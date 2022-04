Fue expulsada de un avión y la obligaron a sacarse los pantalones: qué le pasó a una estrella internacional de la música

DJ Soda, la estrella musical surcoreana a la que obligaron a sacarse los pantalones frente a la tripulación de vuelo

Días atrás se vivió un escándalo en el Aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de la ciudad de Nueva York, cuando una tripulación de una aerolínea obligó a DJ Soda, una celebridad de la música surcoreana, a bajarse del avión y además la incitó a que se saque los pantalones en público.

“Ayer, cuando regresaba de JFK a LAX (Los Ángeles) con American Airlines, fui acosada y humillada. Me obligaron a salir del avión y me insistieron para que me quitara los pantalones frente a la tripulación de vuelo en la puerta de embarque”, escribió Soda en Twitter e Instagram.

En un comunicado, American Airlines expresó: “Durante el proceso de abordaje del vuelo 306 de American Airlines en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), los miembros de nuestro equipo informaron a la Sra. So-hee sobre nuestras políticas y le brindaron la oportunidad de cambiarse la ropa mostrando un lenguaje explícito. El cliente cumplió con las solicitudes y se le permitió continuar el viaje, según lo planeado, al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX)”.

Según Dj Soda, cuyo verdadero nombre es Hwang So-hee, había abordado el avión en Nueva York, se había instalado en su butaca de clase ejecutiva y ya se había dispuesto a relajarse y disfrutar de una bebida cuando la tripulación del avión le dijo que sus pantalones eran ofensivos porque llevaban la frase ‘fuck you’ escrita.

DJ Soda discutiendo en el Aeropuerto JFK luego de que la bajen del avión. En el video pueden verse los pantalones que produjeron el incidente

“Cuando me escoltaron fuera del avión, me explicaron que mis pantalones de chándal eran ‘inapropiados’ y ‘ofensivos’ y me dijeron que tenía que tomar el próximo vuelo”, dice Soda, quien afirma que ya utilizó esos mismos pantalones en otros vuelos en Estados Unidos y nunca había tenido inconvenientes. “Nunca antes había tenido problemas con el uso de este par de pantalones en mis muchos meses de gira por América del Norte y no tuvieron ningún problema con que los usara en el momento del check-in ni cuando me senté en mi asiento”, continuó.

Según la estrella musical surcoreana, le rogó al personal que la dejara permanecer en el avión, ya que tenía una reunión importante a la que asistir en Los Ángeles. Incluso, puede verse un video del momento en su cuenta personal de Instagram -donde tiene más de 4,3 millones de seguidores-, en donde se la ve a ella y a su acompañante intentando convencer a uno de los comandantes del vuelo que la dejen volver a abordar el avión.

“Con mis dedos rotos -dijo Soda, quien se puede ver en el video llevaba una férula en su mano izquierda-, a duras penas, terminé sacándome los pantalones frente a toda la tripulación y quedando semidesnuda mientras todavía me negaban la posibilidad de permanecer en el avión. Incluso comentaron sarcásticamente que me los podría haber quitado antes”.

DJ Soda dijo que a partir de ahora boicoteará a American Airlines

Luego de una larga charla, la dejaron volver a su asiento, aunque tuvo que dar vuelta sus pantalones y tras una hora de demora el avión partió. “Me sentí mal durante las 6 horas de vuelo hasta Los Ángeles -comentó la estrella surcoreana en sus redes-, nunca, en mis 8 años de giras, me había tocado vivir una situación tan injusta, especialmente en un país conocido por su libertad de expresión e individualidad”.

Cabe recordar que en otro vuelo de AA, en 2019, a una pasajera le dijeron que tenía que sacarse una remera que decía ‘Hail Satan’ o correría el riesgo de que la echaran del avión. En tanto, en 2021, la rapera estadounidense Fat Trophy Wife fue expulsada de un vuelo de Alaska Airlines por usar un atuendo que la tripulación calificó de inapropiado.

