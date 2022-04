Quieren reconstruir el avión más grande del mundo luego de que Rusia lo destruyera en los bombardeos a Ucrania

El An-225 fue por más de tres décadas considerado como el avión más grande del mundo. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

Luego de que las fuerzas armadas de Putin hayan destruido al avión más grande del mundo, Antonov, la empresa constructora y dueña de la aeronave anunció que tiene la intención de construir un nuevo An-225 ‘Mriya’ aunque todavía no ha definido el plan para hacerlo.

El Antonov An-225, construido durante la Guerra Fría en Ucrania fue por muchos años uno de los aviones más célebres del mundo por llevar el título del “más grande del mundo”. Fanáticos de la aviación de todo el globo seguían los trayectos de esta aeronave con la esperanza de poder ver su majestuoso fuselaje aterrizando, un espectáculo digno de admiración de todo ojo humano.

Lo cierto es que el An-225 fue destruido por las tropas rusas durante las primeras semanas de la invasión en Ucrania, en una batalla entre helicópteros de ambos bandos que tuvo lugar en el aeropuerto de Hostomel, sitio donde Antonov tenía guardados el ‘Mriya’ junto con otras aeronaves.

Un miembro del servicio ucraniano camina delante del avión de carga Antonov An-225 Mriya, el más grande del mundo, destruido por las tropas rusas en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en un aeródromo en el asentamiento de Hostomel, en la región de Kiev, Ucrania. 2 de abril de 2022. REUTERS/Mikhail Palinchak

Según se pudo saber, en los últimos días autoridades de la empresa Antonov pudieron acceder a lo que queda del aeropuerto de Hostomel, luego de que las tropas rusas se retiraran del sitio. Así, pudieron iniciar la evaluación de los daños del famoso avión que quedó prácticamente destruido por los bombardeos.

No obstante, la empresa dijo en un posteo de Facebook que un nuevo An-225 será construido , aunque todavía no saben cuánto tardará ni cómo lo financiarán. “La destrucción de este legendario y único avión por parte de las fuerzas rusas se ha convertido en un duro golpe, no sólo para la compañía Antonov, sino también para la comunidad mundial. Por lo tanto, la restauración del Mriya es una tarea crucial para nosotros”, dijo la empresa Antonov en el comunicado en las redes sociales.

Despegue del Antonov AN-225 desde el aeropuerto de Zúrich. (Fuente: Youtube)

Sumado a ello dijeron que “el nuevo Mriya debe cumplir las normas de aeronavegabilidad actuales y futuras. Además, la aeronave debe estar equipada de acuerdo con la lista de tareas que realizará. Esto requerirá un gran trabajo de diseño e ingeniería, la selección y compra de los componentes adecuados, un programa de pruebas y más pasos. Naturalmente, este proyecto se llevará a cabo en el marco de una amplia cooperación internacional, con la participación de compañías y empresas líderes de la industria aeronáutica mundial”.

Todavía no definieron los costos que traerá la construcción de la nueva aeronave, pero según las estimaciones el monto podría llegar a miles de millones de dólares que serían empleados en un nuevo Mriya que aproveche los avances tecnológicos que se sucedieron en las más de tres décadas que separan el presente de la construcción del An-225 original.

Los daños en el An-225 fueron severos, por lo que se considera la construcción de uno nuevo. (Gleb Garanich)

“El importe de la financiación y la posibilidad de utilizar los componentes del AN-225, destruido por las tropas rusas, serán determinados por una comisión especial creada bajo los auspicios de Ukroboronprom (empresa de construcción militar estatal ucraniana). Las fuentes de financiación también serán determinadas por el Estado. Los recursos ya recibidos por el fondo se utilizarán exclusivamente para la ejecución del proyecto de reconstrucción de Mriya. Además, con informes transparentes por cada hryvnia o dólar gastado”, detalla Antonov en el comunicado.

Por último la empresa explica que todavía es muy pronto para saber cuándo podrá ser llevado a cabo el proyecto, pero lo que sí queda claro es que tanto Antonov como la fabricante Ukroboronprom tienen en mente la construcción de un nuevo avión de las características del destruido An-225. Que no sólo fue por muchos años el avión de carga más grande del mundo, sino que representó también un símbolo y orgullo de Ucrania.

