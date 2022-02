TikTok, Instagram o Facebook: hasta cuánto cobran los influencers que trabajan con las redes sociales

El trabajo de influencer se volvió cada vez más común entre los jóvenes (Foto: Fabián Sommer/dpa).

Con el paso del tiempo, trabajar como influencer se volvió cada vez más común entre los jóvenes . Pero, ¿alcanza solo subir posteos en las redes sociales para ganarse la vida? ¿Y qué valor pueden llegar a pagar TikTok, Instagram y Facebook por publicación, por día o por mes?

Tik Tok

Una divulgadora financiera e influencer española en TikTok, Eli Defferary, reveló cuánto cobran quienes trabajan en las redes sociales. La joven tiene casi 30.000 seguidores en Instagram y más de medio millón en TikTok (583.500 aproximadamente).

“Sobre lo que cobramos los creadores de contenido no hay nada claro… Hay algunos que dicen que cada 1.000 visualizaciones te pagan 10 centavos, otros que son cada no sé cuántas visualizaciones. No hay nada concreto”, remarcó la joven.

TikTok puede pagar 23 euros por un contenido con 9,5 millones de visitas (Ilustración: Jovani Pérez).

No obstante, en la plataforma TikTok pudo comprobar que le pagan por día 1,5 o 2 euros, mientras que por un video -que tenga una importante cantidad de visitas- puede recibir más de 20 euros. “Subí un contenido con 9,5 millones de visitas, y solo por ese vídeo me pagaron 23 euros” , especificó la influencer en diálogo con Business Insider España esta semana.

Sin embargo, Defferary hizo hincapié en que en la actualidad hay días que le pagan “muy poca cantidad”. Y en esa línea, agregó que “no hay nada exacto” y TikTok, por su parte, tampoco precisa “exactamente cuánto es”.

Instagram

En lo que se refiere a Instagram, las herramientas son diferentes. Durante el verano pasado hubo una especie de campaña cuando arrancó con la monetización en dicha red social, señaló la influencer.

Y asimismo recordó: “Tenías que llevar a cabo diferentes retos -por llamarlo de alguna forma- que consistían en hacer, por ejemplo, un directo a la semana de al menos 15 minutos. Otro era hacer un directo de al menos media hora con otro creador, y si completabas todos estos retos que te ponían, te daban un bonus de USD 100 dólares”.

De acuerdo con su punto de vista, las redes sociales no le servirán para hacer carrera a largo plazo sino que funcionan como complemento. “No lo valoro a futuro porque considero que no lo es todo, es decir, dedicarme únicamente a hacer vídeos está bien, pero yo necesito realizarme a nivel profesional e ir escalando poco a poco en mi nicho, por lo que dedicarme plenamente a las redes sociales no lo veo viable”, aseveró.

Instagram ofreció pagar USD 8.500 si un influencer llegaba a los 9,28 millones de reproducciones en un Reel (foto: Nuevo Móvil).

En octubre pasado, Instagram lanzó la opción de publicar Reels. Y en ese marco, varios creadores de contenidos tuvieron la posibilidad de recibir miles de dólares: lo único que debían hacer era compartir Reels en su cuenta y conseguir millones de vistas.

Jackson Weimer, quien tiene más de 113.000 seguidores en su cuenta de memes, contó a Business Insider en noviembre que Instagram ofreció pagarle USD 8.500 si alcanzaba 9,28 millones de reproducciones en un reel. A su vez, en ese mismo mes, la red social también ofreció a otros influencers una bonificación que oscilaba entre USD 1.000 y USD 35.000.

Tiempo después, tras reunir más de 7,7 millones de vistas, Weimer recibió el pago de su bono de noviembre con USD 6.827,01. Y luego de que consiguiera esa bonificación por sus Reels, al cabo de unos días, recibió otra propuesta en la que Instagram ofreció pagarle USD 8.500 dólares por la misma cantidad de vistas (9,28 millones) antes del 26 de diciembre.

Facebook

El último martes, la red social informó que está ampliando la disponibilidad de Facebook Reels para iOS y Android a más de 150 países de todo el mundo y presentó mejores formas de ayudar a los creadores de contenido para que ganen dinero.

“Hay nuevas herramientas de creación y más lugares para mirar y crear”, aseguró la compañía dirigida por Mark Zuckerberg.

Según anticipó, la empresa está creando una variedad de oportunidades para que los creadores ganen dinero por sus carretes. “Nuestro programa de bonificación Reels Play, que forma parte de nuestra inversión para creadores de USD 1.000 millones , paga a los creadores elegibles hasta USD 35.000 por mes según las vistas de sus carretes calificados ”, detalló.

Facebook presentó mejores formas de ayudar a los creadores de contenido (Foto: Meta).

Estos bonos ayudaron a creadores como Jason the Great a financiar la creación de sus carretes y comprender mejor qué tipos de contenido funcionan en Facebook. De acuerdo con la mencionada firma, en los próximos meses expandirán el programa de bonificación a más países “para que más creadores puedan ser recompensados por crear carretes que les encanten a sus comunidades”.

Cabe recordar que esto se da luego de haber lanzado nuevas herramientas para Reels en Instagram con el objetivo de atraer a más creadores y competir contra TikTok en videos cortos. De este modo, estaría pisando los talones de la plataforma china con los Reels o Carretes en Instagram y Facebook.

