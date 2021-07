Randazzo cuestionó al Gobierno por las restricciones a la exportación de carne vacuna: “Es una medida que no sirve”

Florencio Randazzo criticó el cierre de las exportaciones de carne vacuna. (Maximiliano Luna)

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, cuestionó al Gobierno de Alberto Fernández por las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, que comenzaron a aplicarse el pasado 20 de mayo y en principio se extenderían hasta el 31 de agosto, aunque hay una promesa de algunos funcionarios de que en los próximos días las mismas se flexibilizarían. En el primer tramo de las medidas hubo un cierre total de exportaciones por 30 días y ahora se puede exportar el 50% de lo exportado por la Argentina en el segundo semestre del año pasado.

Esta mañana en declaraciones radiales, el ex ministro de Transporte dijo al respecto: “Es una medida que no sirve. El resultado mostró que aumentó (la carne vacuna) en las góndolas un 4,5% más que el resto de los alimentos. Y por culpa de esa medida, en el último mes Argentina redujo 40% el volumen de sus exportaciones y Uruguay las aumentó un 20%; sin embargo el precio siguió subiendo para los consumidores”.

Por otro lado, agregó que en el Gobierno hay una “visión equivocada” hacia el sector agropecuario, y señaló: “Es uno de los sectores más dinámicos de la economía, competitivo, productivo y que produce divisas que son necesarias. Es por eso que para crecer hay que promover las exportaciones porque es la manera de producir dólares”.

El pasado mes, tras una reunión que mantuvo con el presidente de Coninagro en licencia y ahora precandidato a diputado nacional por Mendoza, Carlos Iannizzotto, el ex funcionario se había pronunciado sobre la situación de la carne vacuna. “Hay que abrir las exportaciones de carne para no seguir perdiendo mercados, puestos de trabajo y dólares. El problema no es la carne ni el campo, el problema es la inflación”, señaló.

En otro pasaje de la entrevista de hoy, el precandidato a diputado se refirió a la problemática económica de la Argentina, especialmente a la suba del precio de los alimentos. “La inflación produce un deterioro formidable del bolsillo de cada uno. En nuestra propuesta es un tema prioritario porque no se puede crecer con estos niveles de inflación y si Argentina no lo resuelve; no habrá ahorro, ni inversión, ni se generará trabajo”.

Exportaciones en baja

Hasta el momento las restricciones que está aplicando el Gobierno a las exportaciones de carne vacuna, no lograron bajar el precio al consumidor y la Argentina sigue perdiendo presencia en el mercado internacional. En ese sentido, un informe realizado por el Mercado Ganadero Rosgan reflejó que durante el último mes las ventas al exterior de carne vacuna cayeron un 45%. En rigor, los envíos al exterior totalizaron el mes pasado 34.775 toneladas peso producto que, en su equivalente carcasa, ascienden a 49 mil toneladas. De acuerdo con los datos publicados por el Indec y que cita el estudio, el mes pasado se posicionó fuera del país un tercio menos comparado con junio del 2020, que en términos reales se convirtieron en 25 mil toneladas menos.

“En los primeros seis meses del año, los embarques acumulados suman unas 417 mil toneladas equivalentes, por un total de USD 1.251 millones, lo que representa apenas un 3% más en volumen, pero 3% menos en términos de ingresos, comparado con igual semestre de 2020”, describe el informe. A pesar de las restricciones del Gobierno al sector exportador, China siguió representando el 78% de los embarques del mes, con un volumen que resultó un 47% inferior al registrado en mayo (34 mil toneladas).

Tras la medida del Gobierno, las mayores caídas se registraron hacia países de la región como Chile (-49%) y Brasil (-54%). Mientras que, morigerados por la habilitación de cuotas, UE cayó un 44% y EE. UU un 10% mensual. En tanto, Israel fue el único destino en registrar incrementos (+44%), aunque con un aporte adicional de apenas unas 500 toneladas mensuales. Si bien en los últimos dos meses se registraron caídas extraordinarias en los envíos al exterior, el balance del primer tiempo de 2021 anota exportaciones totales por 419 mil toneladas equivalente carcasa, lo que implica un 3% más que las 405 mil exportadas del primer semestre de 2020 y un 23% superior, si se lo compara con las 341 mil de igual período de 2019.

“De no haberse interrumpido la tendencia natural que venía marcando el mercado la cual, hasta el mes de abril -sin ningún tipo de intervención- acumulaba un crecimiento del 14% interanual, durante esta primera mitad del año, Argentina podría haber marcado un nuevo récord en volumen exportado superando las 460mil toneladas y proyectar un potencial anual cercano al millón”, especificaron los especialistas del Rosgan.

SEGUIR LEYENDO: