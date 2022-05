Matías Kulfas: “No escribí un libro en contra de Cristina ni de nadie”

El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas

El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas —autor del libro “Los tres kirchnerismos”— fue uno de los funcionarios aludidos por Cristina Fernández de Kirchner en su discurso del fin de semana, donde la vicepresidenta destacó que uno de los ministros del actual Gobierno había escrito un libro en contra de su gestión.

Además, Cristina Fernández de Kirchner mencionó que en una reunión qye tuvo con un economista que había presentado un plan para la secretaría de Comercio Interior —Hernán Lechter—, el acual ministro de Desarrollo productivo se diferenció de la gestión kirchnerista y aseguró que iba a haber diálogo con los empresarios y no de confrontación.

Es un libro que buscó hacer un balance de los tres gobiernos kirchneristas saliendo de la polarización. Analiza ese período histórico no en clave de impugnación o como una visión apologética

Kulfas respondió a la mención que le hizo, sin nombrarlo, la vicepresidenta: “No es un libro en conta de nadie. Lo escribí en 2015 y se publicó en 2016. Es un libro que buscó hacer un balance de los tres gobiernos kirchneristas saliendo de la polarización. Analiza ese período histórico no en clave de impugnación o como una visión apologética. Es un libro que hace un balance positivo y señala limitaciones o críticas pero de ninguna manera es en contra de alguien”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos.

Sobre la reunión con Hernán Lechter, un economista que tenía el apoyo de Cristina Fernández para convertirse en Secretario de Comercio Interior, Kulfas confirmó que se encontraron en noviembre de 2019, a pocos días del cambio de Gobierno. “Me dijo que tenia un plan pero ya teníamos definido que la secretaria de Comercio iba a ser Paula Español; le propuse sumarse al requipo de Paula, pero él no aceptó. La frase no existió. Yo nunca dije que no íbamos a confrontar y que queríamos solamente dialogar. No hablamos de cómo iba a ser la gestión desde Comercio Interior desde el momento en que teníamos otros planes en curso”, recordó Kulfas.

Sin mencionarlo, Cristina Kirchner se refirió al libro escrito por Kulfas sobre el kirchnerismo

“El libro busca hacer un balance que rescata muchas cosas. El rol del Estado, el papel del sector productivo, la inclusión previsional. Hay dos o tres cosas marcadas como puntos que hay que revisar, que son los talones de Aquiles, la política energética, la política productiva e industrial, que son dos temas a los que me aboqué mucho, no para criticar a nadie”, siguió el actual ministro.

“Por eso, cuando asumí como ministro pensamos en una política industrial y energética con el Plan Gas. Hace un par de meses tomé un café con alguien que trabajó en la mesa chica de Néstor (Kirhcner) y Cristina y se lo llevaron como un libro que es un análisis, pero de ninguna manera es un libro en contra de Cristina ni de nadie”, agregó Kulfas.

Dentro del Frente de Todos hay coincidencias respecto al rumbo, pero divergencias en cuánto al cómo llegar

Luego, aseguró que dentro del Frente de Todos hay coincidencias respecto al rumbo, pero divergencias en cuánto al cómo llegar. “Estoy convencido de que el peronismo tiene muchas de las respuestas que el país necesita pero es cierto que ha habido un debate histórico de cómo se materializa”, señaló.

“Es un debate histórico que reaparece permanentemente. Hoy en un contexto más difícil de crisis internacional, pandemia, guerra en Ucrania. Me parece que tenemos que insistir que Argentina sale adelante con el eje con la industrialización, trabajo, nuevas tecnologías. Hay cosas que hay que poner en contexto histórico adecuadamente”, dijo.

También rechazó que el actual modelo económico sea un modelo de salarios bajos. “El salario real está un nivel parecido al de comienzos de 2011. El salario del sector privado registrado. Perdimos 20 puntos en el Gobierno de Mauricio Macri , se ha recuperado alrededor de 5 puntos, que es un ritmo menor al que nos gustaría pero el contexto es la pandemia, la inflación importada que no existía, por el impacto que ha tenido y aun así está creciendo el empleo en el sector industrial”, detalló.

“Aparece la idea de que el problema de la inflación tiene que ver exclusivamente con oligopolios o monopolios. No digo que no sea importante, lo que digo es que la inflación es más amplia y tiene que ver con la macro, la política monetaria, fiscal y cambiaria”, aseguró Kulfas.

Con respecto al impacto que tendría en la inflación poner en marcha las medidas que impulsa la vicepresidenta, Kulfas aseguró que se comparan situaciones diferentes. “Entre 2014 y 2015 los precios internacionales no subieron como en estos años, sino que bajaron. No se puede analizar políticas desalineadas del contexto en el que se implementan”, concluyó.

