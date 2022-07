Los empresarios cristianos le pidieron al Gobierno que brinde certidumbre y baje la inflación

Gonzalo Tanoira en el encuentro de ACDE

Los empresarios cristianos le pidieron al Gobierno que tome medidas para generar certidumbre y reducir la inflación y a la oposición que no especule en términos electorales con la compleja situación que vive el país.

En una carta abierta, afirmaron: “Conscientes de nuestra responsabilidad como empresarios y ejecutivos cristianos, deseamos expresarnos e invitar a una reflexión a todos los actores con capacidad de decisión”.

“En particular a las máximas autoridades gubernamentales, pero también a todo el arco político así como a los dirigentes empresariales, sindicales y sociales. Entendemos que silenciar nuestro sentir y pensar ante la situación que vive nuestra sociedad sería una cobarde actitud”.

En el mensaje, subrayaron que “los argentinos tenemos experiencia en crisis: las hemos sufrido una y otra vez a lo largo de los años y hemos aprendido con dolor cómo se originan, el modo en que se desarrollan y las duras consecuencias que dejan, con familias cada vez más pobres y desamparadas, sin posibilidades de retorno”.

En particular, alertaron que “la inflación es un mecanismo nocivo y perverso que deberíamos erradicar para siempre porque hiere la dignidad de la persona, destruye la convivencia y favorece la desigualdad”.

Por este motivo, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y la Dirección de Relaciones Corporativas e Institucionales de ACIERA llamaron “a la reflexión y al diálogo para la búsqueda conjunta de soluciones, que a veces son conocidas pero no implementadas por falta de voluntad y acuerdo”.

“Cuando se empiezan a buscar culpables y se amenazan a los actores de la economía, se pierde la confianza mutua. Debemos ser conscientes de que este costo lo pagará la sociedad con más pobreza y marginación”.

Ante esta situación, solicitaron “al Gobierno que tome decisiones que brinden certidumbre a los actores económicos y a la oposición que, ante la gravedad de la situación, no especule con beneficios electorales ni que ceda a la tentación de la venganza”.

En tanto, “a los responsables del aparato estatal -de Justicia, Seguridad, Salud, Educación, Provincias, Municipios, etc.- que estén a la altura de la responsabilidad conferida y a los dirigentes sociales y sindicales, responsabilidad y mesura para evitar males mayores de sus propios representados”.

En términos generales, pidieron a la sociedad en general que no caiga “en expresiones dramáticas ni pesimistas que alejan las soluciones pacíficas; que no pierdan las esperanzas, que no aflojen”.

Finalmente, solicitaron “a los empresarios, que cumplamos con nuestro deber, que evitemos tomar beneficio de la desgracia generalizada y que hagamos la necesaria introspección para evitar caer en atajos y en prácticas facilistas reñidas con la ética profesional”.

“La Nación necesita de cada uno de nosotros, pero también, como sociedad necesitamos de nuestros líderes el respeto por la verdad y la ejemplaridad de sus conductas. Respetar nuestra Constitución, en su letra y su espíritu es un primer paso necesario para ello”, concluyeron.

Semanas atrás, frente a su encuentro anual, Acde había reclamado, entre otras cuestiones, que no se crearan nuevos impuestos y que no se ampliara la Corte Suprema, tal como lo impulsa una parte del oficialismo.

Los directivos de ACDE expresaron en una entrevista con Infobae que los empresarios deben tener una actitud proactiva para apoyar los ajustes que habrá que encarar y subrayaron la fuerte angustia que le provoca a la población la alta inflación.

