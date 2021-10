Fue CEO de grandes empresas y hoy milita para detener el cambio climático: qué les recomendó a los empresarios de IDEA

El empresario y activista holandés Paul Polman participó de un panel en el 57° Coloquio de IDEA y aconsejó a sus pares argentinos sobre cómo actuar frente al cambio climático

Paul Polman es un empresario holandés que lideró durante muchos años firmas líderes como Procter & Gamble y Unilever, y en 2019 creó una organización llamada Imagine, con el fin de ayudar a las compañías a erradicar la pobreza y la desigualdad, y a detener el cambio climático. Además, es coautor de “Net Positive: cómo las empresas valientes prosperan dando más de lo que reciben”.

Presente en el 57° Coloquio de IDEA de modo virtual, el líder empresarial le habló a sus pares argentinos sobre la necesidad de encarar un cambio profundo desde el sector privado tendiente a impulsar un capitalismo sostenible. “Durante los 10 años que fui CEO de Unilever, descubrí que la tarea de CEO tenía sus limitaciones. Había muchas cosas para hacer en la sociedad y muchas de las que son responsables los CEOs. Por ejemplo, cómo se hace agricultura sostenible, cómo se detiene la deforestación, los plásticos en el océano, cómo hacemos para que los gobiernos piensen en un futuro sostenible. Las empresas deben tener los objetivos de desarrollo sostenible”, remarcó Polman, en un panel titulado “La sostenibilidad como una oportunidad de negocios”.

“Con la responsabilidad social empresarial ya no alcanza, hay que ser sostenible. Pero lo primero que tenemos que hacer es transformarnos como líderes. Las compañías deben tener mejores resultados en este tema y si estamos mejor como empresas, el mundo estará mejor” (Paul Polman)

El activista contra el cambio climático descontrolado les dijo a los empresarios que “no alcanza con ser neutrales con los consumos”, sino que “hay que ser netos positivos”. ¿Qué significa esto? Poner más en el ambiente o en la sociedad de lo que se toma de ellos. “Muchos CEOs se preocupan porque piensan: ¿puedo ser sostenible y al mismo tiempo tener utilidades? Pero vamos aprendiendo uno del otro y así fijamos objetivos más altos para los cambios que necesitamos”, recalcó Polman.

“¿Cómo ve a las empresas en el futuro? Cómo debería hacer una empresa para ser mejor?”, le preguntó la moderadora, Florencia Davel, gerente general para Latinoamérica de Bristol Myers Squibb. Y el empresario respondió, de forma contundente: “Tenemos que pensar en la defensa de nuestras especies, de las generaciones futuras. Proteger los árboles. Y tomar una responsabilidad corporativa. Con la responsabilidad social empresarial ya no alcanza, hay que ser sostenible. Pero lo primero que tenemos que hacer es transformarnos como líderes. Las compañías deben tener mejores resultados en este tema y si estamos mejor como empresas, el mundo estará mejor”.

El influencer y activista por el cambio climático, Paul Polman, le dio consejos a las empresas argentinas sobre el rumbo a seguir en materia de sostenibilidad

El holandés puso como ejemplo a Microsoft por su compromiso en la recuperación de emisiones de carbono, con abrazar la agricultura regenerativa. “Así, pudieron gestionar la crisis del Covid y estar mejor posicionados para el futuro”, dijo.

Y agregó: “Nunca tuvimos las advertencias que tenemos ahora respecto del futuro. Es importante que cada uno avance para defender estos objetivos. Se necesita valentía para fijar metas que sabemos que va a haber que alcanzar, aunque no tengamos las respuestas. Y poder forjar alianzas. Me parece bien que IDEA desempeñe este papel de impulsar las fuerzas que se necesitan en la comunidad empresaria argentina”.

Con respecto a los costos que implica, remarcó que es mucho mayor el costo de la inacción que el de la acción y que lo que se perdió por el Covid, según los cálculos del FMI, es la mitad de lo que se gasta en avanzar con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Tres recomendaciones

Cuando llegó el momento de las recomendaciones a los empresarios argentinos, Polman enumeró tres, luego de remarcar que en la Argentina hay grandes empresas, que hace décadas o siglos que están presentes en el país, y y que “saben como ser resilientes en un entorno difícil”. Los consejos fueron los siguientes:

-Ser valientes y ser los líderes que necesitan las empresas, que asumen responsabilidad de todo su impacto en la sociedad y que trabajan en esta alianza.

-Confiar en que si se preparan para el futuro, habrá recompensa. “Unilever tuvo un incremento de las ganancias sobre las acciones en 10 años, a pesar de haber hecho 64 adquisiciones. Las empresas que hacen estos cambios tienen unas valuaciones extraordinarias del mercado financiero”, dijo.

-Trabajar en alianzas y asociaciones. “Tenemos la obligación de hacerlo porque si no, las consecuencias van a tener mayores. Hay que crear un mundo sostenible y equitativo en el futuro”, sostuvo. Polman manifestó también que los jóvenes ya están exigiendo cambios, que no quieren trabajar en empresas que no sean sustentables. Por lo tanto, le dijo al auditorio de IDEA: “Aún si consideran que las utilidades son el principal motor, la mejor manera de seguir adelante y ser rentable es atacar los desafíos del planeta. La Argentina no puede tener éxito si solo creamos islotes de prosperidad en un mar de pobreza y desigualdad”.

