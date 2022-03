Dudas y desafíos del nuevo acuerdo con el FMI: dólar, inflación y crecimiento, según el diagnóstico de 10 economistas

Kristalina Georgieva Reuters

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) convalidado por su directorio en las últimas horas generará el claro beneficio de evitar un default, pero a la vez obligará al Gobierno a un importante ajuste fiscal que derivará en mayor inflación y menor crecimiento

Así lo expresó a Infobae un grupo de 10 economistas que hizo un primer balance sobre el nuevo programa que regirá durante los próximos dos años y medio y que se basa en una serie de premisas acordadas con el staff técnico del organismo. Estas fueron sus definiciones más relevantes:

Irina Moroni (Fundación Capital)

Beneficios: “Lamentablemente, no se resuelven los problemas centrales de la economía argentina: la inflación y la falta de crecimiento, sólo se evita entrar entra en atrasos con el FMI. El organismo no halló el necesario respaldo político para realizar las reformas que hagan sustentable un sendero de estabilización, por lo que sólo se acordaron metas cuantitativas para un muy corto plazo. Así, se posponen vencimientos para que la deuda sea ‘sostenible pero sin una alta probabilidad’, pero no genera la confianza suficiente para que haya inversión privada, a la vez que el riesgo cambiario no se descarta de lleno, con la brecha como amenaza. Se genera un escenario que denominamos como de postergación, sin un programa integral de estabilización ni que genere pautas para retornar a la senda de crecimiento”.

Desafíos: “Las metas de déficit fiscal, de asistencia del BCRA al Tesoro y de acumulación de reservas, si bien alcanzables son de difícil cumplimiento, incluso previo al desarrollo del contexto internacional actual. A la vez, la calidad del cumplimiento debe ser monitoreada. En efecto, si el objetivo fiscal se cumple con más impuestos o producto de una inflación excesiva no es algo para festejar. En el mismo sentido, si la meta monetaria se alcanza vía un deterioro excesivo de la hoja de balance de los bancos es una mala señal. Por último, lograr acumular en todo el año USD 5.800 millones de reservas netas a costa de mayores restricciones a las importaciones, sin dudas tiene efectos negativos en la actividad económica”.

Gabriel Zelpo (Grupo Cohen)

Beneficios: “En líneas generales, es un muy buen acuerdo para el gobierno: lo aleja del default, le da dólares frescos en el corto plazo, lo condiciona muy poco en términos fiscales, cambiarios y monetarios en relación a un programa tradicional del FMI, es bastante probable que cumplan con las laxas metas en los primeros trimestres, en definitiva es una gran noticia al gobierno”.

Desafíos: “Un buen programa con el FMI para el país, y eventualmente cumplirlo, podría haber restablecido la confianza que se ha perdido en Argentina y ni siquiera con el anuncio del acuerdo se logró recuperar. Creo que es una gran chance desperdiciada motivada por la búsqueda del FMI de mantener relaciones con Argentina en un momento global muy sensible”.

Cynthia Moskovits (FIEL)

Beneficios: Fondos frescos (casi USD 5 mil millones de nuevo endeudamiento) más patear hacia adelante los vencimientos. El horizonte queda muy liberado para todo el período que cubre esta administración. De hecho, a fines de 2022 si sólo consideramos los ingresos desde y desembolsos hacia el FMI, habrá recursos positivos por unos USD 6300 millones. Esta misma cuenta a fines de 2023 da unos USD 3000 millones al cabo de dos años. Esto es aire, y dólares.

Desafíos: “Las metas fiscales, de reservas, muy difíciles, pero necesarias independientemente del acuerdo, frente a casi nulas metas estructurales. Además, surgen varias preguntas. La primera: ¿se mantienen las condicionalidades dado el cambio de escenario internacional? Me refiero a la invasión de Rusia a Ucrania y sus consecuencias (las que hoy se ven en términos de subas de precios e inflación y las que habrá a futuro). El mismo acuerdo ya incluye la posibilidad de revisión frente a este riesgo en particular. Entonces el escenario más probable es que las metas trimestrales se revean. El FMI se ha mostrado y sigue mostrando extremadamente débil: va a aprobar un acuerdo que firma con un gobierno que, en realidad, no apoya el acuerdo aun cuando lo beneficia claramente y deja en una situación muy comprometida al que asuma luego de las próximas elecciones. Acá predominan los problemas de economía política que de economía. Este acuerdo es bueno para este gobierno; no es bueno para el país, pero sin acuerdo la situación sería, para el país, aún peor.

