Venta de propiedades: anticipan que este año habrá menos operaciones que antes de la pandemia

Jorge De Bártolo, presidente del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires

El mercado de compraventa de propiedades había tenido en 2019 uno de los peores año de su historia en cantidad de operaciones en la ciudad de Buenos Aires, con apenas 33.000 operaciones, la cifra más bajas hasta ese momento. Pero en 2020, en plena pandemia con cuarentena y sin crédito hipotecario, se desplomó aun más hasta llegar a un piso de menos de 19.000 operaciones.

¿Cómo cerrará el 2021? Según anticiparon desde el Colegio de Escribanos porteño, si bien las cifras de escrituras de inmuebles vienen creciendo con respecto al año anterior, será difícil superar los números de 2019. Jorge De Bártolo, que acaba de asumir como presidente del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, dialogó con Infobae sobre la situación del sector.

—Las cifras de la compraventa de propiedades siguen en valores históricamente bajos, ¿ven una recuperación?

—El 2020 fue el año de la tormenta perfecta. Fue el peor de la historia. A la situación económica se le sumó la pandemia y la cuarentena. Fue un año para olvidar. Pero veníamos de 2019 que había sido hasta ese momento el peor de la historia y de 24 meses de caída interanual. En 2021 venimos 9 meses arriba, pero estamos comparando contra 2020. El año todavía no está cerrado y los meses vienen subiendo, pero no sé si vamos a llegar a superar a 2019.

—¿La falta de crédito sigue siendo el principal problema?

—En el país cuando hay crédito se nota que hay un repunte inmobiliario porque la gente todavía le da mucho interés a la vivienda propia. Con casi tres años sin crédito le está faltando una pata al mercado. Tratamos de ayudar en lo que podamos a las autoridades, de la Ciudad o nacionales, pero hay cosas que son coyunturales, que no depende de nosotros.

Las ventas de propiedades se mantienen en niveles muy bajos (Adrián Escandar)

Es como una cadena. La gente que alquila recibe un crédito y en vez de pagar un alquiler paga una cuota hipotecaria y se inicia la cadena de compras y ventas. Más allá de los edificios a estrenar o de pozo, el mayor moviendo está cuando se empiezan a vender los departamentos típicos o casas. Con el crédito eso se potencia. Al no haberlo, es difícil que empiece la cadena.

—También cayeron los valores de las operaciones

—Cuando la gente se tiene que deshacer del bien los precios tienden a bajar. Igual no sé si han bajado tanto, hay variaciones pero no vemos picos. Hasta que no vuelva el crédito, el mercado inmobiliario, más allá de situaciones puntuales no va a volver a índices importantes.

—¿Cuáles fueron los trámites más requeridos en la pandemia?

—Las donaciones que, por un tema de cambio en la legislación, aumentaron exponencialmente. Fue por un tema legal que antes los títulos de las donaciones (de padres a hijos por ejemplo) eran “observables”. Y a raíz de la reforma del Código Civil la cantidad de donaciones aumentó muchísimo y había una demanda que estaba esperando. Forma parte del mercado inmobiliario pero es un tema más de planificación familiar, de padres a hijos.

—También se espera que haya cambios en los testamentos, ¿hay un proyecto de ley sobre el tema?

—Sí, se permitiría que haya disposiciones patrimoniales aun antes del fallecimiento, si la persona queda incapacitada o en coma. Es mucho más que un testamento, que tiene vigencia a partir del fallecimiento, esto es para antes. Se está trabajando para que pueda salir por ley.

Durante la pandemia, crecieron los trámites a través de plataformas virtuales

El Código Civil receptó algo de las disposiciones médicas en caso de incapacidad pero ahora se está apuntando también al tema patrimonial. Si una persona queda en coma o con una incapacidad puede dejar su voluntad si esto sucede. Hay muchas uniones que no son matrimonios y que no tenían la posibilidad de tomar decisiones en estos casos, por ejemplo.

—¿Están haciendo más trámites virtuales?

—Creo que vamos a un sistema mixto. Durante la pandemia crecieron mucho las apostillas digitales que incluyen muchos documentos que empresas o personas físicas tienen que mandar el exterior. Y también siguen funcionando las certificaciones digitales, para contratos entre privados. Mucha gente prefiere seguir haciendo las cosas presenciales pero el Colegio cuenta con la tecnología para hacerlo también en forma virtual.

También estamos trabajando en mejorar el informe con lo datos mensuales de escrituras para poder detallar en qué zonas se realizaron las distintas operaciones inmobiliarias y el tipo de propiedades, terrenos, viviendas, locales o cocheras.

