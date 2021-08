Satial asegura que la denuncia del Gobierno es infundada y que se hizo en base a avisos de terceros en redes sociales

Desde el laboratorio que produce el suplemento dietario Satial hicieron una presentación ante la Secretaría de Comercio Interior para defenderse de una imputación por presunta publicidad engañosa.

La Secretaría de Comercio Interior imputó la semana pasada a las firmas Framingham Pharma (Satial) y Formulab (Vientre Plano), por presunta infracción a la Ley de Defensa del Consumidor por vulnerar el deber de suministrar información cierta en su publicidad. En ese marco, desde el primero de los laboratorios hicieron una presentación ante la secretaría a cargo de Paula Español afirmando que no existe relación entre las imágenes que –según remarcan–- no son del laboratorio con el mensaje que da la presunta publicidad apuntada por el Gobierno y que circula en redes sociales.

“ Lo que está en Facebook son publicaciones de terceros que probablemente buscan mostrar en qué alimentos es conveniente utilizar Satial ”, aseguró a Infobae Carlos Graschinsky, uno de los fundadores de Framingham Pharma, laboratorio argentino con 20 años en el mercado dedicado a la producción de suplementos dietarios, que factura cerca de 700 millones de pesos anuales y emplea de forma directa e indirecta a unos 350 trabajadores.

Asimismo, destacó: “El argumento de la Secretaría se relaciona imágenes que se muestran en una página de Facebook que son de determinados alimentos no dietéticos como medialunas y pastas, entre otros, que según el Gobierno no son parte de una dieta”.

“No hay ninguna línea en el cuestionamiento que se refiera a que Satial no es un buen producto”

Y agregó: “Las imágenes las relacionan con el mensaje saludable que Satial brinda en su publicidad. Argumentan que existe una contradicción entre las imágenes que se muestran en páginas de Facebook con lo que se dice en la publicidad de Satial, que son prácticamente videos de médicos especialistas en nutrición”.

Según Graschinsky, no hay ningún argumento en la imputación contra el producto Satial. “No hay ninguna línea en el cuestionamiento que se refiera a que Satial no es un buen producto”, planteó. Y añadió que se trata de un suplemento dietario que se agrega a los alimentos que contienen almidón. “Lo que hace es disminuir la absorción de hidratos de carbono”, detalló.

De acuerdo a uno de los fundadores del Framingham Pharma, el sumario contra la firma tiene dos aristas que consisten en una publicidad página de Facebook que no pertenece a la empresa y por dichos de terceros sobre los cuales la empresa no posee relación alguna.

El argumento de la Secretaría se relaciona imágenes que se muestran en una página de Facebook que son de determinados alimentos no dietéticos como medialunas y pastas, entre otros, que según el gobierno no son parte de una dieta (Graschinsky)

“Fuertes intereses económicos han instalado en el público ideas falsas de Satial, como que es mágico, lo cual es justamente un mensaje opuesto al que sale del laboratorio. Satial es un complemento de la alimentación que se suma a un plan de alimentación saludable y a la actividad física para ayudar a disminuir el peso corporal”, aseguró Graschinsky.

La imputación oficial

Cabe recordar que la imputación de la Secretaría de Comercio contra el laboratorio Framingham Pharma señala que “en el caso de Satial, de forma contradictoria y limitada, se menciona que el producto debe ser usado como suplemento adicional de una dieta y un programa de ejercicios”, y remarca que “en sus piezas promocionales abundan imágenes de distintos platos de alimentos de alto contenido calórico no recomendados para un régimen alimenticio tendiente a perder peso”.

“Dichas imágenes son acompañadas por el consejo de quienes son presentados como profesionales especializados indicando que ‘si vos antes incorporás Satial y te comiste cuatro porciones, absorbes una’”, indicó. “Estas dos expresiones son claramente incompatibles ya que no queda claro si el producto es efectivo para cualquier tipo de consumo alimenticio o debe acompañar una dieta saludable. Además, induce a las y los consumidores a una práctica cotidiana que podría resultar perjudicial para su salud”.

Las imágenes las relacionan con el mensaje saludable que Satial brinda en su publicidad. Argumentan que existe una contradicción entre las imágenes que se muestran en páginas de Facebook con lo que se dice en la publicidad de Satial, que son prácticamente videos de médicos especialistas en nutrición (Graschinsky)

Comercio Interior precisó que “a raíz del análisis efectuado se imputó a las firmas Framingham Pharma (Satial) y Formulab (Vientre Plano), por presunta infracción a la Ley de Defensa del Consumidor por vulnerar el deber de suministrar información cierta y veraz, emitir mensajes publicitarios que representarían peligro para la salud e integridad física de sus consumidores y por incumplir normativa específica en materia de publicidad y rotulado de suplementos dietarios”.

Por último, subrayó que las empresas ya fueron notificadas y tienen un periodo de cinco días hábiles para hacer su descargo frente a las autoridades de la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores, algo que sucedió a comienzos de esta semana. Luego, expresaron, se seguirá “el proceso administrativo para imponer sanciones en caso de que correspondan”.

