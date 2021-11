Melconian: “Para llegar a 2023 por delante hay que hacer una tarea sucia”

El economista Carlos Melconian

El economista Carlos Melconian opinó sobre el impacto en la economía de los resultados de las elecciones legislativas del domingo y señaló que el tema más urgente —de más corto plazo— es la política monetaria del Banco Central. “En su su primer mensaje a la sociedad, luego de los resultados, el presidente planteó el tema del acuerdo con el FMI y el plan económico plurianual. Pero tiene un tema más urgente. La persona que más sufrió cuando escuchó el discurso y vio los timing fue el presidente del Banco Central. El llanero solitario”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

“A principios de octubre, el Banco Central se vio obligado a generar un proceso de obstrucción adicional en el mercado cambiario, ‘a la que te criaste’. Soy muy generoso al llamar mercado cambiario a lo que tenemos. Como se le terminaba la nafta, y le faltaban vueltas para llegar, continuó con un conjunto de obstrucciones fundamentalmente por el lado importador. Las obstruccione crean mercados paralelos. Tienen una gran habilidad de escribir medidas para que no se entiendan. Es muy berreta todo”, continuó.

Cuando llega la hora de la verdad, algo respecto a tarifas vas a tener que hacer y respecto al régimen cambiario, la emisión monetaria detrás del fisco. Se llega a la hora de la verdad pero ahí se te bifurca el camino de los Feletti

“El presidente del BCRA pasa a tener reservas negativas. Tiene que devolver los derechos especiales de giro. Cuando escucha el discurso, se pregunta si tenía una meta que era el 14 noviembre por qué ahora la tiran hasta diciembre. Esto es lo urgente. La política cambiaria no va más. No va más devaluar al 1% por mes con una inflación de más del 3% ”, aseguró.

Para el economista, “estamos llegando a la hora de la verdad”. Y destacó que el Fondo va a intentar que la Argentina no caiga en atrasos. “Es el único objetivo. No va a haber reformas estructurales, ni tributarias ni reformas laborales ni de pensiones. Va a haber complicidad para durar. Pero cuando llega la hora de la verdad, algo respecto a tarifas vas a tener que hacer y respecto al régimen cambiario, la emisión monetaria detrás del fisco. Se llega a la hora de la verdad pero ahí se te bifurca el camino de los Feletti. Un Feletti light puede estar, pero no un congelamiento en serio”, agregó.

Melconian se refirió al impacto en la economía de la derrota del Gobierno en las elecciones

Melconian opinó las políticas del Banco Central van día por día y que el “llanero solitario” (Miguel Pesce) no puede esperar hasta diciembre a que haya acuerdos. “Los procesos de obstrucción son cada vez más infantiles”, dijo.

Con todo, planteó que hay sectores del país a los que les va bien y tienen rentabilidades, como producción de cemento, textiles y autos. “Es muy heterogéneo. Ganan plata con menos volumen que en 2019 porque cobran más caro. El Gobierno popular permite rentabilidades exhorbitantes porque es una economía de escasez, no de volumen. En el capitalismo lo que prima en es el volumen, el largo plazo y el crédito. Acá es al revés”, remarcó.

El economista señaló que no hay crecimiento. “Estás rebotando en berretalandia bajo un formato anti-gente, corto y caro. Es el aprovechamiento de una economía que se achica. Son rentabilidades mentirosas”, agregó.

No existe hacer un plan en 48 horas. Por delante hay una tarea sucia

En el corto plazo, también señaló que aun está pendiente la reacción política oficial sobre los resultados de la elección. “Fue un resultado duro, no jodamos más. Derrota digna fue la de 2009. Esta es una derrota con secuelas. Y el símbolo de las secuelas es el Congreso”, aseguró.

En el mediano plazo, en tanto, señaló que el objetivo es llegar a 2023. “ No existe hacer un plan en 48 horas. Por delante hay una tarea sucia . La fantasía política es Fernando Henrique Cardoso o Color de Melo que hace un tránsito y después se quedan. ¿Habrá un Temer que prepara el camino para el que viene? Para el oficialismo es un problema. Si piensa que en 2009 perdió pero en 2011 remontó, no fue la viudez, fue que la economía crecía. Y eso no va a ocurrir”, aseguró Melconian.

“La oposición tiene que transitar un fino equilibrio; primero desde la Gobernalibidad y lo colaborativo. Si colaboración va a venir mirando el focus group y las encuestas, cagamos. Lo que tenés que hacer nunca va a dar bien. El costo siempre es del que Gobierna. El Gobierno tiene que hacer lo que se niega a hacer”, concluyó.

