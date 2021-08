El nuevo Grito de Alcorta: quién es Pamela Rocchi, la primera candidata trans del país que busca presidir una comuna rural

Pamela Rocchi, primera candidata trans para ocupar el cargo de presidenta comunal de la localidad. (Foto: Titi Nicola/ Periódicas)

“Vengo a devolverle a Alcorta todo lo que me dio”, dice Pamela Rocchi, de 35 años, primera candidata trans para ocupar la presidencia comunal de la localidad ubicada al sur de Santa Fe, cuna de la famosa rebelión agraria llamada “el Grito de Alcorta”. En 1912 el pueblo fue testigo de un hecho histórico: una rebelión de pequeños y medianos arrendatarios rurales, que se extendió por toda la región pampeana y fue la piedra fundacional de la Federación Agraria Argentina, organización gremial e integrante de la Mesa de Enlace.

En 2012, Pamela comenzó a militar en políticas sociales, el eje con que pretende ganar las elecciones, además de con diálogo y acercamiento al sector agropecuario. Ese mismo año la invitaron a un “enero socialista de las juventudes en Necochea”; ahí conoció a Alfonsina, hija de la concejal de Villa Constitución, Analía Martín, quien sorprendida por su tenacidad y empeño la fue involucrando en política. Con el tiempo se hizo conocida en el Partido Socialista y fue convocada por el exgobernador de Santa Fe -recientemente fallecido- Miguel Lifschitz, en cuyo Gobierno fue Coordinadora Territorial de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia.

“A los 4 años Analía falleció y me quedé desolada. Después me convocaron para las elecciones y Miguel me preguntó: ¿No querés ir a Desarrollo Social? Fue el mejor Sí que di en mi vida. La mejor decisión que tomé. Fueron 4 años maravillosos en esto de la política”, relata, contenta. La hija de Osvaldo y Olga, como dice que la conocen en el pueblo, “se siente feliz” de formar parte y encabezar una de las listas que va por el cargo ejecutivo de la localidad. Pamela es la primera candidata trans del país que se postula a un puesto similar. De conseguirlo, sería un hecho histórico para la comunidad trans y también para Alcorta. .

“Toda la vida hice política y siempre quise ser candidata: dos o tres veces lo intenté y no había quórum, había otras personas para ser candidatas. Un día fui al partido y les dije que quería ser candidata a presidenta de Alcorta por todo lo que he trabajado y me dijeron: ‘vamos para adelante’. En estos años aprendí de cultura, educación y un montón de cosas. Entonces, esta vez hubo todo ‘sí’ como respuesta. Ya tenemos armada la lista con enfermeros, docentes y gente trabajadora. Dos semanas antes presentamos la lista y estamos trabajando. En el pueblo cayó muy bien nuestra propuesta: me conocen, saben que me capacité”, afirma.

Pamela Rocchi cuenta con una importante trayectoria en la militancia sobre las cuestiones de género.

Pamela fue funcionaria del Gobierno local entre 2013 y 2015 y hoy recorre las calles de su pueblo buscando conocer más en profundidad los problemas que aquejan a la sociedad. Quiere, dice, devolverle todo aquello que un día le supo dar “porque no la echó”. Para las PASO de Santa Fe, hay 6 listas de los partidos Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), Juntos por el Cambio y Partido Justicialista. Después de las PASO quedarán tres listas, que competirán el 14 de noviembre.

Propuesta de Gobierno

“Las personas trans podemos hacer un montón de cosas, solo necesitamos que nos den las oportunidades. Esto es un gran desafío para mí y estoy trabajando para dar lo mejor. Mi fuerte son las políticas sociales, estar con los más necesitados, las minorías, el olvido, las fuentes de trabajo y los oficios. El sueño es fundar una escuela de oficios no solo para la localidad, donde hayan especialidades como gasista, electricista y plomero. Se necesitan miles de viviendas sociales y hay que empezar por algo. El pueblo tiene que encontrar la forma de avanzar”, afirma.

Alcorta tiene 9.000 habitantes y 6.500 votantes, según los números que manejan en el partido. La localidad, asegura, necesita desarrollar microemprendimientos y potenciar las pyme y el sector agrícola. “Quiero acompañar en las ferias, hacer cosas para que la gente pueda tener un trabajo y una vivienda, es algo que escucho todos los días, además de la violencia de género, porque el Estado no puede ser cómplice”, dice Pamela.

El sector agropecuario

En Alcorta nació la rebelión agraria de pequeños y medianos arrendatarios rurales que dio origen a la Federación Agraria Argentina (FAA), tras la declaración de huelga de los colonos en 1912. Pamela conoce la historia del pueblo que la vio nacer y que le dio todo con lo que hoy es feliz. “Tenemos el pueblo más grande de la Argentina en hectáreas productivas. Somos una localidad agropecuaria, agroganadera. Las últimas gestiones le dieron mucha importancia al campo con los caminos rurales”, sostiene.

Pamela es consciente de que el agro es la principal fuente laboral y económica. “Todavía hay muchas cosas más para hacer con la gente del campo para que los productores puedan sacar su cosecha. Hay mucho por hacer. Las mayores fuentes de trabajo las genera el campo, la ganadería. Nos hemos juntado con productores para ver cuáles son las falencias y muchos ganaderos nos han contado que el paro que hubo recientemente (contra la prohibición para exportar carne), los afectó”, añade. En la localidad solo hay una fábrica “muy grande de zapatos” que emplea a más de 150 personas, pero también muchos comercios.

“La gente me dice que me va a votar, recibo muchos mensajes porque somos más que un partido político, somos vecinos, amigos”, relata la candidata, y confiesa que su familia no estaba enterada de su candidatura. “Mi familia no sabía nada y a ellos les voy a agradecer siempre; me acompañaron en todo. Recuerdo cuando les dije: ‘yo no quiero ser quien ustedes me dijeron que era. Ellos me dijeron: ‘sos nuestro hijo y te vamos a querer como sea y siempre estuvieron para mí”.

Para llegar hasta acá, Pamela debió surfear una ola de inconvenientes, entre ellas esperar a que el Gobierno en 2012 aprobara la ley de identidad de género para poder tener su nuevo DNI. “Siempre le decía a mis amigas, cuando sea presidenta de Alcorta me van a poner los pasacalles con el nombre que me pusieron mis padres y no quiero. Pero ahora lo harán como Pamela Rocchi”, dice, entre risas, por la ilusión de asumir en el principal cargo político de su pueblo y dejar atrás los comentarios malintencionados de que encontraría trabajo por ser trans.

