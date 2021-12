Cuál es la nueva apuesta de una ejecutiva de Wall Street para aumentar su fortuna

Cathie Wood, CEO DE ARK Investment Management LLC

Cathie Wood no rehuye a las grandes apuestas, y acaba de hacer otra enorme. La fundadora y consejera delegada de Ark Invest declaró a la CNBC que cree que el metaverso será una oportunidad multimillonaria que afectará a todos los sectores de la economía, indicó Business Insider.

“Es una gran idea que probablemente se infiltrará -al igual que la tecnología- en todos los sectores de una forma que ni siquiera podemos imaginar ahora mismo”, le dijo a Sara Eisen en una charla de CNBC Pro.

De hecho, el metaverso está captando la atención de muchos inversores en estos momentos; se trata de un término global que hace referencia a varios mundos virtuales, donde los usuarios en forma de avatares pueden jugar, trabajar y construir.

En algunos de estos mundos, la gente puede ganar criptodivisas y comerciar con criptomonedas coleccionables conocidas como tokens no fungibles, o NFT.

Los ejemplos más conocidos del metaverso son juegos como Fortnite y Roblox. Sin embargo, se está creando una gran expectativa en torno de otros proyectos, como en el metaverso The Sandbox, donde una “parcela” de tierra acaba de venderse por 4,3 millones de dólares.

Además, Facebook se ha rebautizado como Meta y anunció que se focalizará en la construcción de mundos virtuales, que cree que serán el futuro de Internet.

Facebook apuesta al metaverso

Al ser consultada por CNBC si cree que el metaverso puede convertirse en un mercado multimillonario, Wood dijo: “Lo creemos” y agregó: “Vamos a tener nuestros gemelos digitales, y eso va a permitir mucha diversión y mucha eficiencia”.

De todos modos, la ejecutiva superestrella dijo que cree que el metaverso se expandirá masivamente, lejos del enfoque actual en los juegos y los bienes de consumo, como en Fortnite. Al respecto, destacó a Trimble, que fabrica mapas digitales de infraestructuras muy detallados, como ejemplo de una empresa que está simulando entornos en beneficio de industrias como la de los servicios de agua. “Creo que esto es mucho más que una idea de consumo”, afirmó.

Fortnite, el juego del metaverso

Cabe recordar que Wood saltó al estrellato en 2020 al hacer grandes apuestas en Tesla y otras empresas tecnológicas de rápido crecimiento. El ETF de innovación de Ark Invest subió más del 140% en 2020, cuando las acciones tecnológicas se dispararon a medida que los gobiernos y los bancos centrales emitían dinero en efectivo en las economías para contrarrestar el efecto recesivo de la pandemia.

De todos modos, las apuestas de Wood han tenido menos éxito en 2021, ya que los inversores han favorecido “las acciones que tienden a hacerlo mejor cuando el crecimiento económico y la inflación son más fuertes, como las empresas de energía y los bancos”, destacó BI.

Al respecto, el ETF Ark Innovation ha bajado alrededor del 20% en el año, mientras que el ETF Ark Genomic Revolution ha bajado más del 35%. Pese al entusiasmo de algunos inversores por el metaverso, muchos son escépticos, ya que señalan que la gente ha jugado en mundos virtuales durante años, por lo que la idea está lejos de ser revolucionaria.

En este sentido, Raj Gokal, cofundador de la red de criptomonedas Solana, tuiteó la semana pasada: “Me preocupa que el metaverso esté sobrevalorado (en toda la industria). No he visto tanto bombo y platillo en los medios de comunicación convencionales sobre un producto o categoría de productos sin estrenar, quizá nunca”.

