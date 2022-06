El Financial Times habló de una “nueva vida para Vaca Muerta”, pero con un gobierno más rápido y audaz

La nota del Financial Times

“¿Puede la prohibición de la Unión Europea de esta semana sobre la mayoría de las importaciones de petróleo ruso dar nueva vida a una vaca muerta en la Patagonia?” . Así comienza la nota de hoy del Financial Times (FT) que pone el foco en el potencial de Vaca Muerta, el yacimiento neuquino que es el segundo del mundo en gas shale y la cuarta de petróleo shale.

El prestigioso diario económico londinense dice que sí, que es posible, que así lo cree al menos Alberto Fernández, quien cree que el yacimiento “puede para llenar el vacío dejado por el creciente embargo occidental sobre la energía rusa. Argentina, dijo a sus anfitriones alemanes durante su visita a Berlín el mes pasado, es ‘una reserva de lo que el mundo necesita en este momento: alimentos y energía’. Chevron, Petronas y Shell estarán entre las empresas internacionales que se beneficiarán si finalmente despega el desarrollo petrolero de Vaca Muerta en Argentina. La producción de gas ‘podría aumentar, hacer de Argentina un rival de Australia y Qatar en el mercado de GNL en un momento en que la demanda está creciendo”, dice el artículo citando un informe reciente de S&P.

El texto lo firma Michael Stott, editor para América Latina del FT con sede en Londres, quien advierte que a pesar del contexto tan favorable, “no todo el mundo está esperando pacientemente”. En ese escenario remarcó las recientes salidas del país –aunque antes de la invasión rusa y la suba de los commodities– de la china Sinopec, quien le vendió el año pasado su operación en salta a la local Compañía General de Combustibles (CGC), de Corporación América; y de ConocoPhillips, cuyo negocio en las concesiones de Aguada Federal y Bandurria Norte pasaron a manos de Vista.

“A medida que la estampida que se aleja de Rusia conduce a un rediseño del mapa energético mundial, el gobierno de Argentina debe moverse más rápido y con más audacia”, señaló el FT.

El medio inglés detalló los problemas que arrastra el sector desde hace años, en medio de entusiasmo sobre Vaca Muerta y su atractiva geología no fueron igualados por “políticas oficiales lo suficientemente atractivas –ya sea bajo el gobierno anterior de Mauricio Macri o el actual peronista– para atraer las decenas de miles de millones de dólares de inversión que se necesitan”.

Uno de los proyectos de extracción en Vaca Muerta

Miguel Galuccio, CEO de Vista, el segundo mayor productor de petróleo en Vaca Muerta, dijo en el artículo que el yacimiento ya convirtió a Argentina en exportador de petróleo (a escala muy pequeña pro ahora) y destacó su potencial, “gracias a costos de producción relativamente bajos y producción baja en carbono”. “Necesitamos continuar invirtiendo en oleoductos e instalaciones de exportación y deberíamos ser más competitivos”, dijo Galuccio.

“Vaca Muerta ha estado en desarrollo durante una década y, a pesar de que los costos de producción han caído a niveles cercanos a los del shale estadounidense, se está explotando menos del 10 por ciento de la superficie. Sin embargo, el gobierno dice que si el 50 por ciento de los recursos de Vaca Muerta llegaran al mercado, Argentina generaría más de 30.000 millones de dólares al año por exportación adicionales”.

¿Por qué eso no sucede? El FT es contundente: el “gran culpable es el rígido régimen de control de cambios de Argentina, que impide la repatriación de las ganancias”.

“Después de años de cabildeo, el gobierno acaba de aceptar permitir que las compañías de petróleo y gas conviertan los ingresos de parte de su producción adicional en dólares, pero esto está muy por debajo de la libertad que se disfruta en casi todos los demás lugares. Bajo las nuevas reglas, los grupos energéticos deben solicitar permiso para cambiar una cantidad limitada de sus pesos que se devalúan rápidamente a moneda estadounidense a una tasa oficial de apenas la mitad de la del mercado negro. Otro inconveniente son los subsidios a los combustibles. El petróleo se vende en el mercado interno a un precio controlado, a alrededor de la mitad del nivel mundial”, explicó la nota de Stott.

