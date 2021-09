Prototipos de casas sociales edificadas en Jujuy ganaron un premio latinoamericano de arquitectura sustentable

Algunos de los participantes del proyecto. El equipo de construcción fue dirigido por la arquitecta Irma Padilla

Las viviendas sustentables de carácter social realizadas por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Viviendas (SECOTyV) del Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos Tierra y Vivienda (MISPTyV) de la provincia de Jujuy fueron galardonadas con el Premio Latinoamérica Verde en la categoría Energía Limpia.

La distinción tuvo lugar en el marco de la octava edición de esta competencia, también llamada Los Oscar del Medioambiente. Los anuncios se hicieron por medio de una gala virtual-presencial que se transmitió desde Guayaquil (Ecuador), entre otras sedes.

Los argentinos presentaron 3 “viviendas sustentables” que demandaron una inversión total cercana a los $ 6,5 millones. Los prototipos fueron seleccionados entre 2.500 participantes de más de 25 países.

“Fue una emoción enorme, casi como tener un hijo: fueron 3 años de trabajo, saltamos, gritamos, aún seguimos emocionados, no pasa todos los días, fueron 6 meses de presentaciones, de videos de 1,30 segundos donde había que contar el proyecto. El jurado internacional fue muy estricto, formado por representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el National Geographic, Vida Silvestre, entre otros actores. No fue fácil, y no remendado para cardiacos”, contó a Infobae el ingeniero Humberto García, secretario de la SECOTyV, que lideró la edificación a partir de un equipo dirigido por la arquitecta Irma Padilla. El proyecto tuvo el respaldo de Carlos Stanic, ministro de Infraestructura del gobierno de Gerardo Morales.

Del evento -parte virtual, parte presencial- participaron estrellas como Gloria Estefan y Diego Torres. El objetivo es visibilizar iniciativas de desarrollo sostenible y fomentar la creación de redes entre los mejores 500 proyectos sociales y ambientales de Latinoamérica.

Con doble vidrio hermético, las viviendas son eficientes, almacenan el agua de lluvia y ahorran en recursos de energía y gas

Cómo son las casas

Las construcciones sociales fueron emplazadas en La Quiaca, San Pedro y San Salvador. Son prototipos con diseño bioclimático, que se adaptan a cada región de esta provincia del noroeste argentino. “Pascana” es el proyecto de la Puna, “Lapacho” el de Valle y “Perla” el de Las Yungas.

Se edificaron teniéndose presente los conceptos de la arquitectura sostenible bioclimática, con materiales ecológicos enfocados en las energías renovables.

Padilla, dijo a Infobae, que, “son más eficientes que otras, cuentan con aislaciones en todas sus envolventes según cálculos de tramitación térmica de los materiales usados para cada zona, carpinterías de Doble Vidrio Hermético (DVH), climatización por pozo intercambiador de calor (energía geotérmica), para climatización en invierno y verano, con muro Trombe (combina vidrio y un material oscuro que absorbe el calor para conducirlo lentamente hacia la casa)”.

Además, en las obras participaron las cooperativas de trabajo Fuerza Mayor, Futuro y La Colina, todas de Jujuy. Mientras que el equipo técnico dirigido por Padilla estuvo integrado por Matías Torcivia, Agustina Pintado, Judith Montalvo, Cecilia Soruco, Juan Quispe y Horacio García Ramírez de obras civiles.

Las viviendas fueron adjudicadas, ahora los funcionarios jujeños esperan captar inversiones privadas que ayuden a propagar el modelo y llevarlo a toda la provincia y nuestra región

“Además del gobierno provincial y las distintas áreas, hay que agradecer a la comunidad de Jujuy por la votación del público (se podía participar vía online), como de otras provincias y países que sabemos que nos apoyaron, eso ayudó a la visibilidad del proyecto, no ganamos esa terna, ganamos algo mejor: la decisión del jurado internacional”, contó Padilla.

Cómo seguir

Desde la provincia jujeña, quienes trabajaron para hacer los prototipos eficientes, aun de festejo, mantienen la mente activa para seguir adelante, el desafío es propagar este modelo de viviendas.

“Sabemos que luego del premio habrá mucho más trabajo y responsabilidad, no nos podemos relajar, y debemos esforzarnos para lograr recursos que nos permitan edificar nuevas viviendas con eje en la eficiencia energética”, dijo García.

Las casas ganadoras están adjudicadas por un estudio que realizó el sector de Hábitat de la secretaría, la primera entrega oficial del primer Prototipo fue el 5 de octubre de 2020 en San Salvado de Jujuy,” Lapacho”, correspondiente a la zona de Valle, luego la segunda, el 5 de Marzo de 2021 (Día de la Eficiencia Energética) se entregó “Pasacana” en La Quiaca, zona de la Puna, y la tercera construcción, el 2 de Julio “La Perla en San Pedro”, en la zona de Yungas, la selva jujeña.

Por medio de convenios, “con el Departamento de Yvelines, Francia, en una tarea conjunta con la Secretaria de Relaciones Internacionales de la provincia, estamos estudiando las posibilidades de masificación del prototipo, más la tarea de medición por 12 meses (donde podrán establecer métricamente como rinden el uso de luz, agua y gas y el ahorro que producen), estaríamos en condiciones de presentar proyectos más ambiciosos, que ya los estamos pensando”, añadió Padilla.

Acuerdos con embajadas

Estas viviendas dieron sus primeros pasos de gestación en 2018, cuando los funcionarios jujeños viajaron a Buenos Aires, para averiguar sobre el proyecto de eficiencia energética y energías renovables en viviendas, financiadas por organismos internacionales.

Padilla, contó, que, “presentamos varias carpetas a 5 embajadas y la de Alemania se hizo eco de nuestro proyecto. El gobernador Morales firmó el convenio, luego de varios encuentros vía e-mail, achicamos a 3 prototipos en tres zonas geográficas y así lo pudimos llevar adelante con un aporte del 20% de proyecto por la embajada alemana y el 80% con fondos provinciales del programa “Mi Lote en Regla”, provenientes de la recuperación del pago de los adjudicatarios de un lote con servicio que la secretaría desarrolla en toda la provincia”.

El convenio marco con Yvelines –Francia se firmó con la Secretaria de Relaciones internacionales de la provincia a cargo de Pablo Palomares, tras 5 meses de trabajo conjunto lograron la cooperación en 4 proyectos entre los cuales “estuvimos seleccionados, con capacitaciones y financiamiento para la compra la realización de las métricas, la medición es la base de las auditorías energéticas con lo cual luego se harán propuestas de mejoras. Y esperamos que puedan llegar nuevas inversiones que permitan llevar nuestro modelo, ahora premiado, a todo nuestro país y el continente”, concluyó Padilla.

