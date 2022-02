Las acciones de Facebook cayeron otro 5% y el valor de la empresa ya perdió USD 250.000 millones

Las acciones de Meta, matriz de Facebook, se hundieron 30% desde que la compañía presentó su último balance

El Nasdaq, con gran peso tecnológico, tuvo un comienzo de febrero agitado después de que Meta Platforms, la empresa dueña de Facebook, perdiera 230.000 millones de dólares de valor de mercado tras los decepcionantes resultados de la semana pasada, cuando el jueves 3 sus acciones se hundieron un 26 por ciento.

Este lunes, Facebook cae un 5% adicional, a USD 226, para acumular un desplome de 30% desde la presentación del balance correspondiente al cuarto trimestre de 2021, en la tarde del miércoles de la semana pasada.

La reciente caída de las acciones de Meta desplazó a la compañía del quinto al séptimo puesto entre las más grandes de Wall Street

Un informe publicado por Yahoo Finance hizo foco en lo que la cuantiosa e histórica pérdida de capitalización de mercado de Meta enseña sobre la inversión. Según el analista Sam Ro, director de TKer, “el hecho de que el mercado de valores por lo general suba no significa que todas las acciones siempre suban”.

Y detalla que una acción que no subió la semana pasada fue la empresa matriz de Facebook, Meta (FB), pues tras informar resultados trimestrales decepcionantes el miércoles, las acciones de la empresa de Mark Zuckerberg restaron un 26% en un solo día de negociación. Desde entonces, la matriz de Facebook resignó una asombrosa capitalización de mercado de USD 250.000 millones, lo que desplazó a la empresa de redes sociales, que incluye a Instagram y WhatsApp entre otras subsidiarias, de ser la quinta empresa más grande del S&P 500 a la séptima.

“Es el tipo de movimiento que podría haber sacudido la confianza de los inversionistas y operadores con posiciones en otras acciones. Y lo hizo: ese mismo día, el S&P 500 cayó un 2,4 por ciento. Pero perder el 2,4% no está ni remotamente cerca de perder el 26%. Eso es diversificación en el trabajo. Al invertir en una variedad de activos que no están perfectamente correlacionados, limita la capacidad de una sola acción para arruinar sus finanzas”, argumenta Sam Ro.

Evolución de la acción de Facebook en los últimos cinco días (Yahoo Finance)

Desde una mirada con mayor perspectiva, si se observa el comportamiento del índice S&P 500 de Wall Street, éste en realidad ganó un 1,5% durante la semana anterior, mientras que las acciones de FB perdieron un 21,4% en el balance de las cinco ruedas. Otro ejemplo claro de los beneficios de la diversificación en contextos de volatilidad.

El informe de Yahoo Finance recalca que “por supuesto, hay un costo de oportunidad”, debido a que “los inversores que están diversificados a través de fondos indexados como SPY (un ETF que ahora se puede negociar con pesos en la Bolsa de Buenos Aires) no experimentaron por completo los saltos de Alphabet y Amazon, que ganaron un 7,5% y un 9,5%, respectivamente, la semana pasada tras unos sólidos resultados financieros”.

La clave es la diversificación: al invertir en una variedad de activos, como los ETF, se limita la capacidad de una sola acción para arruinar las finanzas

“Ahora, no voy a decirle que no intente elegir acciones. Cómo inviertes tu dinero depende de ti. Pero antes de que decidas abandonar los fondos indexados mientras intentas ponerse al frente del próximo Alfabet o Amazon, debes tener en cuenta que hay toda una industria de profesionales que intenta ganarle al mercado de esta manera. Y la mayoría de ellos no lo hacen, año tras año”, señala Sam Ro.

“Pocos observadores del mercado, si es que hubo alguno, podrían haber dicho con seguridad qué acciones iban a aumentar y cuáles caerían la semana pasada. Sin embargo, los datos históricos indican que cuando se invierte ampliamente en el mercado de valores -entendiendo que tendrá exposición tanto a los ganadores como a los perdedores en el mercado-, probablemente se estará satisfecho en el largo plazo. Eso es porque con el tiempo, el mercado de valores en su conjunto generalmente sube”, según los índices principales, concluye el analista. Por ejemplo, el S&P 500 subió un 1,5% la semana pasada, mientras que ha bajado un 5,6% desde principios de año. Pero subió un 16,2% los últimos doce meses.

SEGUIR LEYENDO: