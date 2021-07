Por el cierre de las ventas argentinas al exterior Uruguay incrementó sus exportaciones de carne vacuna un 21% en junio

Uruguay sigue aumentando sus exportaciones de carne vacuna.

Las restricciones para exportar carne vacuna siguen provocando aumento de precios en el mercado interno y problemas para la producción y el empleo en la industria frigorífica, pero por otro lado y como sucedió en 2006, cuando se aplicó la misma medida, deriva en oportunidades para los países vecinos que compiten con la Argentina en la provisión de carne al mundo. Uno de esos países es Uruguay.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de la Carne de Uruguay, reflejaron que en junio pasado las exportaciones de carne vacuna crecieron un 21% y alcanzaron las 44.437 toneladas, entre carne enfriada y congelada, contra las 36.624 toneladas de 2020 y las 39.838 toneladas de 2019. Además, en los primeros 10 días del presente mes ya se se exportaron unas 6.473 toneladas.

A todo esto, entre el 1 de enero y el 10 de julio de 2021 la comercialización al exterior de carne vacuna creció un 100% y alcanzó las 250.361 toneladas, donde los principales destinos fueron China e Israel, que son también los mercados más relevantes de la Argentina.

Al respecto, los envíos de Uruguay a China en lo que va del año se ubicaron en 113.646 toneladas peso embarque y 145.598 toneladas peso canal. Y en relación a la comercialización a Israel en el mismo período, la misma se ubicó en 5.810 toneladas peso embarque y 8.476 toneladas peso canal.

“Con la medida de la Argentina, Uruguay se ha beneficiado sobre todo con los países que no tienen una cuota, como las Cuota Hilton y la de Estados Unidos. Esas indudablemente las respetó. Sin embargo, el comercio de la carne es muy cambiante y es difícil diseñar una estrategia país, pero indudablemente, los negocios los hacen los frigoríficos que son empresas particulares y la operativa de la industria y los mercados se han orientado hacia China últimamente”, dijo Álvaro Díaz Nadal, presidente de la Asociación de productores de la raza Angus del vecino país.

El productor y dirigente, de muy buenos lazos con la producción de Angus de la Argentina, comentó en diálogo con este medio, que “la medida que tomó la Argentina es mala, nociva y está afectando a la ganadería. Si tomó esa medida es pensando políticamente en las próximas elecciones, con la carne al exterior y no me imagino que el gobierno argentino esté facilitando las cosas”.

A partir de las restricciones a la exportación de carne vacuna que implementó la administración de Alberto Fernández, Díaz Nadal sostuvo que uno de los beneficios fue que “los precios internos de la carne se han afirmado”. Y al respecto, dijo: “Uruguay es un país occidental y liberal, donde el comercio funciona. Si la medida de Argentina se mantiene en el tiempo, indudablemente estimula el entorno a mayor producción de más terneros. Ahora, el plazo es muy corto y los ciclos de la ganadería muy largos. No se exportó más a China a pesar de que la faena está muy alta y ha llevado a que los precios hayan subido, más allá que los mismos ahora están un poco más tranquilos”.

Además, Díaz Nadal aseguró que el presente mes que significa la ventana de faena de la cuota 481, con destino a la Unión Europea, y los frigoríficos están faenando mucho ganado de corral que tienen precio fijado que son corrales de la propia industria, algo que seguramente va a quitar la suba de ganado de campo, que es lo que fija el precio del ganado en Uruguay.

Otras opiniones

En esa línea, Sebastián Da Silva, Senador del Partido Nacional y productor agropecuario indicó a Infobae, que Uruguay tiene una corriente muy fluida y la Argentina cuenta con un mercado muy corriente. “La desaparición de la Argentina como exportador hizo crecer más la demanda de la carne en el mundo y lo tomamos como un dato coyuntural y nos parece insostenible, que un país con las bondades ganaderas que tiene se martille los dedos. Hoy es invierno y la oferta de ganado escasea, pero también sabemos que la decisión puede estar influída por una demanda de desconocimiento”, dijo.

“Los chinos conocen los cortes de Uruguay, les gusta, es muy similar a los de Argentina y eso puede estar influyendo en los picos de los valores de exportación que se han tenido. No ha sido nada alocado, pero no es parecido a los valores registrados con la fiebre porcina. Eso se ve en la demanda registrada, que están agresivos a comprar. Ahora estamos a fines de julio y no hay ganado. Hay una oportunidad (de expansión) para Uruguay. Nosotros lamentamos porque el productor argentino y uruguayo son muy similares y trabajan de la mano. Nos parece inconcebible todo lo que están viviendo, es como si la Argentina mañana dejara de jugar al fútbol”, agregó.

Por último, se refirió a las oportunidades que tiene el sector ganadero e industrial para expandirse a partir del crecimiento de las exportaciones. “El sector es dinámico con alta capacidad de inversión. La expansión ganadera es donde más se pueden mejorar los índices a partir de las recrías y los engordes tienen muy buenos niveles de eficiencias con las tasas de procreo. La medida la vemos como un disparate en contra del sentido común y la economía de un país que necesita dólares y se amputa los brazos. ¡Es inconcebible! Y el corte que consumen dista de lo que en verdad se exporta China”, concluyó.

