La insólita y desconocida regla que lo dejó abajo del avión a pesar de tener el pasaporte al día

Ian Glover, el jubilado inglés que no pudo subir a su avión a causa de una reglamentación desconocida

Ian Glover, un topógrafo británico jubilado, no pudo abordar a un avión por culpa de una regla poco conocida cuando estaba por embarcar rumbo a un destino europeo.

El jubilado de 66 años ya había comprado su pasaje con Ryanair rumbo a Faro, en Portugal. Había armado sus valijas y pensaba llegar al país peninsular en busca de unas vacaciones de descanso en las paradisíacas playas. Sin embargo, su viaje se vio frustrado por un problema con su pasaporte del cual no estaba al tanto.

Glover llegó hasta el aeropuerto de East Midlands, en Inglaterra, el último lunes de abril, y se dispuso a realizar todos los trámites de pre-embarque. Los realizó sin problemas, pero cuando llegó al punto en que debía despachar su equipaje, le negaron el acceso al avión, según detalló Derbyshire Live.

Glover tuvo problemas a raíz de la fecha de emisión de su pasaporte británico. (Photo Illustration by Matt Cardy/Getty Images)

La aerolínea de bajo costo irlandesa le informó que no podría abordar debido a que la fecha de emisión de su pasaporte era muy lejana a la fecha del vuelo. Glover había renovado su documento de viaje en 2012, todavía le quedaba un año, ya que la fecha última de expiración figuraba en abril de 2023

“Cuando estaba pasando por el mostrador de facturación de Ryanair, una mujer de la empresa me dijo que mi pasaporte no era válido, quedé anonadando”, contó Glover, quien luego continuó relatando lo sucedido. “Le dije a la empleada que me había fijado en el sitio del Gobierno, y que allí decía que podía viajar sin problemas siempre y cuando mi pasaporte no se haya emitido hace más de 10 años. Y el mío fue hecho en julio de 2012, por lo que vencería recién en julio de este año. Además, especificaba que tenía tres meses más luego de la expiración, es decir hasta el 6 de abril de 2023″, dijo

“He leído historias de personas que tuvieron problemas para abordar aviones, por lo que había revisado previamente mi situación, y pensé que todo estaba en regla -dijo Glover, quien además aprovechó la ocasión para quejarse de lo poco claro que era el sitio del Gobierno británico en estos asuntos-, pero lo que Ryanair me decía es que no importaba la fecha de expiración de mi pasaporte sino su fecha de emisión”.

Lo que le explicaron a Glover es que los tres meses posteriores a su viaje, también deben estar dentro de los 10 años posteriores a la emisión del documento , y como él planeaba regresar al Reino Unido en mayo, tres meses más lo hubieran colocado en agosto de 2022, más de diez años desde la emisión de su pasaporte.

“La mujer de Ryanair me dijo que lo sentía mucho pero que no podía dejarme pasar, y me aconsejó viajar con Jet2, ya que ellos no seguían las mismas reglas. Si bien me pareció muy extraño, lo hice, pero antes les pedí que revisaran a fondo mi pasaporte. Me dijeron que todo estaba en regla y les compré un boleto”, explicó Glover.

Un avión de Ryanair, la empresa implicada en el caso. (Photo by Donato Fasano/Getty Images)

Respuesta de la aerolínea

Un portavoz de Ryanair dijo que la empresa “cumple con todas las normas vigentes de viaje de la Comisión Europea y los pasajeros que viajen entre la UE -Unión Europea- y el Reino Unido después del final del período de transición deben tener un pasaporte que no sea válido por más de 10 años”.

“El Código de Fronteras Schengen, Artículo 6, Sección 1 (A), establece que cualquier ciudadano no perteneciente a la Unión Europea (UE) que quiera viajar a Schengen deberá cumplir con una validez de pasaporte de tres meses dentro de la regla de 10 años”, agregó el portavoz, dejando en claro que Glover fue afectado por el Brexit.

Sumado a ello, explicó que la única excepción a esa regla se aplica cuando ciudadanos británicos, o de otros países no pertenecientes a la UE, tengan en su poder un permiso de residencia en algún país miembro de la Unión Europea.

“La Oficina de Pasaportes agrega meses adicionales además de los 10 años cuando los pasajeros renuevan el documento antes de tiempo, no obstante, según el artículo antes citado, la UE no reconoce estos meses agregados”, concluyó el vocero de la aerolínea para explicar lo sucedido con Glover.

Qué pasa en Argentina

En el país los pasaportes también se emiten por 10 años para todos los mayores de 18 años, y 5 para los menores. En caso de que un argentino quiera viajar a la Unión Europea, también deberá cumplir con el Artículo 6, Sección 1 (A) del Código de fronteras del espacio Schengen, lo que establece que el viaje debe finalizar antes de llegar a los últimos tres meses de validez del documento de viaje.

El costo del Pasaporte regular es de $4.000, del Pasaporte Exprés de $7.500, y el Pasaporte al instante cuesta $25.000. Además, se cobra un tasa de recargo de $100 en caso de tramitar el documento en shoppings o terminales fluviales o aeroportuarias.

