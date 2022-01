“El Bitcoin es una enfermedad contagiosa”: el duro diagnóstico de un experto global en finanzas sobre la cripto más popular

Nassim Nicholas Taleb

El ensayista y ex operador de bolsa Nassim Nicholas Taleb, reconocido por haber advertido sobre los riesgos del mercado de hipotecas de los Estados Unidos antes de la crisis financiera global de 2008, comparó al Bitcoin con una “enfermedad contagiosa” y advirtió que no sirve como refugio de valor.

En los últimos tiempos, Taleb publicó varios tuits “incendiarios” contra la principal criptomoneda del mundo.

El autor de “El cisne negro” y “Antifrágil” realizó una audaz comparación entre la criptodivisa más valiosa “con una enfermedad infecciosa, la ha caracterizado de inútil y ha afirmado que no sirve para protegerse de nada”, según Business Insider.

Meses atrás, Taleb expresó en un análisis denominado “Bitcoin Black Paper” que el bitcoin no era una moneda, ni un refugio de valor, ni una cobertura contra la inflación, ni una protección contra la tiranía gubernamental o las catástrofes. Así, ha utilizado Twitter para difundir su opinión de que el “bitcoin es una burbuja frágil construida sobre la especulación en lugar de un valor genuino”.

Business Insider recordó los “los mejores tuits de Taleb sobre el bitcoin”

- “Veo al Bitcoin como una enfermedad contagiosa. Se propagará, se extenderá y su precio se recuperará hasta la saturación, es decir, cada tonto lo suficientemente estúpido como para comprar la historia la habrá comprado. Cuando todos los imbéciles estén dentro, la creencia predominante hará que sea una inversión obvia. Esa es la máxima fragilidad”.

El tweet de Nassim Taleb

-”Casi nada en la historia financiera ha sido más frágil que el bitcoin”. (3 de julio)

-”El bitcoin ha sido un imán para los imbéciles”. (Afirmó al defenderse de los críticos que lo acusaban de ser demasiado rígido en sus opiniones sobre el bitcoin, ya que pasó de estar muy entusiasmado con su potencial a decidir que no valía nada en 2020). (30 de julio)

-”El bitcoin puede interesar a algunos con fines especulativos, pero cualquiera que afirme que el #bitcoin es una cobertura contra cualquier cosa, financiera o de otro tipo, es un fraude certificado”. (20 de septiembre)

“1- El Bitcoin no es una cobertura contra la adversidad; 2- Bitcoin no es una cobertura contra la inflación; 3- Bitcoin no es una cobertura contra la deflación; 4- Bitcoin no es una moneda; 5- Bitcoin no es nada.” (4 de diciembre)

- “Es un producto torpe, torpe y ya obsoleto de los bajos tipos de interés. Debería colapsar con la inflación”. (28 de diciembre)

-”Si después de esta mañana sigues pensando que el #BTC es una cobertura contra los acontecimientos mundiales, o representa una “diversificación”, debes mantenerte al margen de las finanzas y dedicarte a alguna otra afición, como a coleccionar estampillas, observar pájaros o algo menos dañino para ti y para los demás.” (26 de noviembre)

8. “No soy ‘bajista’ en #BTC. Es una burbuja de tulipanes (sin la estética & disfrazada de “moneda”); de ahí que sea tan irracional comprarla como ponerla en corto, quizás incluso más. ¿Gabish?” (21 de octubre)

En su paper, Taleb afirmó: “Bitcoin no satisface la noción de ‘moneda sin gobierno’ (ha demostrado que ni siquiera es una moneda), no puede ser un depósito de valor ni a corto ni a largo plazo (su valor esperado no es superior a 0), no puede funcionar como una cobertura fiable contra la inflación y, lo peor de todo, no constituye, ni siquiera remotamente, un refugio seguro para las inversiones, un escudo contra la tiranía del gobierno o un vehículo de protección para episodios catastróficos”, introduce el especialista en el resumen de su publicación.

En la publicación, el especialista nacido en el Líbano intenta fundamentar sus críticas a la criptomoneda estrella. Uno de sus principales ejes es que el funcionamiento del sistema depende de una red de minería que persigue la recompensa en bitcoins y en comisiones por mantener el sistema de transacciones. El argumento es que la cantidad limitada de bitcoins -se acuñarán 21 millones, ni uno más- llevará a que cuando se alcance el máximo esa actividad pierda atractivo. Y que sin ese mantenimiento constante por parte de los mineros el valor no puede mantenerse en el tiempo.

SEGUIR LEYENDO: