Crece la tendencia de reciclar baños, cocinas y living en propiedades de alta gama

Una cocina que fue reciclada recientemente, hoy es común el uso de porcelanatos, silestone en mesadas de alta resistencia y mucha luminosidad (foto Gentileza Kuki Media)

Creció la tendencia de reciclar propiedades de lujo antes de ofrecerlas en venta, aun en unidades en donde los compradores invierten importantes sumas de dinero para adquirir un inmueble.

“Un oasis en la ciudad. Este departamento nos permitió disfrutar mucho la vida hogareña, las tardes de sol en el balcón, los juegos de nuestras hijas en la terraza, conjugados con la posibilidad de mantener una huerta orgánica y las ventajas de vivir en una gran ciudad a pocos minutos de teatros, cafés, restaurantes, entre otros. Estar a pocos pasos del lago y los bosques de Palermo es un privilegio que valoramos muchísimo”, comentó a Infobae, uno de los dueños que comercializa un lujoso penthouse de 578 m2, dos cocheras y 6 ambientes ubicada en Artilleros y Sucre, por 2.700.000 dólares.

También es común que ocurra este fenómeno en unidades que fueron estrenadas hace pocos años. Donde quienes las habitan antes de llevarlas al mercado de venta, le agreguen un plus de confort que empuja el valor hacia arriba.

El dueño del penthouse, amplió, “reformulamos la planta desde los planos de obra para poder adaptarla mejor a nuestras necesidades e hicimos mejoras dirigidas a sumar calidad de vida en lo cotidiano, como la instalación eléctrica, la domótica, la doble altura y las entradas de luz. La cocina y comedor diario, cuyo jardín vertical es fuente de oxígeno, conforman el corazón de este departamento inteligente. Hay una segunda cocina en el piso superior”.

Un living remodelado con balcón aterrazado, otra tendencia del presente, en las unidades que se pueden, se privilegia el contacto con el exterior (foto Gentileza Kuki Media)

Este inmueble, tiene salida al balcón aterrazado, con todos los baños con mármol de calacata blanco, cuarto dormitorio o playroom. Todo el departamento fue domotizado, una escalera comunica con el piso superior que cuenta con una gran terraza con un baño, cocina secundaria y parrilla.

Leonardo Ramos Couriel, fundador de Ramos Couriel Real Estate, destacó a Infobae, que, “los clientes son cada más exigentes en cuanto a las terminaciones y funciones de las unidades. Sea este departamento de lujo o uno estándar. Los propietarios quieren personalizar las unidades y adaptarlas a su forma de vivir”.

Es un tendencia que se venía percibiendo, pero con la pandemia se acrecentó porque los propietarios revalorizaron sus viviendas y hábitat, y entendieron lo importante que es disponer de una construcción que responda a las necesidades y gustos propios.

“En principio, se trata del concepto de individualizar la propiedad. No es un tema de que encuentren algo mal o que la unidad no cumpla sus expectativas, no tiene que ver con eso. Es algo mas ligado a la forma en que se desea vivir la casa, de habitar los espacios, de apropiarse el lugar donde uno compartirá sus momentos con la familia y también en muchos casos donde se desarrollará una gran parte de la vida social”, comentó a Infobae Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades.

Dentro del segmento premium, también existen muchos usuarios que son hiper detallistas a la hora de decorar el departamento donde van a residir, y que en algunos casos también aplican ese criterio a la oficina donde van a trabajar.

El comedor y living integrado, también el lugar que muchos eligen para teletrabajar

Independientemente de que la unidad sea a estrenar, muchos contratan a sus propios arquitectos y decoradores para darles su impronta y diferenciarse así de sus vecinos a través de buscar su toque personal.

Goldszer, amplió, que, “con ese objetivo, y al igual que la moda en las prendas de vestir, existen tendencias en moda de decoración. Así vemos que incluso marcas de gran renombre en la industria de la moda han creado y desarrollado su línea hogar, como es el caso de Hermes o Armani Casa”.

Qué es lo más usual en refaccionar

En el mercado de alta gama, los baños, cocinas y living, lideran entre los ambientes que más se reciclan. En varios casos se reemplazan aberturas, incluso desde la llegada de la pandemia, se agregaron ventanas aún en edificaciones de menos de 5 años, en busca de ganar iluminación natural y que se permita la ventilación cruzada.

Las amplias cocinas se integran al comedor o living, libres de columnas, para ser partes del concepto abierto del hogar. Los expertos dicen que es una tendencia que llegó para quedarse

“Aquí hay que separar dos cosas, por un lado está quien compra como inversión, ese propietario no es común que haga una refacción. En cambio quien adquiere su propiedad para habitar, lo hace para disfrutarla. Por eso hay desarrolladores que no maximizan la colocación de buenos materiales, aún en propiedades que se comercializan como de alta gama, y ahí también en poco tiempo suelen levantarse pisos o se usan colores fuera de moda entre las terminaciones”, dijo a Infobae Camila Ginevra, responsable de diseño interior de los proyectos del GNV Group.

Los emprendedores sostienen que el diseño e interiorismo va de la mano con la instalación de materiales de gran calidad, tanto en pisos, paredes como en distintas partes de los ambientes.

Una refacción de alta gama oscila en los USD 1.400 por m2, se utilizan porcelanatos para baños, con inodoros y bidet suspendidos, mármoles, silestone en mesadas, pisos símil madera en dormitorios y living, entre otras opciones. Si es de un nivel menor, el costo por m2 es de 1.200 dólares.

En el baño se usan mármoles y porcelantos, con tonalidades claras que dan sensación de mayor amplitud

Ginevra puntualizó que en el sector premium, en la actualidad, tener una cocina amplia, con isla y muebles cómodos, “es fundamental para concretar una venta. Desde la llegada del COVID-19, la gente redescubrió este espacio que antes se encontraba escondido o al costado de una construcción, y hoy debe brillar, porque es el punto principal de encuentro de la familia y de los amigos. A la vez que es fundamental que el balcón se conecte con el living, y tenga parrilla o mayor superficie. Los nuevos proyectos deben ofrecer esta opción para tener éxito”.

