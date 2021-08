Créditos para monotributistas: quiénes pueden pedir hasta $ 150.000 a tasa cero con 6 meses de gracia

Ms de 1,5 millones de pequeños contribuyentes están habilitados para iniciar el trámite a través de la página web de AFIP.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que los monotributistas ya pueden solicitar Créditos a Tasa Cero por hasta $150.000. Se trata del programa tiene el objetivo de asistir a trabajadores adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes con el fin de acompañar el proceso de recuperación productiva. El organismo destacó que más de 1,5 millones de pequeños contribuyentes están habilitados para iniciar el trámite a través de la página web de AFIP.

Asimismo, detalló que los préstamos contarán con seis meses de gracia y la devolución se realizará en 12 cuotas sin intereses. Y agregó que las entidades bancarias acreditarán los fondos solicitados en un solo desembolso en la tarjeta de crédito de cada monotributista.

Cabe destacar que los pequeños contribuyentes tienen tiempo para realizar el trámite ante la AFIP hasta el 31 de diciembre de 2021 y dispondrán hasta el 20 de enero de 2022 para completar la solicitud en la entidad bancaria emisora de su tarjeta de crédito.

La AFIP indicó que aquellos monotributistas que no cuenten con dicho medio de pago deberán seleccionar una entidad bancaria que le emitirá una tarjeta para continuar el trámite.

Respecto al monto máximo de los Créditos a Tasa Cero, el organismo destacó que depende de la categoría en la que se encontraba registrado cada monotributista al 30 de junio (previo a la última recategorización). Las mismas son:

-Categoría A hasta $90.000

-Categoría B: hasta $120.000

-Resto de las categorías: hasta $150.000

En tanto, informó que el mínimo de los Créditos a Tasa Cero previsto por la normativa es de $10.000.

Durante 2020 los Créditos a Tasa Cero ofrecieron financiamiento a 562.000 pequeños contribuyentes que accedieron a un monto superior a los 66.000 millones de pesos.

Cómo solicitarlo

Para tramitar un Crédito a Tasa Cero los pequeños contribuyentes tienen que ingresar con clave fiscal en afip.gob.ar o desde el portal de Monotributo monotributo.afip.gob.ar y acceder desde el buscador al servicio “Crédito Tasa Cero”.

El sistema le informará a cada monotributista si cumple con los requisitos previstos por el Ministerio de Desarrollo Productivo para solicitar el préstamo. Posteriormente, el servicio informará los motivos a quienes no pueden solicitar el crédito. En tanto, quienes inicien el procedimiento deberán contar con un Domicilio Fiscal Electrónico registrado.

De acuerdo a lo informado por AFIP, el primer paso es indicar el monto del crédito que desea tramitar cada contribuyente. Luego se debe informar un correo electrónico y seleccionar la entidad bancaria a la cual pertenece la tarjeta de crédito donde se acreditará el crédito. En ese sentido, quienes no cuenten con una, deberán seleccionar un banco para que le emita una. El préstamo no se entrega por otra vía que no sea una tarjeta de crédito.

Luego se deberán corroborar los datos y, de ser necesario, editarlos desde la opción “Modificar datos”. Asimismo, corresponde descargar la constancia del trámite de la solicitud. Por último, se debe contactar, a partir del día siguiente, a la entidad bancaria elegida para finalizar el procedimiento.

Asimismo, los beneficiarios del nuevo programa, hasta la cancelación total de la financiación, no podrán comprar dólares en el mercado de cambios. Tampoco podrán acceder a la divisa estadounidense a través de los mercados de dólar MEP o “contado con liquidación.

En el caso de monotributistas que no se encuentren en mora en el cumplimiento de sus obligaciones ni en las condiciones de vigencia de los beneficios que les fueran acordados, así como tampoco se encuentren con ejecución en trámite, o se les hubiera ejecutado la garantía del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), podrán acceder al nuevo crédito en las mismas condiciones que quienes no hayan accedido en 2020.

En el caso de quienes hubieran obtenido un Crédito a Tasa Cero en el marco del Programa ATP y se encuentren en mora en el cumplimiento del crédito 2020, deberán destinar el monto del nuevo crédito a cancelar la totalidad del monto adeudado y podrán gozar libremente del saldo, si quedare remanente.

Por su parte, los monotributistas que hubieran obtenido un Crédito a Tasa Cero en 2020 y el banco otorgante les hubiera iniciado la ejecución o ejecutado la garantía del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), estarán excluidos del nuevo beneficio. En este sentido, el FoGAr podrá establecer pautas especiales para la obtención de una refinanciación sobre el saldo de capital del crédito adeudado.