Pedro Martínez (PxQ)

Beneficios: “El acuerdo es menos exigente de lo que podría ser. Si se observa la historia de los préstamos de facilidades extendidas en general el Fondo suele pedir reformas estructurales, este no es el caso. No hay que perder de vista que las bajas exigencias en términos de política económica van en paralelo con el financiamiento neto del programa. El acuerdo firmado en 2018 era más exigente en cuanto al sendero de reducción del déficit, la política monetaria y las metas de inflación, pero se otorgaban casi USD 56 mil millones en fondos netos. El mayor beneficio del acuerdo es que evita una crisis en lo inmediato. Un lograr acumular en todo el año USD 5.800 millones de reservas netas a costa de mayores restricciones a las importaciones, sin dudas tiene efectos negativos en la actividad económica”.

Desafíos: “El acuerdo no aporta soluciones estructurales para la economía argentina. La reducción de subsidios a la energía se complejiza con el incremento del precio de la energía producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se deberá buscar otra fuente de reducción del gasto y/o aumento de ingresos para cumplir la meta o negociar un waiver con el Fondo en base a este cambio de las condiciones internacionales. La parte más débil del acuerdo pasa por la falta de un ancla para la inflación y la ausencia de políticas concretas para reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. El programa con el Fondo, de por sí, ya incorpora elementos de presión sobre los precios: mayor suba de tarifas y tipo de cambio oficial y un gasto corriente constante en términos reales. Si a eso se suman los efectos sobre los precios internacionales de la guerra entre Rusia y Ucrania el panorama de inflación es complejo. En cuanto al mercado de dólar financiero, si no se da salida a los fondos extranjeros que están en la curva en pesos es difícil que se pueda reducir más la brecha con el tipo de cambio oficial”.

Florencia Fares (UNSAM):

Beneficios: “La firma del acuerdo le da un respiro a la economía real en lo inmediato. Además, supone una señal de compromiso del país con sus acreedores, lo cual podría incentivar la entrada de capitales internacionales, esperemos que orientados a la inversión productiva. No tener que desembolsar dólares para pagar los compromisos asumidos en lo inmediato dota de mayor previsión y tranquilidad financiera, al menos a corto plazo. Sin embargo, la situación argentina es frágil y será un gran desafío llegar a diciembre cumpliendo las metas relacionadas a la inflación, el déficit y la acumulación de reservas porque el contexto internacional hoy puede ser un arma de doble filo”.

Desafíos: “El país se someterá a revisiones periódicas de los objetivos acordados con el Fondo. Esto supone una nueva fuente de inestabilidad para la economía local, si existieran desviaciones de las metas propuestas. Se entiende que hay cierto margen de tolerancia, pero hay que rendir cuentas para ganar credibilidad en los mercados. El primer y gran desafío es el tema inflacionario, para una economía con tanta inercia inflacionaria, al que se le suma el aumento de los precios de los precios internacionales, un ajuste de tarifario y una aceleración de la tasa de devaluación del dólar. Las anclas que se venían sosteniendo para que el aumento de precios no se dispare (dólar y tarifas) van a ajustarse, muy difícilmente esto no genere un salto inflacionario. Parece evidente que es muy improbable se reduzca la inflación del 50.9% del 2021, pero al menos, entiendo que el gobierno va a tratar de mantenerla en un nivel en torno al 50%. El segundo desafío es entorno a la reducción del déficit en un contexto de fragilidad económica y social en el que se vive. Y más difícil va a ser sostener esto en 2023, ya que es año electoral. Quizás este sea uno de los compromisos que controlaran las misiones del Fondo y que pondrían generar inestabilidad en el mercado local si no se cumple con lo firmado. Lo último, pero no menos importante, acumular reservas internacionales”.

Sebastián Menescaldi (ECO GO)

Beneficios: “El programa no resuelve los graves desequilibrios macro y micro que enfrenta el país en un mundo particularmente dinámico, pero evita la implosión e intenta empezar a desarmar gradualmente el deterioro del balance de un Banco Central que literalmente se había quedado sin reservas netas y mantenía casi 8,8% del PIB de pasivos remunerados, en una economía cuyo riesgo país se había acercado a los 2.000 puntos básicos. El cumplimiento del programa permite tener un anclaje de las expectativas, dado que el nuevo acuerdo contiene metas fiscales, de asistencia monetaria y de acumulación de reservas internacionales que limitan el deterioro de la economía. Y evita comportamientos como los del año pasado durante la contienda electoral del año pasado, cuando se utilizaron las reservas para anclar el tipo de cambio y acelerar la recuperación económica”.

Desafíos: “Con los números de hoy, el acuerdo limita la capacidad fiscal y monetaria para sostener la economía en el caso de un shock, así como también limita probablemente la recuperación de la actividad, por la reducción de la oferta disponible de divisas destinadas a la importación”.

Matías Carugati ( Alphacast)

Beneficios: “Los posibles beneficios vienen por el lado del ordenamiento de la macro, pero bajo el gran supuesto de que se cumplen las metas. O, al menos, que los desvíos no sean significativos”.

Desafíos: “El programa plantea un sendero de consolidación fiscal, reducción de asistencia financiera por parte del BCRA, a contener (y eventualmente reducir) la inflación y a diagramar una estrategia para reducir y eliminar distorsiones importantes (cepo, regímenes especiales de jubilación, administración tributaria, etcétera). Son todas medidas que están en línea con lo que hace falta, aunque pueda haber discrepancias en las metas y la velocidad de implementación”.

Lorena Giorgio (Equilibra)

Beneficios: “El principal es que evitó un escenario disruptivo. Un default con el Fondo muy probablemente hubiera derivado en una crisis cambiaria, más brecha e inflación. Si bien el plan no contiene una estrategia nítida para contener la suba de precios ni planea reformas estructurales (sólo contempla la confección de estudios preliminares), la Argentina no debería perder la oportunidad de abordar discusiones relevantes de tinte estructural como por ejemplo el de una mayor apertura comercial o una reforma tributaria”.

Desafíos: “Aún si se cumplen las metas, el problema de la deuda seguirá existiendo. El acuerdo ‘patea para adelante’ el problema de la deuda con el propio FMI y no despeja el horizonte en cuanto a la deuda con el sector privado. Y reitero que el programa no termina de ser completamente creíble, con lo cual los desequilibrios macro puede que persistan más de lo esperado. Con los problemas que ello conlleva. El programa con el FMI se diseñó para un contexto global que ya no existe. La guerra en Europa del Este implica un shock estanflacionario (menor crecimiento y mayor inflación) de gran magnitud que redujo notablemente la probabilidad de cumplimiento del acuerdo por parte de la Argentina”.

María Castiglioni (C&T)

Beneficios: “El primer gran beneficio por supuesto evitar el default que sería catastrófico en términos cambiarios, inflacionarios y para el nivel de actividad; y en cambio, así se podrá ir, en caso de cumplirse cada tres meses, obtener los recursos para ir pagando los vencimientos abultados vencimientos del stand by previo y, por otro lado, esto posibilita el desembolso de otros organismos internacionales; también, habitó la renegociación con el Club de París”.

Desafíos: “Los compromisos de reducción del déficit fiscal y sobre todo un compromiso clave que es la reducción de la emisión monetaria para financiar el déficit son el punto débil, sobre todo si miramos las cuentas del primer bimestre donde el desequilibrio sigue aumentando y hay presiones del lado del gasto, ya sea por la mayor inflación que ya está superando bastante las expectativas. También el contexto global con la suba de los los precios del gas y el petróleo que van a generar mucha presión del lado del gasto en los subsidios. Además, el otro desafío va a ser administrar la actividad económica tanto por el impacto en suba de tasas, la necesidad de cumplir con las metas fiscales y el abastecimiento energético en este escenario”.

Beneficios: “El más obvio es que no caemos en el foco del fuego, no hay un terremoto financiero; y aún con todas sus debilidades el acuerdo tiene algún tipo de horizonte fiscal de convergencia fiscal hacia el equilibrio y eso da una mejor dan algo da una perspectiva a mediano plazo que antes no había en momentos de mucha volatilidad. Muestra algunas intenciones, aunque saber si se puede cumplir es una cuestión más difícil de saber y eso creo que son los dos beneficios principales se ordena un poco en la casa y mientras se elimina la posibilidad de terremoto”.

Desafíos: “El primer costo que va a tener que pagar el Gobierno es una mayor inflación a corto y a mediano plazo, porque gran parte de los ajustes comprometidos tienen impacto directo a la inflación y el mundo tampoco está ayudando; por más que reduzcamos la emisión monetaria eso no alcanza porque hay otros motores de la inflación”.

