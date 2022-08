Cómo alquilar por menos de USD 20 la casa de la protagonista de una famosa serie de televisión de Estados Unidos

La cabaña cuenta con una terraza con pisos de madera, rodeada de la vegetación del jardín privado

Sarah Jessica Parker, la popular actriz estadounidense que se catapultó a la fama tras el éxito de la serie “Sex And The City”, donde protagoniza a Carrie Bradshaw, puso en alquiler su casa de verano para realizar una escapada a finales de agosto.

La estrella de televisión que luego protagonizó “And Just Like That...”, secuela de la famosa serie que la posicionó como una de las actrices televisivas más reconocidas del mundo, incluyó su “Sarah Jessica Parker’s Hamptons Hideaway” en el portal de alquileres temporales Booking.com, para que los fanáticos que quieran experimentar unos días en su casa puedan hacerlo, tal como lo detalló la revista Forbes.

Sarah Jessica Parker publicó junto a Booking su casa de verano de Amagansett, Long Island. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Si bien el hogar ya está publicado en el sitio, las reservas podrán hacerse a partir del 23 de agosto, y será únicamente para habitar la casa durante unos pocos días, entre el viernes 26 y el domingo 28 de agosto de este año. Sólo podrá ser alquilada por una pareja, que se decidirá según el orden de reserva, sumado a ello, en la “letra chica”, hay una cláusula que establece que no se permiten fiestas en la propiedad, no se permite fumar, no se aceptan mascotas, ni tampoco niños.

La casa en cuestión, se trata de una propiedad de la década de 1940, que está ubicada en Amagansett, un pequeño poblado cerca de la ciudad de East Hampton en Long Island. Lo sorprendente es que el costo de lista es mucho más bajo que lo que se puede encontrar en ese exclusivo barrio, tan sólo USD 19,98 , cifra que refleja el año en que la vida de Parker cambió para siempre, con el estreno en junio de 1998 de la serie donde protagonizó a una escritora que relataba sus peripecias románticas en una revista en la ciudad de Nueva York.

El interior de la casa está completamente ideado por la actriz, que la pensó como un sitio ideal para familiares y amigos

“Cuando diseñamos el espacio, nuestro objetivo era crear una escapada perfecta para familiares y amigos que fuera cómoda, privada y que acentuara la proximidad de la propiedad a la playa”, indicó Parker. “Queríamos que la propiedad realmente se sintiera como un hogar, así que la amueblamos con piezas antiguas que habíamos coleccionado a lo largo de los años e hicimos del patio trasero un lugar versátil donde pudiéramos disfrutar de atardeceres de verano, barbacoas y reuniones divertidas. Fue diseñado pensando en el amor, la relajación y los momentos felices”, completó la célebre actriz.

La sencilla pero completa cabaña cuenta con tres habitaciones y tiene un camino que conduce directamente a una playa privada, cuenta con una amplia terraza rodeada de vegetación del jardín trasero de la casa. Dentro, los huéspedes encontrarán un armario lleno de calzado diseñado especialmente por Parker, una chimenea de ladrillos y un bar completo con licores artesanales de Thomas Ashbourne.

Un camino que parte del jardín conduce a una playa privada a pocos metros de la propiedad

Los huéspedes también podrán disfrutar de los atractivos de Amagansett, este hermoso poblado donde se podrán realizar paseos y compras en comercios boutique, tales como Jack’s Stir Brew Coffee, cadena de panadería y café orgánico. Otros lugares sugeridos incluyen Nick & Toni’s, un restaurante italiano-mediterráneo que es reconocido hace años por su comida cocinada al fuego de leña. También se podría disfrutar de una comida en The Lobster Roll, especializada en frutos de mar y mariscos diversos.

Esta no es la primera vez que Parker promociona una vivienda para el público, en noviembre del año pasado, la actriz junto a Airbnb había publicado una estadía en una versión recreada del apartamento de su personaje Carrie en la ciudad de Nueva York, para que los fanáticos pudiesen sentirse parte de la serie que tanto admiraron y admiran al día de hoy.

