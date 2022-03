Elon Musk, el hombre más rico del mundo, confesó sus mayores temores: qué lugar ocupa la muerte en la lista

Elon Musk REUTERS

El multimillonario Elon Musk, el CEO de Tesla, reveló tres “amenazas existenciales” que cree que enfrenta la humanidad durante una reciente entrevista con Mathias Döpfner, el consejero delegado de la empresa matriz de Business Insider, Axel Springer.

El hombre más rico del mundo dijo que le teme al extremismo religioso, al descenso de la tasa de natalidad y a que “la inteligencia artificial vaya mal”. La muerte, sin embargo, no figuraba en su lista.

“Pasé mucho tiempo hablando del tema de la natalidad”, expresó Elon Musk. “Esa podría ser la mayor amenaza para el futuro de la civilización humana”, afirmó.

Musk ya señaló su preocupación por el descenso de la natalidad, una tendencia que se ha acelerado en medio de la pandemia del “baby bust”. Un informe de los CDC de Estados Unidos de 2021 determinó que la tasa de natalidad de los Estados Unidos cayó un 4% de 2019 a 2020 (el año de inicio de la pandemia por el coronavirus) el mayor descenso en un solo año en casi 50 años y el menor número de nacimientos desde 1979.

“Estoy realmente preocupado por esto de la tasa de natalidad”, dijo Musk. “Eso me ha estado preocupando durante muchos años, porque simplemente no veo que se revierta. Cada año es peor. Y vuelvo locos a mis amigos con esto”.

Mientras que el miedo a no dar a luz lo suficiente ocupaba un lugar destacado en la lista de Musk, el temor a morir no lo es.

Elon Musk y Jeff Bezos. (foto: Voi.id)

Sin miedo a morir

“Ciertamente me gustaría mantener la salud durante más tiempo”, dijo a Döpfner. “Pero no tengo miedo a morir. Creo que sería un alivio”, y añadió que le gustaría vivir lo suficiente para ver a SpaceX totalmente realizado.

Varios multimillonarios del mundo -como Peter Thiel y Jeff Bezos- están a la caza de la fuente científica de la juventud. Musk, sin embargo, dijo que no tiene interés en aumentar la vida humana.

“No creo que debamos intentar que la gente viva durante mucho tiempo”, dijo. “Eso provocaría la asfixia de la sociedad”, opinó.

Musk se refirió específicamente a los políticos estadounidenses que son más viejos que el grueso de la población, una brecha de edad que, en su opinión, ha hecho que el gobierno pierda el contacto con el electorado medio.

“La verdad es que la mayoría de la gente no cambia de opinión. Simplemente se mueren. Así que si no mueren, nos quedaremos con las viejas ideas y la sociedad no avanzará”, expresó.

Por otro lado, Musk dijo que su mayor esperanza es que la humanidad cree una “ciudad autosuficiente en Marte”.

“Me alegraría que la humanidad tuviera una ciudad autosuficiente en Marte porque entonces, la vida probable de la humanidad es mucho mayor”, explicó. “Creo que realmente sólo tenemos esta pequeña vela de conciencia, como una pequeña luz en el vacío. Y no queremos que esta pequeña vela en la oscuridad se apague”.

Más allá de los objetivos de Musk para el futuro de la humanidad, sus sentimientos en torno a la felicidad personal son menos claros.

“Para que uno sea plenamente feliz, creo que tiene que ser feliz en el trabajo y feliz en el amor. Así que supongo que soy medianamente feliz”, dijo, según Business Insider. Cabe recordar que a principios de este mes, Musk se separó de la cantante Grimes tras dar la bienvenida a su segundo hijo en común.

SEGUIR LEYENDO: