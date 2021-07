Cómo es el proyecto para construir viviendas, comercios y un parque en la ex ciudad deportiva de Boca

El predio de Irsa, donde el club Boca Juniors proyectó su frustrada ciudad deportiva

El Gobierno de la Ciudad enviará en los próximos días un proyecto a la Legislatura porteña para urbanizar —con viviendas, oficinas, comercios, hoteles y un parque— el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en la Costanera Sur, que hoy es propiedad de la empresa de Irsa y está en desuso hace más de 30 años.

El proyecto incluye modificaciones a la normativa vigente, que permitirá cambiar los usos habilitados para la zona —que actualmente solo está habilitada para usos deportivos— y la altura de los edificios, que pasarán de un límite máximo de 12 metros a 98 metros, según adelantaron funcionarios porteño. Se contempla que puedan vivir en la zona unas 6.000 familias.

Para poder desarrollar el proyecto, la empresa Irsa cederá 47 hectáreas al Gobierno porteño que se van a transformar un parque público . El resto del desarrollo incluirá viviendas, locales comercios y gastronómicos. El acuerdo entre la empresa propietaria del terreno y la Ciudad se consolidará en un convenio urbanístico que debe ser tratado en la Legislatura porteña.

“Estamos trabajando en un plan para desarrollar las áreas de la ciudad más postergadas y afectadas por la pandemia. Potenciar la inversión pública y privada. La zona sur de la ciudad tiene grandes parcelas sin uso y de muy difícil acceso. El objetivo es hacer ciudad donde no hay, con mixtura de usos, con equilibrio”, explicó Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano.

Los distintos usos que tendrá el proyecto

El proyecto contempla una superficie urbanizable de 237.904 metros cuadrados y un parque público de 478.276 metros cuadrados. Como contraprestación al habilitar el proyecto, la Ciudad obtendrá el 67% de la superficie total del predio, que se convertirá en espacio verde y público; además del mantenimiento y conservación del parque por un período de diez años y las obras de infraestructura necesarias para la urbanización de la zona.

El parque, según adelantaron, tendrá su frente sobre la zona costera del predio. “La idea es construir espacios que nos inviten a ir y pasar más tiempo. El espacio sobre el borde costero para conectaron con el río. El acuerdo sobre la propiedad de la tierra será tratado en la Legislatura y como contraprestación, la empresa cederá el 67% del terreno al dominio de la Ciudad de Buenos Aires y financiará obras de infraestructura”, destacó García Resta.

“Creemos que los espacios tienen que tener varios usos, viviendas, servicios, culturales, comercios. Un solo uso siempre es peor que la mixtura porque si ese uso se pone en jaque, el resto no puede ser solidario. Debe tener servicios y movimiento, no solo espacio verde”, agregó.

Sobre la altura permitida de 98 metros para las torres, García Resta aseguró que no todos los edificios llegarán a ese límite y que no es un problema en esa zona de la ciudad. “El masterplan contempla edificios con muchas alturas. Si todos tuvieran 98 metros sobrarían parcelas para construir, la altura no es la única variable”, aclaró.

Según el proyecto, el espacio público estará conectado con el río

El predio donde se llevará adelante la urbanización es propiedad de Irsa desde 1997, cuando compró esos terrenos al Club Atlético Boca Juniors. Su historia comenzó en 1964, cuando el Congreso Nacional le cedió terrenos al club para construir su ciudad deportiva, un proyecto que ganó tierras al río pero que nunca llegó a concretarse. Luego de adquirir el predio, por unos USD 50 millones, la empresa presentó un proyecto conocido como Santa María del Plata con un perfil residencial y con la idea de completar el desarrollo urbano de Puerto Madero. Sin embargo, no pudo ser concretado porque no contó con la aprobación de la Legislatura porteña para reformar los usos del terreno.

Entre los proyectos que se enviarán a la legislatura, el Gobierno porteño también incluyó créditos para la compra y alquiler de viviendas en la zona del microcentro y la recuperación del terreno de Costa Salguero, que desde hace 30 años tiene un uso privado. Para ese predio, se proyecta un 74% de parque público y un 26% de viviendas, oficinas y comercios, con un máximo de 29 metros de altura.

