Feletti: “Estamos ante un capitalismo que quiere ganar mucho y producir poco, y la Argentina no es la excepción”

“Y …., tenso; la relajación provincial de La Plata se ha esfumado”, respondió hoy el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, cuando le preguntaron en una entrevista radial, cómo andaba.

El 12 de octubre pasado, Feletti, asumió como secretario de Comercio Interior y esta semana fue cuestionado por su jefe, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, por “pensar en voz alta” al plantear un posible aumento de las retenciones a la carne. Otro que se enojó fue el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

Si bien Feletti dijo llevarse bien con Kulfas y Domínguez, en un momento señaló que “el pueblo tiene que saber qué pensamos los funcionarios”. Si se limitara a reconocer el problema del aumento del precio internacional de los alimentos y no planteara cómo enfrentarlo, explicó, estaría actuando como “comentarista” en vez de buscar soluciones.

Debe recordarse además que el funcionario recibió en la semana a Juan Grabois (quien recientemente criticó la influencia en el gobierno de “los Kulfas de la vida”) y se fotografió con Fernanda Vallejos, la diputada que luego de las PASO criticó severamente al presidente Alberto Fernández, al que llegó a calificar de “okupa”, y la gestión económica de Martín Guzmán.

Roberto Feletti recibió a Juan Grabois

Feletti dijo que el congelamiento de 1.432 productos de alimentación, limpieza e higiene está teniendo un cumplimiento, en términos de precio y abastecimiento, de más del 80% en góndolas, pero dijo que para 2022 es imprescindible “desacoplar” los precios internos de los internacionales de los alimentos, y en particular de la carne, el maíz y el trigo, si se quiere mantener una relación adecuada entre los precios de los alimentos y los ingresos de los argentinos, en especial de clase baja, para combatir la indigencia. Actualmente, dijo, el consumo medio de carne vacuna es de 47 kilos por habitante por año, contra 55 del promedio histórico, y hay que apuntar a lograr al menos un consumo de 50 kilos el año próximo.

A continuación, los conceptos más destacados de la entrevista por radio La Red:

-Angurria empresaria: “Asumí entre la PASO y la general. Lo dije en las primeras entrevistas con empresarios: hay una visión empresarial de un modelo socioeconómico ligado a la exportación y al consumo de sectores de altos ingresos, vinculado al macrismo, que permitió a los empresarios desplegar sus negocios con independencia del tejido social donde se apoyaban. Eso requiere un mayor esfuerzo de diálogo, consenso, encauzamiento, búsqueda de puntos de acuerdo. Estamos viendo un capitalismo que quiere ganar mucho y producir poco, y la Argentina no es la excepción”.

-El modelo peronista: “El tradicional acuerdo de peronismo con el empresariado, que es proponer un mercado interno robusto y protegido, con estímulos a la demanda y protección de la competencia externe, y que hagan negocios en ese mercado, hoy no está siendo tomado, no al menos en su totalidad. Y eso expresa mucha tensión”.

La "mesa cuatripartita" convocada por Economía por el precio de la carne: Guzmán, Domínguez, Kulfas y Feletti

-Congelamiento de precios: “Frente a la aceleración de los primeros 15 días de octubre lo primero que hicimos fue pararla con una canasta de Precios Máximos de 1.400 productos, que salió por resolución y refleja el estándar de consumo del argentino medio. De 15.000 productos de góndola, tomamos 1.400, y se está cumpliendo, con un grado de aceptación en precios y abastecimiento por arriba del 80%.

-Precios e ingresos: “Veíamos que la canasta alimentaria iba mordiendo la paritaria salarial. Estamos instalando un acuerdo y que el país pueda encaminarse a eliminar la indigencia: que el ingreso popular se compatibilice con una canasta alimenticia razonable. Es un objetivo que en productos de góndola se viene cumpliendo”.

-Cómo sigue: “Es necesario consensuar; el 7 de enero salimos de esto (el congelamiento de 1.400 bienes) y queremos llegar a un consenso sobre una canasta amplia regulada”.

-Productos frescos: “También están los precios del pan, la carne, el pollo, la leche. En la primera semana post-elecciones vimos una maniobra especulativa en Liniers, una suba acelerada del kilo de novillo vivo. Primero lo hablé con Kulfas, luego con Guzmán, que convocó una mesa cuatripartita: Economía, Producción, Comercio Interior y Agricultura. Quedamos cada uno en elaborar una propuesta. Las grandes economías están poniendo plata en los bolsillos de sus consumidores, el año que viene va a haber una suba de precios internacionales. Si no hay desacople en maíz, grigo, carne, no es posible sostener la política de precios que venimos llevando adelante.

Carnes ionizadas con rayos gamma, en las góndolas de supermercados (Ionics)

-¿Retenciones?: Hay que lograr el desacople, cualesquiera sean los instrumentos . Pueden ser retenciones, cupos, un acuerdo. Los frigoríficos exportadores quieren exportar un millón de toneladas de carne. Hoy se está duplicando la media histórica de exportaciones sobre el total de faena. La consecuencia es que cae el consumo interno: está en 47 kilos por habitante, cuando la media histírica es de 55 kilos. Si la decisión es exportar un millón de toneladas, los argentinos vamos a comer menos carne. Sin desacople, van a cambiar su dieta para peor.

-Relación con Kulfas y Domínguez: Ttengo buena relación con Kulfas y con Domínguez, que quiere ampliar la oferta de carne a fin de año. Pero la disparada en Liniers puso el kilo de asado a $ 900 en capital y a $ 800 en los cordones del GBA. La Argentina va a querer festejar, no frustremos, aseguremos un diciembre contentos, felices, que los sueldos alcancen. Es también responsabilidad de los empresarios.

Feletti, en un reciente encuentro con Fernanda Vallejos, severa crítica del presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán

-Próximas medidas: En lo inmediato, aumentar la oferta de carne; en eso trabaja Domínguez. Yo quiero conocer el plan de negocios de los frigoríficos. Si no se desacoplan los precios internos de los internacionales, no se puede sostener una política de precios internos que sea un correlato del nivel de ingresos. El objetivo es aparear ingresos con política de precios. Estamos ya negociando para ver cómo seguimos en enero. Pero eso no se sostiene en frescos si no se desacoplan carne, maíz y trigo. Yo tengo respaldo del presidente y tengo la mejor relación con mis colegas, pero el pueblo tiene que saber qué pensamos los funcionarios. Si yo planteo el aumento de los precios internacionales y no las soluciones, soy un comentarista.

-Relación con las empresas: “Es la segunda vez que soy secretario de Estado de un gobierno peronista. Nunca he rehuido discutir con los poderosos. La tarea de Comercio Interior es asegurar el consumo interno, participando en la puja distributiva. Es lo que voy a hacer.

