Juan Carlos Torre, ex funcionario del ministerio de Economía: “Ser progresista es estar contra la inflación”

El sociólogo y ex funcionario del ministerio de Economía durante la gestión de Raúl Alfonsín, Juan Carlos Torre, se refirió a la inflación en Argentina –y dejó una fuerte crítica al progresismo al considerar que esa corriente política nunca quiso abordar las consecuencias de la permanente suba de precios en el país.

“La inflación astilla a la sociedad. En la Argentina este convencimiento nos cuesta que se haga carne y así estamos… Y lo más grave es que hay un muy amplio sector del llamado progresismo político que no asume el significado deteriorante, desmoralizante, desorganizador de la vida que conlleva la inflación ”, aseguró Torre en una entrevista con el portal Río Negro.

De acuerdo al historiador y ex secretario de Planeamiento, “en la Argentina el progresismo nunca hizo de la inflación un problema”. En ese sentido, Torre destacó: “Siempre me llamó la atención el divorcio que existe entre el progresismo y la productividad de la economía. Como lo señalo en mi libro, todo lo concerniente a cómo crecer o cómo ayudar a inyectar racionalidad en el manejo de la economía, están distantes, ajenos a esa cultura política. Ese progresismo no cree que el crecimiento económico tenga que ver con el país al que ellos aspiran”.

Según el sociólogo y profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, “inflación, déficit fiscal, emisión, dólar, ajuste y acuerdo con el FMI han sido conceptos familiares y cíclicos para la política económica argentina en el siglo XX y XXI”.

Torre, que recientemente publicó el libro “Diario de una temporada en el quinto piso. Episodios de política económica en los años de Alfonsín”, consideró que el progresismo es una cultura que tiene una visión centrada “en la distribución de la riqueza y la defensa de los recursos nacionales”.

Para Torre, el progresismo se trata de “una cultura, de una visión y acción centrada casi exclusivamente en la distribución de la riqueza y la defensa de los recursos nacionales”. Sin embargo, consideró que “no hay justa distribución de la riqueza ni defensa de recursos nacionales si no hay una economía racionalmente manejada en función de crecimiento ordenado”.

Durante otro tramo de la entrevista, el ex funcionario habló sobre lo que significó lidiar con la suba de precios durante el mandato de Alfonsín. En ese contexto, dijo que desde el primer día de la administración del ex presidente “se careció de una política que hiciera de la inflación el problema de los problemas de la economía Argentina”.

“Y la inflación alentaba a velocidad uniformemente acelerada los reclamos salariales. En todo el tiempo que estuve en Economía, el reclamo era una constante aún con el Plan Austral. El radicalismo y el gobierno vivían muy condicionados por el dónde y cómo vendrían los reclamos”, recordó.

"Diario de una temporada en el quinto piso. Episodios de política económica en los años de Alfonsín”, es el último libro de Juan Carlos Torre, en el que analiza la gestión económica del ex presidente radical

Consultado sobre los “componentes inerciales” que deben asumir los distintos gobiernos en Argentina a la de hora de iniciar una gestión, se refirió al caso del Fondo Monetario Internacional (FMI). “La relación con el FMI durante la gestión de (Bernardo) Grinspun en Economía, o sea un largo primer año y medio del gobierno de Alfonsín, fue una comedia. Manejada desde un convencimiento que implicaba ´este asunto lo manejo yo´”, repasó.

En tanto, se refirió a la figura de Alfonsín y destacó: “El gobierno estuvo durante mucho tiempo, años, muy sostenido, prestigiado en todo caso por la figura de Alfonsín. La gente creía, con razón, en él. Era un hombre digno, había colocado la defensa de la vida por encima de todos sus objetivos”.

No obstante, dijo que hubo durante la gestión, y principalmente durante el primer año, “ineficacias muy elocuentes”. En ese sentido, remarcó: “No se sabía, por caso, qué hacía la secretaría de Hacienda, menos la de Industria, cuál era la tarea específica que debían cumplir”. Aunque destacó que esto cambió durante la gestión del ex ministro de Economía Juan Sourrouille, quien estuvo a cargo del plan Austral.