El FT mencionó las idas, vueltas y demoras detrás de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y la reciente renuncia del encargado del proyecto, aunque “el Gobierno dice que pronto se adjudicará una licitación”.

Y finalmente destacó que la petrolera nacional YPF está explorando ubicaciones costeras para construir una planta para licuar gas natural para exportación, porque hoy, “a pesar del potencial de Vaca Muerta, Argentina sigue siendo un importador neto de gas”.

Off shore

Mientras tanto, en Mar del Plata se realizó una audiencia pública local sobre la exploración off shore de petróleo. Personalidades de diferentes sectores se expresaron a favor de la actividad en el espacio de consulta abierto por el Concejo Deliberante de Mar del Plata. Voces de diferentes sectores económicos, sociales y productivos de la ciudad se expresaron a favor.

Algunas declaraciones:

Ariel Gordon, Gerente de Planificación y Política Energética de YPF: “El offshore es una enorme oportunidad para generar empleo y el desarrollo de la cadena de valor en Mar del Plata, la Provincia de Buenos Aires y el país en su conjunto. La ampliación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina, producto de la actividad de COPLA, permitió incorporar algunos de los bloques exploratorios de la Cuenca Argentina Norte, reforzando nuestra soberanía territorial y energética”.

Pierdominici Fabio, del Sindicato del Petróleo Gas y Biocombustibles Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina: “Respecto al tema ambiental, no hay actividad desarrollada por el hombre que tenga un impacto cero, pero hoy por hoy dado los recursos tecnológicos existentes, este tipo de actividades se puede llevar adelante con altos niveles de seguridad operativa y ambiental. El 20% del gas que hoy consumimos proviene de la explotación off shore y no es noticia catástrofe”.

Alberto Chevalier integrante del Parque Industrial Gral. Savio Mar del Plata: “La industria off shore genera beneficios a otros sectores productivos. Debemos trabajar en que se cumplan los más altos estándares de seguridad y que se utilice la mejor tecnología para obtener las riquezas que tiene el país en beneficio de nuestra gente”.

Lavia Mario, de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles: “Cuando se conoció la Resolución 436 del 2021 dictada por el Ministerio de Ambiente de la Nación lo primero que dijimos como organización sindical, es que no era en contra de nadie sino a favor de todos. Tenemos que ir en la búsqueda del gas que falta para tener el autoabastecimiento y dejar de exportar gas en los momentos difíciles, además generará divisas en nuestro país que es algo que falta y mucho”.

Sergio Di Napoli, representante de Remolcadores Mar del Plata S.A.: “Quiero resaltar tres cosas, estudios sísmicos realizados con anterioridad, los procesos de perforación y exploración y los beneficios que traería a la ciudad. Y con eso sentar nuestra posición favorable a la misma. Del 2015 al 2019 ya se han venido realizando estudios sísmicos en las áreas de la cuenca argentina norte, durante dicho periodo la pesca de las 3 especies reinantes en nuestro mar no se vio afectada por dicha actividad. El temor de que los cetáceos se verían afectados queda desterrado. No veo más que beneficios en este proyecto”.

Luis Ovcak, Colegio de Ingenieros de Mar del Plata: “La comunidad mundial dependerá del petróleo durante muchos años más. Los países mantendrán sus consumos de petróleo constantes hasta 2050. Hoy se está planteando continuar con la exploración sísmica y hacer un pozo exploratorio para verificar la existencia de una reserva petrolera. Brasil tiene las explotaciones petroleras frente a Rio de Janeiro. Mar del Plata tiene las industrias base, académicas y logísticas para proveer a la industria del petróleo. Mar del plata no puede perderse esta oportunidad”.

SEGUIR LEYENDO: