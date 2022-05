El Banco Central retomó la compra de dólares en el mercado gracias a una mayor liquidación de exportadores

La sede del Banco Central, en el microcentro porteño.

El Banco Central retomó el protagonismo en el mercado mayorista, en una rueda con un importante volumen operado que se aproximó a los USD 500 millones, con un amplio flujo de liquidación de exportaciones del agro.

“El BCRA compró hoy en la primera jornada de la semana más de USD 110 millones y acumula en el mes casi USD 650 millones”, indicaron fuentes del mercado a Infobae.

Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, destacó el “dominio de la oferta privada en el desarrollo de la primera rueda, dando pie a importante saldo de compras para el BCRA”, en una sesión con negocios por USD 460,4 millones en el segmento de contado (spot).

Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros, consideró que en 2022 “el BCRA compró muy poco”, debido a que el “mercado cambiario volvió a mostrar los signos de fatiga, que acarrea desde mediados del año pasado”. Aunque mayo de 2022 sigue “siendo el mejor mes desde julio del año pasado, aunque quedando cada vez más lejos de mayo de 2021, cuando en las primeras dos semanas había comprado USD 1.360 millones, y USD 2.100 M en todo mes”. Consignó además que en las últimas ruedas hubo “una leve caída en las liquidaciones del agro” y una mayor demanda de importadores en general, y de energía en particular”.

“En las últimas cuatro semanas las reservas cayeron más de USD 2.000 millones. Las reservas netas, por su parte, cayeron USD 100 millones, para llegar a USD 3.300 millones, casi USD 400 millones menos que en el cierre de marzo. Esto pone una luz amarilla para la meta de reservas internacionales netas establecida en el acuerdo con el FMI, que apunta a un stock a fines de junio de USD 6.300 millones”, apuntó Martín Polo.

El analista financiero Christian Buteler observó que “no se puede acumular reservas con el nivel de cepo que tenemos, salvo por créditos de organismos internacionales. No pasa por devaluar más o menos rápido, nadie lleva dólares a donde no puede salir y si tenes que ingresar algo no lo vas hacer a $120 pudiendo ingresar a $210″.

“En plena temporada alta de liquidación de divisas, al BCRA le queda poco y nada. En comparación con el año pasado, está comprando menos de la mitad. Y mirando para adelante, debería comprar alrededor de 75 millones de dólares por rueda para acumular los 2.800 millones en el trimestre y cumplir en junio la meta con el FMI”, señaló Roberto Geretto, de Fundcorp.

“De seguir la actual dinámica, cuando pase la temporada alta de liquidación de divisas, muy probablemente nos espera un mayor cepo y un dólar viajando algo más rápido que el 4% mensual actual”, estimó Geretto.

“Hay un severo desafío para la economía argentina, ya que corregir las distorsiones de precios relativos, un paso imprescindible para cualquier plan de estabilización futuro, implica ir mucho más allá de atender la relación dólar/peso”, indicó un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea.

El BCRA acrecienta sus compras en mayo a USD 650 millones, aunque el monto acumulado es la mitad que en el mismo mes del año pasado

“Se hace cada vez más relevante la política de subsidios y tarifas de los servicios públicos y también el funcionamiento del comercio exterior, hoy muy afectado por la aplicación de un gran número de restricciones, tanto en la operatoria de importación/exportación como en la disponibilidad de divisas”, agregó.

“El acuerdo con el FMI ya está vulnerado. El acuerdo tenía tres ejes fundamentales: una meta fiscal, una meta de emisión monetaria y una meta de acumulación de reservas. Lo más preocupante es que hemos tenido la mejor liquidación de divisas, 14% más que en el mismo período que el año pasado, y el Banco Central apenas con algunos artilugios pudo incrementar las reservas”, estimó en declaraciones a FM Milenium Martín Redrado, ex presidente del BCRA.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizará este mes la primera revisión del reciente acuerdo por un préstamo de unos 44.000 millones de dólares. Funcionarios del Gobierno afirman que las metas fueron alcanzadas.

