De Mendiguren vs Cachanosky: del “yo salvé a la Argentina” al “ustedes robaron la plata de los bancos”

Roberto Cachanosky y José Ignacio De Mendiguren volvieron a tener una acalorada discusión en televisión

En lo que representaría un tercer round de un debate económico en televisión, el ex titular de la Unión Industrial (UIA) y presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio De Mendiguren, y el economista Roberto Cachanosky, dejaron en evidencia sus diferencias respecto al modelo de país que piensa cada uno y a los caminos que habría que seguir para salir de la recesión y volver a la senda del crecimiento económico.

Al igual que en su último acalorado debate en agosto en el programa “A dos voces”, que se emite por TN, ambos comenzaron exponiendo sus ideas para luego terminar descalificándose con fuertes acusaciones. En ese sentido, la discusión se movió desde la frase de De Mendiguren, “yo salvé a la Argentina”, al “ustedes robaron la plata de los bancos”, que le espetó Cachanosky al industrial respecto de la crisis de 2001 y el corralito.

Cachanosky comenzó diciendo que Argentina va hacia una situación muy crítica dado que se le juntan en la actualidad “dos crisis similares: una es la del Rodrigazo y otra es la del fin del Plan Primavera -aquel que combinó elementos de la heterodoxia y ortodoxia para intentar estabilizar la economía argentina en 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín- que terminó en una hiperinflación”.

“Lo del Rodrigazo lo digo por el fenomenal atraso del tipo de cambio. Tenemos atrasado artificialmente el tipo de cambio oficial, tal es así que el Banco Central está con reservas propias negativas”, lanzó el economista.

Acto seguido, remarcó: “Argentina castiga al que quiere invertir. Hoy el país hace décadas que recibe no más del 5% de la inversión extranjera de América Latina y el Caribe. Acá no quiere venir nadie por la carga tributaria, la inseguridad jurídica, etcétera”.

A su turno, De Mendiguren le contestó: “Lo que falta discutir es cómo se crece. Todo esto sin crecimiento es como abanicar un cadáver. Veo que el mundo es como un gran casino. Está abierto las 24 horas. Sin embargo, el 90% de lo que se transa son derivados financieros y solo el 10% son bienes y servicios”.

Y añadió: “Argentina dejó de producir y se cayó a pedazos. En mi nuevo libro describo paso a paso cómo nos estrellamos en el 2001″.

No obstante, con el transcurrir de los minutos el debate fue perdiendo la argumentación y comenzaron los insultos. En ese sentido, De Mendiguren dijo: “Cachanosky no sabe de lo que habla. En su vida manejó el consorcio de un edificio. No sabe lo que es pagar un sueldo. Vos sos una fábrica de pobres. Decís lo mismo hace veinte años y nunca arreglaste nada”.

A lo que el economista le respondió: “Vos crees que sos mejor que el resto de los argentinos. En el 2001 hiciste un destrozo. Ustedes le robaron la plata de los bancos”.

Y a partir de allí la discusión fue escalando cuando Cachanosky lo chicaneó: “¿vos abusás del malbec antes de venir al programa?”. A lo que el industrial le respondió: “Y vos desayunás con aguarrás? Porque decís las mismas pavadas hace veinte años”.

Tras las descalificaciones, De Mendiguren continuó con su visión sobre la economía y la salida de la crisis y remarcó: “Argentina dejó de producir y se cayó a pedazos″.

Mientras que el economista dijo que si bien las exportaciones son una manera de hacer crecer a la economía, “Argentina exporta siempre los mismos volúmenes porque le dio la espalda al mundo”.

“El país no crece porque está aislada del mundo hace décadas. El principal ingreso que tiene el Tesoro es la emisión monetaria”, cuestionó Cachanosky. Y cerró: “La economía la estancaron ustedes los kirchneristas”.

