Dólar hoy: la cotización libre baja a $200 y la brecha cambiaria se acerca al 80%

La brecha cambiaria sigue en paulatino retroceso

El dólar libre es ofrecido con baja de dos pesos este lunes, a $200 para la venta en el reducido mercado marginal. La divisa cae once pesos o 5,2% en marzo, mientras que desde que empezó el 2022 mantiene una pérdida de ocho pesos o 3,8%, frente a una inflación en torno al 12% en el período.

En el mercado mayorista, el billete verde es negociado con ganancia de 35 centavos (+0,3%) a $110,73 por unidad y una brecha de 80,6% respecto del “blue”.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) terminó aprobando el acuerdo para reprogramar la deuda con Argentina avalado recientemente por el Congreso, y luego que el país lograra un nuevo puente de tiempo con el Club de París.

Tras el visto bueno del board del Fondo sobre el acuerdo, se adelantó el primer desembolso de USD 9.650 millones de forma inmediata (equivalentes a 7.000 millones en Derechos Especiales de Giro-DEG) y Argentina pudo cancelar con parte de esos fondos un vencimiento con el mismo organismo de USD 2.800 millones.

Las reservas internacionales del Banco Central se ubicaron el viernes en los USD 43.321 millones, con un incremento de USD 6.309 millones respecto al jueves, después del desembolso del Fondo.

En lugar de diez revisiones como estaban previstas con la primera visita en julio de este año, finalmente serán once las misiones del FMI, que tendrá que aprobar la Argentina para superar la primera etapa del acuerdo de Facilidades Extendidas convalidado formal y políticamente por el organismo, con la visita inicial para mayo.

El giro del FMI permitió que las reservas brutas se ubicaran por encima de los USD 43.000 millones, el stock más alto desde septiembre de 2021

“Que la misión hubiera comenzado en julio de este año, le hubiese dado al Gobierno más tiempo para mejorar los datos fiscales, monetarios y, fundamentalmente, inflacionarios. Pero esto no se podrá cumplir para mayo, dado que en el período enero- marzo la inflación se ubica por encima del 50% anual”, evaluaron los expertos de Research for Traders.

“Mientras el Gobierno pueda demostrar que está tratando de cumplir con sus compromisos y puede justificar cualquier déficit en condiciones, es probable que el FMI apruebe las revisiones del programa y proporcione los desembolsos trimestrales”, estimó en un reporte Credit Suisse.

El BCRA conserva un saldo a favor de unos USD 417 millones por sus intervenciones en el mercado de cambios en lo que va de marzo.

“Pareciera que el Fondo está ayudando al Gobierno a tener un puente hasta el próximo gobierno. Si pensamos que este programa es la solución para la Argentina, me parece que no. Pero sí tal vez es algo suficiente para entregar el Gobierno a fines de 2023 y que la economía no haya explotado”, expresó Francisco Gismondi, de Empiria Consultores.

Por otra parte, el Ministerio de Economía anunció que licitará este martes Letras y Bonos del Tesoro en pesos, con la idea de financiarse por unos 360.000 millones de pesos. Se suscribirán Lelites, Ledes, Lepase, Lecer, Boncer y una canasta de Lecer.

