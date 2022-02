Viajes a Europa, Estados Unidos y Brasil: cuáles son las vacunas exigidas a los argentinos para ingresar a cada país

La Unión Europea recomendó a sus países miembro suavizar las restricciones de ingreso a sus fronteras a partir del 1º de marzo. EFE/CATI CLADERA/Archivo

El día de ayer la Unión Europea (UE) emitió un comunicado en el cual actualizó la recomendación sobre los viajes no esenciales desde terceros países. “Las modificaciones previstas responden a la evolución de la pandemia, al aumento de la vacunación y la administración de las dosis de refuerzo, y al reconocimiento de un número creciente de certificados expedidos por terceros países como equivalentes al certificado Covid digital de la UE. La nueva Recomendación será de aplicación a partir del 1º de marzo de 2022″, reza el documento oficial.

En concreto, el Consejo de la UE, le recomienda a sus países miembro que a partir del 1º de marzo levanten las restricciones a los viajes no esenciales a todas las personas adultas que puedan cumplir con al menos una de las siguientes dos condiciones, a saber:

1. Personas que hayan recibido el esquema completo de vacunación con alguno de los inoculantes reconocidos y autorizados por la UE o la Organización Mundial de la Salud (OMS), en tanto que la última dosis de la pauta vacunal haya sido administrada al menos 14 días y no más de 270 días antes de sus arribos o hayan recibido una dosis de refuerzo. Las vacunas reconocidas por estas instituciones son: Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm, Sinovac y Covaxin.

2. Personas que se hayan recuperado de la Covid-19 en los 180 días previos a viajar hacia Europa.

Las autoridades europeas y de la OMS siguen sin reconocer la eficacia de la Sputnik-V. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Como puede observarse dentro del listado de vacunas aprobadas, sigue sin aparecer la Sputnik-V o la Cansino, dos de las vacunas que fueron administradas en Argentina. Según la nueva recomendación de la UE, quienes hayan recibido estos inoculantes no estarían en condiciones de ingresar al territorio de forma segura, a menos que hayan transitado la enfermedad y se encuentren recuperados.

En cuanto a los menores de edad, la recomendación sugiere que se apliquen los mismos criterios que para los adultos a los niños y adolescentes de entre 6 y 18 años, mientras que recomienda no exigir pruebas de ningún tipo para los menores de 6 años.

No obstante, es importante remarcar que se trata de una recomendación del Consejo de la UE, es decir que cada país miembro puede elegir seguir las sugerencias, adaptarlas o seguir otro camino. A continuación, un relevamiento de la situación en los principales países miembros de la Unión Europea.

España

En el caso de España la nueva recomendación no tiene mucha incidencia porque el país ya estaba permitiendo el ingreso de personas según las condiciones previamente descritas. Tanto las vacunas autorizadas como las condiciones para los recuperados estaban siendo las mismas, pero además, permiten el ingreso de argentinos que hayan recibido su pauta vacunal con Sputnik-V o Cansino, pero que además hayan recibido una tercera dosis de refuerzo de alguno de los inoculantes autorizados por la OMS y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés).

España ya estaba tomando medidas similares a las que sugiere la recomendación de la UE. REUTERS/Paul Hanna - D1AESRNZNUAA

Francia

El caso de Francia es diferente, el país reconoce las vacunas AstraZeneca, Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. Un viajero que cuenta con la pauta completa de alguna de ellas, o la combinación entre ellas, estará autorizado para ingresar al país. Los argentinos que hayan recibido dos dosis de Sinopharm, deberán sí o sí haberse aplicado un refuerzo de Moderna o Pfizer -únicamente- para ser reconocidos, por el carácter de estos inoculantes de ser hechos en base a la tecnología ARN mensajero.

En cuanto a la Sputnik-V y Cansino, hay malas noticias para los argentinos. El país sigue sin reconocer dichas vacunas. El único escenario posible para que un viajero vacunado con alguno de estos inmunizantes pueda ingresar a Francia es si recibió una dosis de Jonhson & Johnson, que será valida por su carácter monodósico.

