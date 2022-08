Cuánta energía consumen los electrodomésticos del hogar y cuál es el nuevo límite para evitar perder los subsidios

La tarifa subsidiada tendrá un límite de consumo para los usuarios que mantengan los subsidios

Entre los anuncios que realizó el nuevo ministro de Economía Sergio Massa, se informó un nuevo esquema de subsidios para la energía eléctrica y el gas natural con un tope de consumo: si se supera ese límite, las familias pagarán la tarifa plena, sin aporte del Estado. En el caso de la energía eléctrica, el tope será de 400 kWh, aunque no se precisó si será mensual o bimestral. Para el gas, no se estableció aun el límite de consumo para la tarifa subsidiada.

“Encaramos una segmentación que hoy nos muestra que casi 4 millones de hogares argentinos no solicitaron usar los subsidios. Entre los más de 9 millones de hogares que sí pidieron mantener el subsidio, vamos a promover el ahorro de consumo. Por economía de las cuentas públicas, por progresividad del sistema y por eficiencia en el uso de los recursos. No podemos seguir con un esquema en el que quien más gasta más subsidio se lleva”, dijo Massa.

En luz, se subsidiará hasta 400 kWh, alcanzando el 80% de los usuarios, pero solo el 50% del consumo residencial. En el caso del gas, la quita de subsidio seguirá la misma lógica

" En luz, se subsidiarán hasta 400 kWh, alcanzando el 80% de los usuarios, pero solo el 50% del consumo residencial. En el caso del gas, la quita de subsidio seguirá la misma lógica, pero por regiones, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, así como también la estacionalidad. En agua la aplicación se inicia en el mes de septiembre", detalló en su discurso. Aclaró que la tarifa social seguirá rigiendo.

La factura de energía eléctrica que reciben los usuarios del AMBA cuenta con el detalle del consumo bimestral, sin embargo las empresas distribuidoras realizan la facturación en forma mensual. Es decir, ese consumo bimestral se paga en dos cuotas mensuales. Consultados sobre si para el tope se tomará el consumo mensual o bimestral, fuentes oficiales no dieron aun precisiones.

En luz, se subsidiará hasta 400 kWh de consumo, el resto tendrá tarifa plena

Fuentes del sector energético consultadas por Infobae aseguraron que no tienen aun conocimiento de cómo se instrumentará el tope. Pero destacaron que el consumo promedio bimestral de los usuarios es de entre 300 kWh y 400 kWh . En el caso de una familia tipo, ese consumo no baja de los 650 kWh por bimestre, detallaron.

“El ministro dijo también que el tope dejaría afuera de la pérdida de los subsidios al 80% de los usuarios residenciales. Ese dato es más o menos coincidente con 400 kWh mensuales. Aproximadamente el 80% de los usuarios consume menos de 400 kWh mensuales y el consumo medio residencial ronda los 250 kWh mensuales. Sin embargo, en las provincias donde no hay gas natural, ese número sube un poco”, advirtieron.

Especialistas en consumo señalaron que el tope de 400 kWh debería ser mensual. “Hasta que no sepamos la letra chica no podemos suponer. Sin embargo con la historia que las asociaciones de consumidores tenemos sobre este tema esto preanuncia épocas de tormenta. Porque con 400 kWh sea mensual o bimestral va a haber lugares con baja calefacción, lugares con problemas energéticos. Seguir atacando a los consumidores y no el problema de base con una generación de energía donde el precio libre no tiene tope y no es controlado”, dijo Osvaldo Bassano, de Aducc (Asociacion de Defensa de Usuarios y Consumidores).

Un ejemplo sobre un hogar que alcanza el tope de 400 kWh

En la página del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y en las páginas de las empresas distribuidoras, como Edenor y Edesur en la zona del AMBA, se pueden encontrar calculadoras que permiten a los usuarios conocer cuál es el consumo promedio de cada electrodoméstico y artefacto eléctrico y además permiten calcular el promedio mensual según la cantidad de horas que se usan por día.

Desde las asociaciones de consumidores recordaron que todavía no hay cuadro tarifario aprobado. “Los usuarios se anotan sin saber cuánto pagarían y ahora le suman el tope de los 400 kWh que no estaba en ningún anuncio o norma vigente”, señaló Fernando Blanco Muiño, abogado y ex director Nacional de Defensa del Consumidor.

