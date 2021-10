La lista de precios de Feletti incluye casi un centenar de bebidas alcohólicas

El congelamiento de precios se aplica también sobre 42 variedades diferentes de vino, 4 variantes de fernét, 23 alternativas de cerveza, 8 licores y espirituosas más 7 aperitivos con alcohol

El congelamiento de precios que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, impulsó desde su reciente llegada al cargo se convirtió en una realidad hoy cuando a falta de un acuerdo con las empresas de consumo masivo el Gobierno publicó una resolución en el Boletín Oficial que fuerza a las empresas a mantener sin cambios más de 1.400 precios, una medida que se aplicó reiteradas veces en la historia argentina. L a lista, que incluye desde artículos de primera necesidad hasta alimento para mascotas, sorprendió por la gran presencia de bebidas alcohólicas cuyos valores en principio no podrán moverse hasta enero del año próximo.

La canasta ideada por el Gobierno para intentar paliar el avance de la inflación, que en septiembre sorprendió con una aceleración que la llevó al 3,5% mensual, incluye 42 variedades diferentes de vino, 4 variantes de fernét, 23 alternativas de cerveza, 8 licores y espirituosas más 7 aperitivos con alcohol.

La resolución fija los precios para cada uno de los productos incluidos por 90 días desde hoy, la fecha de la publicación. El intento por frenar el efecto de la dinámica inflacionaria sobre alimentos, bebidas y otros bienes de consumo masivo, sin embargo, enfrenta la resistencia de los empresarios.

Luego de varios días de reuniones e intercambios de información, Feletti no logró el acuerdo de los empresarios.

Por ejemplo, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (COPAL) advirtió en un duro comunicado que “en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”.

“Los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector. Asimismo, se evidenció que, a pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”, dijo COPAL en su comunicado.

Hoy, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, también se refirió en duros términos al congelamiento.

“Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera” comentó. Y las declaraciones le valieron el repudio del propio Feletti, que en su cuenta de Twitter calificó de amenaza a la advertencia empresaria.

Por la aceleración de la inflación, costo de vida subió en alrededor de 37% entre enero y septiembre. En este último mes de septiembre, el Índice de Precios al Consumidor marcó un sorpresivo 3,5% después de haber desacelerado a 2,5% el mes previo.

La inflación este año alcanzará 48,2%, según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central realizada con las 42 más grandes consultoras, centros de investigación, entidades financieras y analistas extranjeros. La encuesta también indicó que se espera un crecimiento de la economía de 7,6%.

