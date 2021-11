Fútbol y cripto: Ronaldinho lanzó su colección de activos digitales con Papu Gómez como inversor

La leyenda del fútbol de Brasil se asoció con una empresa argentina para lanzar su propia colección de tokens no fungibles (NFT)

Ronaldinho lanzó con Shirtum su propia colección de tokens no fungibles (NFT). Shirtum es la empresa donde Alejandro ‘el Papu’ Gómez, jugador de la Selección, es uno de los fundadores y principal inversionista.

Un NFT es un tipo de criptoactivo digital que se basa en un contrato inteligente. Estos NFT representan algo único, ya sea una foto, un video, un sonido, etcétera. Y gracias al contrato inteligente, es posible saber principalmente si es original, y en segundo lugar, a quién le pertenece realmente, de este modo, no se pueden robar o falsificar de ninguna manera. Shirtum, por otra parte, es un mercado global de activos digitales, que busca que los jugadores y clubes compartan sus historias con los fanáticos e inviten a unirse a la recopilación de recuerdos deportivos digitales a través de la creación de tokens no fungibles.

La leyenda del fútbol brasileño se ha asociado con Shirtum, empresa argentina, para lanzar su propia colección de NFT. Esta colección estará basada en los aspectos más destacados de sus 20 años de carrera. Gracias a Shirtum será posible adquirir estos NFT, invirtiendo en moneda virtual de la plataforma llamada SHI, una pieza única de la carrera del campeón del mundo de 2002 y Balón de Oro de France Football 2005. Una forma de acercar un poco más al ídolo brasileño pasado por el PSG, FC Barcelona o AC Milan a su afición.

El delantero argentino del Sevilla Alejandro Darío "Papu" Gómez en una imagen de archivo

Shirtum es una empresa con una corta pero sólida trayectoria. Desde julio hasta septiembre de este año, su criptomoneda SHI se revalorizó más de un 7.000%, generando enormes ganancias tanto para la empresa como para los inversores. Si bien es un token muy pequeño, ubicado en la posición 3114 en tamaño de las criptomonedas, con tan solo 15 millones de dólares en valor de mercado, ha tenido un rápido crecimiento desde julio de este año, cuando fue lanzada, hasta el día de hoy. Actualmente el precio por unidad de SHI es de 0,2 dólares.

Respecto al lanzamiento de sus propios tokens no fungibles, Ronaldinho dijo: “El fútbol tiene que ver con la alegría. Estoy a favor de cada idea que hace que el juego sea hermoso. Toda buena idea tiene que durar”.

El ex jugador de la selección brasileña, nacionalizado español, dijo que a través de los tokens no fungibles puede dejar un legado de su trayectoria. Mencionó que esta iniciativa le permitiría tener una interacción más cercana con sus seguidores. Durante su carrera, ha jugado para distintos equipos, como Paris Saint-German (PSG), F. C. Barcelona y A. C. Milán, clubes que están dentro de estas nuevas tecnologías y el mundo de las criptomonedas. Los tres equipos, cuentan con sus propios fan tokens.

Los fan tokens son un tipo de criptomoneda que da a los poseedores de las mismas acceso a una variedad de beneficios de membresía relacionados con los hinchas de los clubes, como votar sobre las decisiones del club, recompensas, diseños de mercadería y experiencias únicas.

Si bien Shirtum es una plataforma relativamente nueva, ya cuenta con tokens no fungibles de grandes estrellas del fútbol como el argentino Paulo Dybala, que juega para la Juventus, o Rodrigo De Paul, del Atlético de Madrid, entre otros. Para poder adquirir un token no fungible desde la plataforma de Shirtum, es necesario comprar primero su moneda nativa, SHI, a través del exchange descentralizado PancakeSwap.

Yanina Orrego, CEO de Capital Ediciones, dijo a Infobae: “Comprar los NFT de Ronaldinho puede ser una gran inversión. Si bien este tipo de tokens suelen ser más para fanáticos que para inversores, no deja de ser una ‘pieza de arte’ que tiene la posibilidad de ganar valor con el paso de los años. Por lo que puede que de hoy, a dentro de unos años, un fanático del brasilero se convierta en millonario. Al igual que puede ocurrir que su precio baje a cero porque a nadie le interese adquirirlo”.

