Feletti: “¿El trabajador no tiene derecho de tomarse un vinito?”

Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior

El Gobierno dispuso el congelamiento de precios de 1432 productos para frenar la aceleración de precios que se detectó en la primera quincena de octubre. Dentro de esa canasta, hay casi un centenar de bebidas alcohólicas.

La lista incluye 42 variedades diferentes de vino, 4 de fernet, 23 de cerveza, 8 licores y espirituosas más 7 aperitivos con alcohol.

El secretario de Comercio, Roberto Feletti, defendió este viernes la inclusión de bebidas alcohólicas ante una pregunta de la periodista Nancy Pazos en Rock and Pop: “ ¿Los trabajadores no tienen derecho a tomarse un vinito en las fiestas? La política alimentaria no es sólo arroz y fideos, en la Argentina el consumo es diversificado y hay que asegurar el acceso ”.

El funcionario criticó además las críticas de los empresarios que objetan este tipo de políticas para frenar la escalada de precios. Dijo que la canasta incluída en la lista representa el 10% de la oferta total de productos en las góndolas y que las compañías tienen capacidad ociosa como para aumentar la producción y ganar por cantidad de ventas y no por precio.

“No creo que nadie quiebre o se funda o ocurra una catástrofe en planes de negocios por anclar una canasta básica ampliada para fin de año y principios de año. Es la primera fiesta después de la pandemia donde la gente se va a mover y va a querer celebrar”, desarrolló.

Por la aceleración de la inflación, costo de vida subió en alrededor de 37% entre enero y septiembre. En este último mes de septiembre, el Índice de Precios al Consumidor marcó un sorpresivo 3,5% después de haber desacelerado a 2,5% el mes previo.

La inflación este año alcanzará 48,2%, según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central realizada con las 42 más grandes consultoras, centros de investigación, entidades financieras y analistas extranjeros. La encuesta también indicó que se espera un crecimiento de la economía de 7,6 por ciento.