Una pareja adulta camina por las inmediaciones del museo Louvre, en París. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Italia

En este caso aparece un camino diferente, si bien aún no entró en vigencia oficialmente. Ayer, el ministro de Salud italiano, Roberto Speranza, dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que a partir del 1º de marzo, el país permitirá el ingreso de todos los extranjeros en tanto cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

1. Poder acreditar un certificado de vacunación aprobado por la EMA y la OMS, es decir de los inmunizantes Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novavax.

2. Poder acreditar un certificado de recuperación de la enfermedad, que determine que el viajero se recuperó dentro de los 180 días previos al viaje.

3. Certificado de test PCR negativo hecho dentro de las 72 horas previas al viaje. Esta opción podría ser utilizada por los argentinos que hayan sido vacunados con la Sputnik-V o Cansino.

No obstante, esto sólo fue anunciado por parte de Speranza a través de su Twitter, por lo que hasta que eso no entre en vigencia, los argentinos que no puedan acreditar un esquema de vacunas autorizado, deberán realizar una cuarentena de 5 días en Italia para ser admitidos.

FOTO DE ARCHIVO: Una pasajera con mascarilla protectora camina por el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, Italia. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Alemania

Por su parte, y como lo confirmó Infobae con su embajada en Argentina, Alemania no ha modificado sus condiciones. Por el momento la situación sigue igual, se debe contar sí o sí con un certificado Covid de vacunación que dé cuenta de que el viajero está vacunado con alguno de los inoculantes autorizados por el Instituto Paul Ehrlich, a saber: Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, y Moderna.

Por el momento, las autoridades sanitarias alemanas no se han pronunciado sobre la validez y efectividad de las vacunas Sputnik-V, Sinopharm y Cansino, por lo que los argentinos que hayan recibido estos inmunizantes podrían ingresar a Alemania, pero debiendo cumplimentar una cuarentena de 10 días, que puede acortarse a 5, si ese día se realiza un test PCR que resulte negativo. Alternativamente, quienes se hayan recuperado recientemente del coronavirus, pueden presentar una prueba PCR positiva, que haya sido emitida al menos 28 días antes del embarque y no más de 90 días.

Sin embargo, en las últimas horas, Oliver Ewald, el portavoz del ministerio de Sanidad alemán, señaló que el gobierno tiene previsto un nuevo decreto, que contempla un adaptación a la nueva situación de la clasificación de las zonas consideradas de riesgo y las reglas de cuarentena. Ese documento suavizaría las restricciones, y permitiría que viajeros no vacunados con inoculantes aprobados puedan ingresar al país sin la necesidad de aislarse durante 10 días, siempre y cuando acrediten no estar infectados mediante una prueba PCR. Esta modificación entraría en vigencia a partir del 4 de marzo, aunque aún no es seguro, y tampoco se sabe concretamente que alcance tendrá.

Las autoridades alemanas siguen sin reconocer las vacunas Sputnik-V, Sinopharm y Cansino, tres de los inoculantes que se aplicaron en Argentina. REUTERS/Lukas Barth/File Photo

Otros países

Estados Unidos

Para ingresar a los Estados Unidos es necesario estar vacunado con alguna de las vacunas que reconoce la OMS o la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), a saber: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac, Bharat. El país no admite otras vacunas, como la Sputnik-V o la Cansino, y los argentinos que hayan recibido alguna de ellas no podrán ingresar al país.

Por otra parte, se exige además la presentación de un test PCR o de detección de Antígenos de resultado negativo hecho un día antes del embarque, es decir que si se viaja un miércoles, no importa a qué hora, el test debe realizarse el martes previo. Otra opción es acreditar que se transitó la enfermedad de coronavirus, y que el viajero se recuperó dentro de los 90 días anteriores al viaje.

Brasil

Brasil, uno de los destinos regionales favoritos de los argentinos, permite el ingreso de viajeros en tanto puedan acreditar que cuentan con el esquema vacunal completo de alguna vacuna que haya sido reconocida en el país emisor del certificado de vacunación, por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria o por la Organización Mundial de la Salud. Es decir que todos los inmunizados en Argentina cumplirán con este requisito.

Además, se deberá presentar una prueba PCR de resultado negativo hecha dentro de las 72 horas previas al viaje, o un test de detección de Antígenos realizado en las 24 horas anteriores al embarque. Además, se debe completar una declaración jurada de salud del viajero.

