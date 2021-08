Claudio Moroni: “El objetivo es volver a que el impuesto a las Ganancias lo pague entre 10 y 11% de la población, antes lo pagaba el 20 por ciento”

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo hoy que el Gobierno espera conocer los resultados de los cambios sancionados en 2020 al impuesto a las Ganancias para decidir si vuelve a aumentar el mínimo no imponible del impuesto.

“La ley que se sancionó en 2020 preveía que el Poder Ejecutivo pueda modificar los mínimo no imponibles. Estamos esperando que la AFIP nos informe el impacto de la reglamentación y ahí veremos cómo quedó la población”, dijo el funcionario en una entrevista radial. Cuando se le preguntó si habrá una nueva modificación, volviendo a subir el mínimo no imponible, debido a la inflación que carcomió el valor real de los salarios, respondió que es algo que “hay que verlo sobre universos concretos”.

La ley que se sancionó en 2020 preveía que el Poder Ejecutivo pueda modificar los mínimo no imponibles. Estamos esperando que la AFIP nos informe el impacto de la reglamentación y ahí veremos cómo quedó la población

“El objetivo es volver a los niveles históricos de Ganancias, que lo paguen entre 10 y 11% de la población; antes de los cambios lo pagaba el 20%”, explicó el funcionario, y agregó que aún no están en condiciones de evaluar una nueva modificación. “Es lo que no terminamos de saber, porque la reglamentación salió tarde, hubo empresas que no pudieron ajustar sus sistemas de liquidación. Hay toda una burocracia detrás del cobro del impuesto”, señaló.

Consultado en el programa “Digamos todo”, por CNN sobre el reciente acuerdo del gremio de aceiteros, que consiguió un aumento del 48,5%, Moroni reconoció que la inflación de principios de año “superó las expectativas” oficiales, pero agregó que todas las paritarias tienen cláusulas de revisión y el propio Gobierno tiene la posición de reabrir todas las que sean necesarias para cumplir el objetivo oficial “de que el salario le gane a la inflación”. Del caso de aceiteros, dijo que “consigue pautas de revisión altas, porque es un sector con alta rentabilidad”.

El jefe de la cartera laboral subrayó que en general en las paritarias los primeros aumentos son altos y suficientes para cubrir la inflación y que “cuando vemos que la inflación los comienza a superar, por propuesta o a pedido hablamos de renegociación”.

Moroni, la titular de Aysa, Malena Galmarini, y José Luis Lingeri, secretario del gremio de Obras Sanitarias, durante la firma de una paritaria. Se reabrirán todas las necesarias para que el salario le gane a la inflación, dijo el titular de la cartera laboral

Repro

En cuanto a las ayudas estatales para sectores con actividad restringida o muy afectados por la crisis económica, Moroni destacó que la vigencia del programa Repro, que alcanza a unos 500.000 trabajadores. El programa, enfatizó, “tiene vigencia desde 2009, lo que nosotros hicimos fue ampliarlo, y continuará el tiempo que sea necesario” para asistir a empleados en “sectores críticos y a monotributistas que trabajan en sectores críticos, como el turismo.

Sobre el regreso de los empleados públicos a la presencialidad, Moroni dijo que en su cartera el 94% del personal ya fue vacunado, pero se inclinó por ir restableciendo el funcionamiento normal del trabajo estatal. “Hay muchas funciones que se pudieron cumplir muy bien a distancia, pero hay que volver a la comunidad del trabajo presencial”, enfatizó. En cuanto a la posibilidad de aplicar sanciones a quienes resistan el regreso a la presencialidad, respondió “si hay sanciones o no es algo que el esquema se va a discutir con los sindicatos representativos. No se va a decidir nada de forma unilateral”.

Visitas a Olivos

Moroni apoyó enfáticamente las visitas a Olivos durante la larga cuarentena 2020, porque –dijo “el presidente siguió trabajando plenamente durante toda la pandemia. Si una representante del sector de los actores plantea cómo se puede hacer para trabajar y eso termina siendo un escándalo, es un disparate”.

Además, negó que el ministerio de Trabajo le haya aprobado una partida de $ 700.000 al peluquero Marcelo Cuggini, uno de los visitantes a Olivos, como denunció su primo, el también peluquero Fabio Cuggini. “Nunca se le dio nada. De la gestión anterior venía un programa de formación profesional, gente que tuviera relevancia y se ocupara del oficio. Entre esos estaba el programa de Cuggini, pero dimos de baja el programa en forma completa. Nunca se llegó a ejecutar”, respondió.

SEGUIR LEYENDO: