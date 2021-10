Precios: Roberto Feletti recibirá mañana a las empresas de consumo masivo y a los supermercadistas

En el arranque de su gestión, Feletti se reunirá con empresas y retailers (Adrián Escandar)

En su debut como secretario de Comercio, Roberto Feletti ya tiene en su agenda reuniones con las principales empresas de consumo masivo y con los representantes del sector del retail: supermercados, mayoristas y almacenes. En el sector, la expectativa es conocer los principales lineamientos que tendrá a partir de ahora la política de controles de precios que viene llevando adelante el Gobierno.

Según trascendió, el próximo miércoles a las 10 será el turno de las empresas productoras de alimentos, productos de limpieza y de higiene personal. Son unas 30 compañías que, por su peso en cada uno de los rubros, son las que concentran la mayor parte de la oferta de productos de consumo masivo.

Aunque no se adelantó el motivo de las reuniones, desde empresas y supermercados descuentan que la convocatoria estará centrada en un posible acuerdo de precios

A las 11:30, en tanto, la reunión será con las cámaras que agrupan a los supermercados, mayoristas y almacenes. Entre ellas, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que reúne a las cadenas más grandes; la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), que agrupa a las cadenas del interior y más chicas; Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (Fasa); la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) y la Federación de Almaceneros.

Aunque no se adelantó el motivo de las reuniones, desde empresas y supermercados descuentan que además de la presentación del nuevo equipo técnico de la Secretaría de Comercio, la convocatoria estará centrada en un posible acuerdo de precios . Los nombres de los funcionarios que acompañarán a Feletti aun no se dieron a conocer oficialmente, pero se sabe que no quedará ninguno de los que acompañaron a Paula Español durante su gestión.

El listado de Precios Cuidados quedó pendiente de renovación

Uno de los temas que quedó pendiente en medio del recambio de funcionarios es la renovación del Programa Precios Cuidados, una lista de 700 productos que mantenían su precio en las grandes cadenas de supermercados. El listado de precios tenía una vigencia de tres meses, que se venció la semana pasada.

De acuerdo a fuentes del sector, Español y su equipo planeaban autorizar un nuevo listado del programa con un aumento de precios que en promedio rondaba el 6%. Las negociaciones habían comenzado hace casi dos semanas. Sin embargo, ahora en las empresas se preguntaban si Roberto Feletti estará dispuesto a anunciar la nueva lista con los precios incrementados.

¿Cómo sigue ahora el programa en la transición? Algunas empresas comenzaron a trasladar a los supermercados listas con los aumentos que iban a ser autorizados, pero nunca fueron oficializadas. Y las cadenas que deciden no aceptar los listados corren el riesgo de tener faltantes de esos productos y, por lo tanto, recibir alguna sanción. Los productos que están dentro del listado de Precios Cuidados son los que más control tenían durante las supervisiones realizadas por la secretaría.

La salida de Paula Español de la Secretaría de Comercio y la llegada al cargo de Roberto Feletti generó alerta frente a la posibilidad que se produzca algún endurecimiento en los controles de precios. El flamante secretario aseguró este fin de semana largo, en declaraciones en el canal C5N, que la agenda inicial será el diálogo para achatar la curva de precios de los alimentos y “consensuar precios y respetar los consensos” y, si no, aplicar las leyes que hacen a la defensa del consumidor y del abastecimiento.

Los supermercadistas consideran que no hay margen para más controles

Empresarios y directivos de empresas que participaban de las reuniones con Paula Español destacaron que siempre hubo mucho diálogo y que las discusiones siempre estaban basadas en datos y que tenían un buen nivel técnico, aunque luego podían o no compartir las decisiones. Y consideraron que la funcionaria fue un “fusible” por los altos números de inflación, aunque no sea una responsabilidad exclusiva de una Secretaría de Comercio.

Con todo, para los supermercados, no hay demasiado margen para endurecer los controles, que ya venían siendo muy rigurosos. “Nos marcaban la más mínima desviación de las pautas de aumentos de los precios, aunque en algunos casos se tratara incluso de un redondeo. No sé como se podría endurecer más sin caer en la arbitrariedad”, se sinceró una fuente del sector.

Según detallaron directivos de empresas, hasta el momento dentro de la Secretaría venía funcionando un régimen no escrito donde cada compañía productora de alimentos o artículos de higiene y limpieza negociaba aumentos en sus productos uno a uno y luego se autorizaba un porcentaje de suba. Luego, las cadenas de supermercados debían tomar solo las listas de precios son aumentos autorizados.

