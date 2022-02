Tips para conseguir empleo: las seis claves para tener un buen CV y los cinco errores que deben evitarse en las redes

Tener un buen currículum es clave cuando uno busca trabajo (Shutterstock).

Tener actualizados el Currículum Vitae (CV) y el perfil de LinkedIn es fundamental a la hora de aplicar a un puesto de trabajo. Y cuando estos dos están bien realizados, las chances de quedar en un empleo son mucho mayores.

En este marco, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación compartió este viernes seis consejos para armar el CV. “Te dejamos unas recomendaciones para que puedas armar el tuyo”, puntualizó la cartera que dirige Claudio Moroni a través de un hilo que abrió en la cuenta de Twitter oficial.

A continuación, los tips que brindaron desde el mencionado ministerio:

-Renovar el diseño.

-Revisar la información personal y el extracto con el que uno se presenta.

-Agregar experiencias laborales más recientes.

El hilo que abrió en Twitter el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación.

-Sumar habilidades que hayas adquirido.

-Buscar palabras claves.

-Si se cuenta con una plataforma web donde uno publica los ejemplos de trabajos realizados, agregar los enlaces en el CV.

Errores que hay que evitar en LinkedIn

Por su parte, Josh Steimle repasó en el portal Entrepreneur algunas claves para sobresalir frente al resto de los perfiles y especificó cuáles son los cinco errores más frecuentes que aparecen en la plataforma de empleos LinkedIn y se deben evitar:

1) Un título mediocre.

Es lo primero que verán las personas, por lo que es crucial provocar una primera impresión positiva. No hace falta copiar y pegar el título del trabajo exactamente igual, ya que si el título no tiene un gancho, probablemente no llame la atención.

Hay que concentrarse en las palabras clave y acciones relevantes del empleo: esto puede mejorar su asociación de clasificación de búsqueda. Por lo general, los mejores titulares son breves y concisos; algunos sugieren que tenga menos de 120 caracteres. Deben ser impactantes y dejar al lector con una impresión positiva.

2) Imagen poco profesional.

Hay que saber diferenciar qué imágenes subir a LinkedIn, ya que es una red muy distinta a Instagram o Facebook. Elegir una foto profesional para el perfil y otra para poner en la portada son dos factores claves. Sin esta última, se genera la impresión de un “perfil seco”.

Las fotografías tienen que dar la impresión de calidad, compostura y un toque de carácter. Tanto la fotografía de perfil como la de portada deben ser una declaración sencilla y es mejor no correr demasiados riesgos en ese sentido.

3) Una sección “Acerca de” larga y aburrida.

En la sección de LinkedIn “Acerca de”, donde uno puede hablar acerca de sus experiencias laborales anteriores, del sector en que trabaja, sus aptitudes o sus logros, muchas personas suelen cometer errores. Es importante en este punto ser breves y mostrar confianza en uno.

De acuerdo con Entrepreneur, las secciones “Acerca de” que son más efectivas se pueden hojear en tan sólo 30 segundos e incluso menos. Se recomienda además agregarle a esta sección un poco de estilo y color para poder destacarse ante los demás candidatos.

Los mejores titulares son breves y concisos (Shutterstock).

4) Habilidades y experiencias sin foco.

En el área de habilidades y experiencias relevantes, se aconseja respaldar lo mencionado en la sección “Acerca de”. Suma puntos si fueron validados por otras personas, esto implica un gran apoyo extra para los reclutadores.

Se recomienda además detallar solamente las habilidades y experiencias que se vinculen con el objetivo profesional. Un perfil con decenas de habilidades y experiencias no impresiona necesariamente, y si no son relevantes para su campo y carecen de enfoque hasta pueden llegar a restar puntos.

5) Quedarse con la URL que viene por defecto.

La creación de una URL personal para el perfil de LinkedIn es un paso muy simple de realizar y es un importante valor agregado. Muchas personas utilizan la configuración predeterminada de números y letras aleatorios, pero corren el riesgo de parecer menos profesionales que aquellos que se toman el tiempo de personalizarla.

Si uno no cuenta con una URL personal, se vuelve mucho más complejo encontrar un perfil. Además, se torna más difícil de recordar la página y se presta a confusión. Sumado a esto, si uno no realiza el cambio puede dar la sensación de que se tiene cierto grado de pereza o incompetencia técnica.

LinkedIn es una herramienta clave para buscar oportunidades profesionales. Contar con buen perfil, sin dudas, puede ser un factor determinante a la hora de ser seleccionado en un trabajo nuevo.

