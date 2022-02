Feletti adelantó que la inflación de enero fue 4% y cree que este año “no va a ser peor que en 2021″

El secretario de Comercio Interior Roberto Feletti dijo que el acuerdo con el FMI “va a bajar la expectativas” y que va a actuar como “ancla antiinflacionaria”

El secretario de Comercio Interior Roberto Feletti sostuvo que la inflación de enero será similar a la de ese mismo mes del año pasado, cuando marcó un 4%, y estimó que este año el acuerdo con el FMI podría funcionar como “ancla antiinflacionaria” por lo que la suba de precios a lo largo de 2022 podría “no ser peor” que el 50,9% con que finalizó el 2021.

“ Estimamos que el índice de enero va a dar igual que el del 2021, por lo cual no va a hay un agravamiento del problema en un contexto más difíci l”, dijo el secretario de Comercio, encargado de los programas de controles de precios. Por otra parte, el funcionario sostuvo que los resultados de las elecciones legislativas pasadas, la espera por el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la presión sobre las reservas internacionales plantean un panorama “difícil”.

“Sin embargo, no tenemos una aceleración -de la inflación- No va a ser peor que en 2021, por ahí puede ser mejor. Es muy importante el acuerdo con el FMI, que se recuperen reservas y que se mantenga el nivel de recuperación económica”, indicó el funcionario nacional. En este sentido, afirmó que “si todo eso se ordena, se crea un horizonte de vencimientos a más largo plazo, se acumulan reservas, y el sector privado sigue en esta dinámica, creo que la inflación de 2022 no se va a agravar respecto a 2021″.

En la misma línea, consideró que el acuerdo con el FMI “va a bajar la expectativas negativas sobre la economía y que las canastas que estamos armando y que están funcionando empiecen a obrar como ancla antiinflacionaria. En góndola se ve que empiezan a obrar, por lo eso creo que en marzo vamos a estar en una situación más cómoda del índice”.

Por otra parte, ante una eventual suba del precio del pan, Feletti mencionó que se está trabajando en la construcción de un fideicomiso de trigo, que permita desacoplar el valor interno del cereal de los internacionales. “Estamos haciendo lo que hicimos en el aceite: aquellos que exportan contribuyen en alguna medida para asegurar el precio del mercado interno en una suerte de promedio. En el caso de la harina de cocina y los fideos necesitamos 700.000 toneladas de trigo, que frente a 18 millones que se cosecharon no nos parece una barbaridad”, explicó.

Según Feletti, la inflación de enero fue igual a la de un año atrás, cercana al 4 por ciento. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

No obstante, remarcó que “en el caso del pan es más complejo, porque la demanda de trigo es mayor aunque la incidencia en el precio final es menor. Vamos a convocar a los panaderos, explicarle lo que estamos haciendo y concluir los fideicomisos”. Además, comunicó que la Secretaría está “trabajando en una canasta de comercios de proximidad, porque los cortes de carne regulados y los Precios Cuidados llegan a las grandes cadenas, pero no permea hacia los comercios de proximidad”.

Algunos días atrás, el funcionario había admitido que el Gobierno estaba “perdiendo la batalla” contra la suba de alimentos frescos “como la carne, el tomate, la papa, las verduras”.

Los consumidores pagan 3,45 veces más que lo que cobran los productores de alimentos

Los consumidores de productos agrícolas y ganaderos pagaron 3,45 veces que lo que recibieron sus productores en enero, un 7,2% menos que la brecha de precios que hubo en diciembre, mientras que la participación del productor en el precio final saltó a 31,8%, según un relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora CAME en base a los 24 principales productos agropecuarios que se sirven en la mesa familiar en base a precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto, y precios de origen de las principales zonas productoras.

De acuerdo con el relevamiento, la mejora mensual del IPOD, considerando las estacionalidades de los productos, ocurrió porque los precios que se le pagaron al productor subieron muy por encima (59,2%) de los precios que se le cobraron al consumidor en góndola (+20 por ciento).

La mayor brecha entre precio de origen y destino se dio en la zanahoria, con una diferencia de 23,1 veces, seguida por el zapallito (13,5 veces), la naranja (9,4 veces), el limón (7 veces) y la calabaza, también con una brecha de 7 veces. Los productos con menores brechas, en tanto, fueron la lechuga (1,3 veces), el brócoli (1,5 veces), la berenjena (1,6), los huevos (1,8) y el pollo (2). La participación promedio del productor en el precio final de los 24 productos relevados subió 26,4%, de 26,3% en diciembre a 31,8 por ciento.

La mayor participación la lograron los productores de lechuga, que recibieron en promedio el 74,4% de su precio de venta minorista, mientras que la peor ocurrió en la zanahoria, donde el productor obtuvo apenas $4,3 de cada $100 que pagó el consumidor por ese producto.

