen las medidas que anunció, porque Argentina tiene un gran problema de gestión.

— ¿Confían los inversores en un gobierno que tiene un presidente con un liderazgo cuestionado?

— Ningún ministro de Economía puede operar en el aire, necesita apoyo político y Argentina como país presidencialista necesita un liderazgo fuerte. Massa tiene una ventaja por ser uno de los tres líderes de la coalición, pero sobre todo lo que a los inversores lo que les preocupa es lo que piensa Cristina.

— ¿La posibilidad de que gane la oposición anima a los inversores?

— Ellos tienen muchas peleas también, con más grieta entre el radicalismo y el PRO.

El Latam Economic Forum anunció su octava edición. El foro “¿Dónde estamos y hacia donde vamos?” es organizado por las consultoras Research for Traders y Finguru. El cronograma del evento es el siguiente:

Las entradas pueden adquirirse a través de www.latameconomicforum.com.ar.

SEGUIR LEYENDO: