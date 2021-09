Más aperturas: Aerolíneas Argentinas aumenta la cantidad de vuelos internacionales

Aerolíneas Argentinas es la única empresa aéra de todas las que operan en el país que ya recibió la aprobación para volar en octubre. REUTERS/Agustin Marcarian

En las últimas semanas, el Gobierno nacional anunció varias medidas de flexibilización de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, entre las cuales se destaca el anuncio de la reapertura internacional de la Argentina. Desde ayer, tanto los turistas chilenos como brasileños pueden ingresar a nuestro país a través de los corredores seguros terrestres habilitados en las provincias de Mendoza y Misiones.

Además, se adelantó que a partir del 1º de octubre todos los turistas provenientes de países limítrofes podrán entrar al país, mientras que los viajeros del resto del mundo podrán hacerlo desde el 1º de noviembre.

En este contexto, Aerolíneas Argentinas dio a conocer las frecuencias de sus vuelos internacionales aprobados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a partir del 4 de octubre y hasta fin de ese mes.

Por otra parte, el resto de las compañías aéreas no han recibido la aprobación por parte de la entidad reguladora y a pocos días de que finalice septiembre, no saben cómo podrán operar en octubre. Recordemos que el 1º del próximo mes finaliza la Decisión Administrativa que dispuso el cupo de ingreso en 16.100 pasajeros por semana. En base a los anuncios de reapertura internacional para recibir turistas de países limítrofes, se puede suponer que desde esa fecha el cupo será aumentado o directamente removido, aunque hasta que las autoridades así no lo dispongan, no se sabe a ciencia cierta.

Aerolíneas Argentinas anunció que aumentará sus frecuencias internacionales durante octubre. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Como ya se dijo, Aerolíneas Argentinas anunció que aumentará sus frecuencias internacionales: volará 4 veces por semana a Madrid, otras 9 a Miami, unas 3 veces lo hará a Nueva York, 3 veces a Bogotá, otras 3 a Lima, 2 a San Pablo, 3 a Santiago de Chile y 2 más a Asunción.

Además, volverá a operar, a partir de esta semana, un vuelo semanal a Santa Cruz de La Sierra para aumentar a 2 semanales a partir del próximo lunes. Y mantiene con Uruguay sus 2 vuelos semanales hacia Montevideo y Punta del Este.

Entonces, el cronograma de frecuencias aprobadas de Aerolíneas Argentinas a partir del 4 de octubre quedaría compuesto así:

Vuelos internacionales operados desde Ezeiza:

- Hacia Miami volará todos los días, de Buenos Aires/Ezeiza (EZE) a Miami (MIA). Para la ruta inversa, también contará con un vuelo diario.

- Buenos Aires-Nueva York, volará hacia “la Gran Manzana” todos los lunes y jueves. Y para la ruta inversa, Nueva York-Buenos aires, contará con vuelos los días miércoles y sábados.

- Buenos Aires-Madrid, tendrá vuelos los días martes, miércoles, viernes y domingos. Mientras que volará desde Madrid hacia Ezeiza los días lunes, miércoles, jueves y sábados.

- Hacia Bogotá, operará los días miércoles, y regresará de la capital colombiana los días jueves.

- Buenos Aires-Lima, volará hacia la capital peruana los días martes, y regresará desde allí hacia Ezeiza también los días martes.

Tras los anuncios del aumento de frecuencias, Infobae confeccionó como quedaría el cronograma de Aerolíneas Argentinas para el mes de octubre . EFE/Nerea González/Archivo

Vuelos internacionales operados desde Aeroparque:

- Buenos Aires-Asunción, tendrá operaciones los días martes y viernes, y regresará hacia el Aeroparque metropolitano los mismos días.

- Hacia Punta del Este volará todos los jueves y domingos, y regresará de la ciudad uruguaya los mismo días.

- Buenos Aires-Montevideo, hará esta ruta todos los martes y viernes y regresará desde la capital uruguaya en idénticos días.

- Buenos Aires-San Pablo, tendrá vuelos los días lunes y jueves, y regresará desde allí hacia el Aeroparque metropolitano los mismos días.

- Buenos Aires-Santa Cruz de la Sierra, tendrá un sólo vuelo semanal los días miércoles y regresará desde allí los jueves. La empresa anunció que a partir de la semana próxima aumentará a dos frecuencias semanales con la ciudad boliviana.

- Buenos Aires-Santiago de Chile, volará hacia la capital chilena los días lunes y jueves, con idénticos días de regreso hacia Buenos Aires.

Vuelos internacionales operados desde Mendoza:

Por el momento, el Aeropuerto Internacional “El Plumerillo” en Mendoza es el único fuera de Buenos Aires que tiene permiso para operar internacionalmente. La empresa aérea de bandera mantendrá durante octubre una única frecuencia semanal desde allí y hacia Santiago de Chile los días sábados y regresará los mismos días hacia la capital mendocina.

Tras esta habilitación y nuevo comienzo a operar desde Mendoza, Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas dijo; “Este vuelo nos permite seguir reforzando la conectividad desde la región con vuelos sin pasar por Buenos Aires. Estamos trabajando en una muy importante oferta de asientos para la temporada de verano que le permitirá a Mendoza y toda nuestra red contar con mayor operación”.

Por otra parte, aún no se sabe si Aerolíneas Argentinas retomará las rutas que supo operar hacia y desde Roma, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador de Bahía, Cancún ni Punta Cana.

