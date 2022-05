Todo lo que hay que saber del bono de $18.000: quien lo cobra, quién no, cómo inscribirse y otras claves, según la titular de Anses

La titular de la Anses, Fernanda Raverta, dijo que la inscripción para el refuerzo de ingresos sufrió demoras los primeros días en la Web del organismo

La directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, contestó a algunas de las consultas más comunes que surgieron alrededor del refuerzo de ingresos de $18.000 que pagará el Gobierno en dos cuotas mensuales, en mayo y en junio, a trabajadores informales, desocupados, monotributistas de las categorías más bajas y trabajadoras de casas particulares.

La funcionaria, además, remarcó que el sitio web del organismo soportó una enorme cantidad de visitas de interesados. Y aunque admitió demoras y problemas, dijo que se concentraron en el primer día de inscripción.

“Fue toda una novedad y estuvimos bastante nerviosos para ver cómo funcionaba. Estoy contenta porque el primer día, que fue el de movimiento mayor, fue como si pasaran por la puerta en el mismo momento 170.000 personas y tuvimos una sala de espera de 1.600.000 personas que tenían todo el tiempo una espera de media hora”, sostuvo en declaraciones a El Destape.

Quién se tiene que inscribir

Consultada respecto a si todas las personas que cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante 2020 iban a percibir automáticamente este refuerzo de ingresos, Raverta aclaró que no. Que es necesario inscribirse y que Anses evaluaría cada caso.

El primer pago de $9.000 se empezará a concretar el 19 de mayo, por orden de número de terminación del DNI

“La enorme mayoría de los argentinos que tienen una necesidad han entendido que se tienen que inscribir. Hubo demoras en la página, que tiene una sala de espera, fue de media hora promedio. Ahora ya no hay espera. Primero hicimos una semana para acreditar datos porque necesitábamos que esta semana que empezó el jueves y termina el jueves fuera todo muy rápido”, explicó.

Cómo inscribirse

“En la página de Anses, vas a encontrar un aplicativo, la inscripción consta en firmar una declaración jurada y un CBU en la que se va a depositar el dinero”, dijo la funcionaria ante la consulta de otro oyente.

A quién le toca el bono

“Si no tiene ingresos registrados, no tiene ingresos formales y eso tiene que ver con la economía informal, si, por supuesto, le corresponde el ingreso. No es tan difícil saber si te toca o no, porque la pensamos para una franja de población que lo necesita porque la inflación los está golpeando. Monotributistas A, B y sociales, trabajadoras de casas e informales y otros, son trabajadores que no tienen paritarias”, aclaró Raverta.

Problemas en la inscripción

“Hay algunos casos en los que aparece una leyenda en la que se les dice que se acerque a la oficina más cercana porque falta alguna documentación”, comentó la titular de Anses ante la consulta por mensajes de la web del organismo que piden más datos a algunos potenciales beneficiarios.

María Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la Anses

“Tenemos una base enorme de datos de los argentinos y las argentinas, pero hay personas que no han pasado por alguna prestación de Anses. Son muy pocas, pero por ahí hay que digitalizar algún documento, algún DNI. Para ellos extendimos hasta el sábado la inscripción”, señaló.

Jubilados y pensionados

Ante una consulta de un oyente que cobra una jubilación y una pensión por viudez, Raverta aclaró que los dos ingresos no necesariamente excluyen del refuerzo de $12.000 que por única vez van a recibir jubilados y pensionados. También aclaró que jubilados y pensionados son los únicos que van a cobrar en forma automática, sin inscripción.

“Jubilados y pensionados no se tienen que inscribir. Es para jubilados y pensionados que reciban ingresos hasta dos mínimas. Si tiene una jubilación que es la mínima y una pensión que es la mínima, va a cobrar el refuerzo una sola vez. El bono es por persona, si tenés hasta dos ingresos. Además, como es un bono en el que nadie puede quedar debajo, también hay un proporcional para el que cobra un poquito más de la mínima”, dijo.

Beneficiarios que ya cobran subsidio de desempleo

“El beneficiario de subsidio de desempleo que paga Anses, puede cobrar este refuerzo que es compatible. Recordemos que son cuotas del mes de mayo y junio.

Las trabajadoras de casas particulares en blanco también pueden cobrar el refuerzo

Ante una pregunta respecto a si las trabajadoras de casas particulares que están registradas se pueden inscribir para cobrar las dos cuotas de $9.000, la titular de Anses aclaró que si. Que el refuerzo no está pensado solo para trabajadoras en negro sino para aquellos sectores que no tienen paritarias y, por lo tanto, no pueden ajustar sus ingresos a la marcha de la inflación por esa vía.

Las trabajadoras de casas particulares pueden cobrar el refuerzo de ingresos, si se inscriben para percibirlo, sin importar si están registradas o no

“También pueden cobrar el refuerzo [las trabajadoras de casas particulares que están en blanco], también se pueden inscribir. Hay un porcentaje importante de trabajadoras de casas particulares que se están inscribiendo. Queremos que cobren este refuerzo, este bono, así que les pedimos que se inscriban”, dijo Raverta.

¿Cobran el refuerzo los beneficiarios de AUH?

“También, se inscriben y cobran este refuerzo [los titulares de AUH]. Vamos a estar enviando mensajitos a las mamás que no se hayan inscripto, porque es un momento difícil y no queremos que ningún argentino ninguna argentina se sienta solo. Que sepa que estamos ahí para dar una mano. Queremos que el Estado las abrace en este momento”, dijo la funcionaria.

Variables que excluyen del bono

Ante un caso particular de una solicitante que no recibirá el refuerzo, Raverta aclaró algunos elementos que toman en cuenta para decidir quién no califica para percibir los $18.000.

“Si tiene tarjeta de crédito y paga por mes hasta dos salarios mínimos, no recibe el refuerzo. Lo que es probable es que la mujer tenga alguna clase de cobertura de salud porque el marido está registrado. Cobertura de salud, si tenés un auto comprado en los últimos dos años, gastos tarjeta por más de dos salarios mínimos, gastos por tarjeta de débito por más de dos salarios mínimos son cosas que tenemos en cuenta. Eso es lo que nos permite llegar al universo de personas que tienen menos ingresos y, bueno, que necesitan este refuerzo”, dijo.

Qué pasa si falta la tarjeta de débito

“A partir del 19 de mayo, terminación de documento número 0, vas a estar yendo al banco a hacer la extracción con la tarjeta. Y si la perdiste, vas a un cajero persona y retirás. No hay problema”, aclaró Raverta.

