“Así no hay manera”: dólar, controles y demoras con el FMI, entre los reclamos y quejas de los empresarios al Gobierno

Diego Santilli en el Cycip

Los empresarios aprovecharon el primer evento presencial desde que se relajaron las restricciones de la pandemia para descargar frustraciones y hacer catarsis por la continuidad de la crisis económica, las nuevas medidas de controles cambiarios y el ajuste de la canilla de importaciones, y en las internas en la conducción de la política económica, que identifican como un problema interno del Gobierno pero que, aseguran, impacta en decisiones de inversión y en las expectativas.

El foro que reunión al círculo rojo por primera vez más o menos masivamente -hubo una concurrencia de 100 personas permitida por los protocolos de Covid- fue el del Consejo Interamericano de Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), que está integrado por ejecutivos de las principales cámaras empresarias y que es presidida por el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

“Así no hay manera. No se pueden generar expectativas positivas. Y ni siquiera necesitamos tantos detalles sobre un plan a futuro, solo alguna guía sobre hacia dónde piensan ir”

La motivación de este primer encuentro cara a cara de empresarios estuvo ligado a la campaña electoral y a la cercanía de las elecciones generales legislativas de noviembre. El empresariado le ofreció la alfombra roja del hotel Alvear Palace al candidato de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, y la semana que viene lo hará con la cabeza de lista del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz.

Diego Santilli

Con minuciosidad, los ejecutivos intercambiaron pareceres sobre la situación actual, plantearon reclamos por la falta de debates de largo plazo y se lamentaron por no poder contar, en momentos en que buscan respuestas en el Poder Ejecutivo, de la presencia de funcionarios, que de todas formas no fueron invitados en esta ocasión al evento de Cicyp. En junio la entidad ya había tenido un cara a cara con Martín Guzmán, en un día de invierno en que el presidente de una de las cámaras empresarias principales recuerda más por el frío de los jardines del Four Seasons y las frazadas que les facilitó el hotel que por el discurso del ministro de Economía, según bromeaba esta tarde.

En un ejercicio de consuelo colectivo, los empresarios que se acercaron al Alvear tomaron contacto con dos figuras de la fuerza política por la que tienen un feeling mayor, en comparación con el Frente de Todos. Además de Santilli, estuvo presente el diputado nacional Luciano Laspina, que se perfila como uno de los referentes económicos de la oposición en caso de una nueva experiencia de Gobierno de Juntos. Laspina fue uno de los más consultados por los empresarios e incluso se quedó respondiendo consultas hasta un rato largo después de terminada la velada.

Funes de Rioja y Santilli, junto a Alejandro Bulgheroni y Adelmo Gabbi, entre otros

Entre langostinos con salsa tártara, y cremoso de camarones, zanahoria y coco regado de vino neuquino, los empresarios expresaron ante quien quiera oír algunas de sus preocupaciones principales. La más reciente fueron las nuevas medidas para controlar las cotizaciones paralelas del dólar y las nuevas restricciones a la importación. Los anuncios tuvieron un carácter tan técnico que incluso algunos ensayaron explicaciones entre sí sobre qué alcance tenía la nueva normativa y cómo podría llegar a impactar en sus negocios.

Un referente del G6, el grupo de cámaras empresariales más representativa (Sociedad Rural, Bolsa de Comercio, UIA, Asociación de Bancos y las cámaras de Comercio y de la Construcción) mencionó ante Infobae: “Así no hay manera. No se pueden generar expectativas positivas. Y ni siquiera necesitamos tantos detalles sobre un plan a futuro, solo alguna guía sobre hacia dónde piensan ir”, apuntó.

Jorge Brito (Macro), Santilli, Matías Patanian (AA2000) y Funes de Rioja

Desde otra de las entidades que forma parte de ese grupo aseguraron que en las condiciones macroeconómicas actuales la única forma que tendría el Poder Ejecutivo de ofrecer un horizonte de esa naturaleza sería con la concreción de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Después de eso deberíamos poder empezar a tener discusiones de mediano o largo plazo, sino es todo coyuntura”, se quejó.

Otro tema que apareció en el tope de lista de las quejas empresarias fue la propia interna en el Frente de Todos y el hecho de no tener la certeza de quién será el ministro de Economía en los próximos meses, algo que hace “complejo”, tomar decisiones de inversión, según admitió Funes de Rioja en diálogo con Infobae.

Uno de los empresarios que tuvo contacto directo estos días con Martín Guzmán aseguró que lo vio “firme” a pesar de las presiones desde otro sector de la coalición de Gobierno y que incluso les habló a un grupo de ejecutivos sobre planes a futuro. “Nos aseguró que después de las elecciones no piensan hacer ninguna devaluación, incluso citó números del Presupuesto para planificar medidas hasta fin del año que viene”, comentaron desde otra cámara.

Cristiano Rattazzi, Funes de Rioja y Martín Rappallini (Uipba)

Rodeado de ejecutivos de distintos sectores, Santilli recolectó pedidos de todos colores. Como centrales, reducir la presión tributaria y la cantidad de impuestos y concretar algún cambio en las regulaciones laborales. El candidato tomó nota e hizo referencia a algunos de esos pedidos en su discurso, pero al terminar el evento en el Alvear dos de los ejecutivos presentes admitieron que, a diferencia de la calurosa bienvenida que el empresariado dio a Juntos por el Cambio en 2015, “hay que ser cautos, porque tuvieron su posibilidad y les fue mal”.

Por parte del Cicyp participaron Jorge Brito, vicepresidente primero de Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Iván Szczech, de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Eloisa Frederking, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Mario Grinman, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El evento se realizó en el Hotel Alvear

En la apertura del evento, Funes de Rioja señaló, “estos espacios, como el que hoy retomamos, nos permiten un diálogo con toda la sociedad, que va más allá de las problemáticas sectoriales”.

En su exposición, Santilli destacó: “Necesitamos avanzar en un consenso de cuatro ejes: fiscal, laboral, desarrollo federal y reglas claras e inserción en el mundo. Yo estoy comprometido en impulsar los consensos que nos debemos. Mi compromiso no es una expresión de deseo. Mi compromiso es real. Cuando me tocó gestionar, hice cada una de las transformaciones que había que hacer. Para mí la política es hacer. Y en el Congreso voy a trabajar para que la productividad sea un compromiso de Estado”.

